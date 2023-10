Provincia: Axel Kicillof alista reestructuración del Gobierno tras el caso Insaurralde

"En el Gobierno no va a haber Jefatura de Gabinete, ni quienes desempeñan los cargos. Vamos a reorganizar el Gobierno, pero hay muchas cosas más que impactan en cómo reorganizarlo, que depende también de lo que pase a nivel nacional", comentó el mandatario a Canal 9 y subrayó que tales modificaciones quedarán sometidas a la suerte de la Nación. "Si gana o no Sergio Massa", puntualizó el dirigente de Unión por la Patria (UP).