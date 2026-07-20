Paro docente en Entre Ríos y arranque de paritarias en Santa Fe: dos caras de la negociación salarial en el Litoral

Luego de receso invernal los gremios docentes de entrerrianos retomaron las medidas de fuerza con un paro de 24 horas, mientras en Santa Fe la discusión paritaria apenas comienza a perfilarse sin oferta salarial sobre la mesa. Dos gremios rechazaron la decisión del gobierno de Rogelio Frigerio de otorgar un aumento salarial por decreto.

Agmer, el principal gremio docente de Entre Ríos, arrancó la semana con un paro de 24 horas, al que adhirió el sindicato de los técnicos de AMET.

Luego del receso invernal los gremios docentes entrerrianos retomaron las medidas de fuerza con un paro de 24 horas, mientras en Santa Fe la discusión paritaria apenas comienza a perfilarse sin oferta salarial sobre la mesa. Dos gremios rechazaron la decisión del gobierno de Rogelio Frigerio de otorgar un aumento salarial por decreto. Un gremio docente santafesino estimó una pérdida salarial del 5% al 6% durante el primer semestre y reclamó que la futura propuesta contemple mecanismos para recuperar el deterioro acumulado desde diciembre de 2023.

En Entre Ríos, la tensión entre el gobierno provincial y los sindicatos docentes estalló apenas terminó el receso invernal. Los gremios Agmer (Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos) y AMET (Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica) realizaron este lunes 20 un paro de 24 horas en rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo de otorgar un aumento salarial por decreto , luego de que ambas organizaciones rechazaran la propuesta presentada en la mesa paritaria.

La oferta oficial, anunciada por el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca , contemplaba un incremento del 7% en dos tramos: 3% con los haberes de julio y 4% en septiembre, con actualización de la base de cálculo. Además, elevaba el salario mínimo docente a $ 850.000 desde julio y aumentaba entre el 20% y 28% los conceptos de FOPID y Conectividad según la carga horaria.

Desde Agmer, el sindicato más representativo de la provincia, calificaron la oferta como "absolutamente insuficiente" y denunciaron que el Gobierno "clausuró los canales de diálogo genuinos" al optar por la vía unilateral del decreto. Según el gremio, se trata de la tercera vez que el Ejecutivo hace fracasar la paritaria de esta manera.

El paro tuvo un 85% de adhesión según los datos de Agmer, que destacaron el "masivo acatamiento" como expresión del "malestar de las y los docentes de nuestra provincia, que soportan uno de los salarios más bajos del país, en un contexto de crisis económica, ajuste y empobrecimiento". El Gobierno provincial presentó una lectura distinta porque según sus informes oficiales, el 75% del plantel docente se presentó a trabajar y las escuelas mantuvieron sus puertas abiertas. AMET, por su parte, se sumó al paro reclamando un salario "justo y acorde" a las tareas que desempeñan los docentes de escuelas técnicas y exigiendo condiciones de trabajo "dignas y respetuosas".

El miércoles 1 de julio, Agmer y AMET ya coincidieron en un paro provincial de 24 horas con movilización a la capital entrerriana, en el marco de un plan de lucha que, según los propios gremios, tuvo una adhesión del 80%. Ese día, los sindicatos docentes participaron de una movilización junto a la Multisectorial de Gremios Estatales. Los manifestantes exigieron "la inmediata reapertura de la discusión paritaria" y dejaron en claro "el no rotundo al intento de reforma del sistema previsional", que fue aprobado la semana pasada por el Senado entrerriano, como lo informó Ambito.

Desde los gremios

El secretario gremial de AMET, Roberto Aguirre, fue uno de los dirigentes que más claridad aportó sobre la posición gremial. En diálogo con medios locales, explicó que la decisión de parar responde a la falta de una oferta que permita recuperar el poder adquisitivo perdido. "Hemos tenido una oferta salarial que no reconoce la desactualización que tenemos respecto de los índices inflacionarios, ni tampoco las pérdidas acumuladas de años anteriores", afirmó el dirigente.

