Axel Kicillof apuesta a los intendentes para garantizar el triunfo de Massa en Provincia

“El futuro que imaginamos para seguir transformando la provincia de Buenos Aires solamente será posible con un Gobierno Nacional que comparta los deseos y anhelos de los y las bonaerenses”, dijo el exministro de Economía de Cristina Kirchner durante el evento desarrollado en la Plaza Malvinas de La Plata.

En la misma tónica, instó a que los dirigentes de Unión por la Patria (UP) no se relajen: "No es momento de festejar ni de detenerse: así como recuperamos la capital bonaerense, desde la provincia vamos a seguir trabajando para construir el triunfo de Unión por la Patria en la elección nacional”.

kicillof, magario, alak, secco.jpg El gobernador reelecto Axel Kicillof junto a la vicegobernadora Verónica Magario; al intendente de Ensenada, Mario Secco; al intendente electo de La Plata, Julio Alak, y de Berisso, Fabián Cagliardi. Prensa PBA

A su turno, el ministro de Justicia y DDHH de la Provincia y próximo alcalde platense, Julio Alak, aseguró que “vamos a recorrer todos los barrios de la ciudad para decirles a los y las platenses que, de cara a la elección del 19 de noviembre, la mejor propuesta para el bienestar de nuestro pueblo es la de Unión por la Patria”.

Por su parte, la vicegobernadora Verónica Magario consideró que “así como los 135 municipios requieren del apoyo del gobierno provincial, en la Provincia necesitamos también del acompañamiento de un Gobierno Nacional que defienda los derechos de los niños y los trabajadores”.

Cumbre con intendentes en La Plata

Previamente, y con el mismo objetivo, Kicillof había recibido en la Casa de Gobierno de la Provincia a los intendentes de UP de la Primera Sección Electoral.

Hasta allí llegó un pelotón de jefes comunales que, envalentonados por sus victorias del 22-O, ahora agitarán la consigna Massa presidente en sus distritos, buscando que el histórico bastión bonaerense sea el que deposite al ministro de Economía en la Casa Rosada.

En esa sección, los alcaldes oficialistas lograron retener todos sus distritos, incluso revirtiendo los resultados de las PASO locales, como ocurrió en Morón e Ituzaingó.

Tras la cumbre el mandatario sostuvo que "con el mismo compromiso con el que venimos trabajando durante estos cuatro años vamos a defender todo lo que hicimos y profundizar nuestra tarea por lo que todavía falta".

Kicillof Intendentes.jpg El lunes, Axel Kicillof recibió a intendentes peronistas de la Primera Sección Electoral.

"En cada municipio seguiremos construyendo la victoria para que Sergio Massa sea nuestro próximo presidente", amplió.

Este martes, en tanto, el gobernador repitió el esquema y junto a su equipo recibió a los alcaldes de la Tercera Sección Electoral, en una reunión en la que además participó el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.

Cabe destacar que en las elecciones bonaerenses, Axel Kicillof obtuvo la reelección con el 44,8%, casi 20 puntos por encima de su principal rival, Néstor Grindetti (Juntos por el Cambio), quien quedó segundo con el 26,6%.

En números, las cifras del gobernador se traducen en 4.233.092 votos. En el mismo distrito, Massa también se impuso con el 42,8% frente al 25,7% de Javier Milei. Si bien fue una victoria contundente del tigrense, sus números fueron inferiores a los del mandatario local.