Según el referente, desde AMET estiman que los salarios docentes se encuentran entre un 14% y un 15% por debajo de la evolución de los precios y que con el último dato de inflación la pérdida salarial podría acercarse al 16%. "Esa pérdida corresponde hasta junio. Todavía no tenemos la actualización más reciente, pero con el último dato de inflación seguramente estaremos cerca del 16%", señaló. Cuestionó además que los índices oficiales no reflejen el impacto real sobre el bolsillo de los trabajadores. "El consumo de los docentes está vinculado a la canasta básica y hoy el sueldo inicial representa aproximadamente el 50% de la canasta básica alimentaria", aseguró.

Pese a la medida de fuerza, AMET dejó una puerta abierta al diálogo con la gestión de Rogelio Frigerio. "Esperamos que el gobierno tenga la capacidad de reiniciar el diálogo y acercarse a lo que estamos solicitando para los docentes". El gremio recordó que integra el frente gremial docente y que las futuras decisiones se tomarán de manera conjunta con las demás organizaciones sindicales.

Con el paro del 20 de julio, Agmer acumula siete medidas de fuerza provinciales en lo que va del ciclo lectivo 2026. Y además de los reclamos salariales, este gremio denunció la falta de designación de personal suplente de ordenanzas y auxiliares de cocina, así como el déficit de personal en los comedores escolares, donde los alumnos reciben "viandas frías que carecen del valor nutricional".

Santa Fe: paritarias sin oferta

Mientras en Entre Ríos el conflicto escaló, en Santa Fe la discusión paritaria recién comenzó a tomar forma. El pasado jueves 17 de julio, el gobierno provincial retomó las negociaciones con los gremios docentes AMSAFE y SADOP, y los estatales de ATE y UPCN, en una jornada que concluyó sin oferta salarial concreta y con un cuarto intermedio hasta el martes 21.

La reunión con la administración central tuvo un tono constructivo. El ministro de Economía, Pablo Olivares, señaló que existieron "coincidencias" respecto de los mecanismos utilizados durante el primer semestre. Desde UPCN, su secretario general Jorge Molina destacó que los incrementos mínimos garantizados permitieron que numerosos trabajadores obtuvieran aumentos superiores a la inflación.

El escenario con los docentes fue distinto. El secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, rechazó de plano el diagnóstico oficial: "Nos preocupa muchísimo empezar un debate con una diferencia en la caracterización de la etapa". El gremio estima una pérdida salarial del 5% al 6% durante el primer semestre y reclamó que la futura propuesta contemple mecanismos para recuperar el deterioro acumulado desde diciembre de 2023.

Además del aspecto económico, AMSAFE planteó otros reclamos: la eliminación del aporte solidario para jubilados, la revisión del sistema de presentismo y la incorporación de una cláusula de actualización automática. SADOP, por su parte, insistió en la necesidad de abrir mesas técnicas para debatir temas laborales como el control del ausentismo y los criterios para acceder a la bonificación por capacitación. Ambos gremios coincidieron en exigir que la paritaria "vuelva a ser un espacio de negociación efectiva y no una instancia donde el Gobierno presente una oferta sin margen".

Paritarias



Terminó la reunion paritaria en la ciudad de Santa Fe.



En este reel te contamos la reunión.



El encuentro pasó a cuarto intermedio para la semana que viene.

19 h pic.twitter.com/KXKAR90Cgk — SADOP Rosario (@sadoprosario) July 17, 2026

El Gobierno santafesino defendió su posición con datos, al señalar la secretaria General del Ministerio de Educación, María Martín, que en la negociación anterior se exhibieron recibos de sueldo para "despejar afirmaciones falsas" y señaló que el salario del cargo testigo pasó de poco más de 1 millón de pesos en febrero a superar los 1,3 millones, lo que representa un incremento del 30%. "Si realmente queremos llegar a un acuerdo, tenemos que discutir sobre bases comunes. De lo contrario, la discusión termina siendo ficticia", advirtió.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, confirmó que la próxima oferta -que podría concretarse esta semana- contemplará incrementos para el segundo semestre y destacó que durante los primeros seis meses del año todos los meses registraron actualizaciones salariales. El ministro de Educación, José Goity, vinculó la negociación con una gestión "basada en evidencia y evaluaciones objetivas".