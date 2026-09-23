Axel Kicillof compartió un desayuno en Nueva York con Pedro Sánchez y el alcalde Zohran Mamdani: "Argentina vive una catástrofe"

El gobernador bonaerense disertó ante una platea de dirigentes progresistas y apuntó contra la administración de Javier Milei. Negó que haya un "milagro económico" en el país.

En el segundo día de su visita oficial a Nueva York, Axel Kicillof compartió este martes un desayuno de alto nivel con el alcalde local, Zohran Mamdani , y con el presidente de España, Pedro Sánchez , en el que habló sobre la actualidad argentina, a la que tildó como "catastrófica".

"Quiero aprovechar esta reunión para referirme a la propaganda que ha intentado instalar en el mundo sobre que hay un 'milagro económico' en la Argentina. No solo no hay un milagro, sino que estamos sufriendo una verdadera catástrofe" , comentó el gobernador bonaerense ante de dirigentes progresistas de distintas partes del mundo reunidos en Gracie Mansion , residencia oficial del Mamdani.

Al respecto, Kicillof graficó que " se han perdido miles de empleos, cierran empresas todos los días, caen los salarios y empeora día a día la calidad de vida de nuestro pueblo". Indicó, además, que la Argentina tiene muchas oportunidades en este nuevo contexto, "pero Milei las está desperdiciando por llevar adelante un plan de subordinación a las grandes potencias".

"El nuevo orden mundial no está escrito. Esta reunión tiene ese objetivo: pensar desde nuestros pueblos, en conjunto, un orden mundial que reconozca la justicia social, la soberanía de los países y una mayor igualdad", sostuvo el mandatario de la provincia de Buenos Aires.

Tras la actividad, Kicillof diálogo con C5N y criticó el discurso de Milei ante la ONU. El economista acusó al Presidente de "subordinarse" a Donald Trump y Benjamin Netanyahu. "Tal vez la novedad sea que habló un rato de Malvinas", señaló.

En esa línea, criticó que, cuando se inició el proyecto petrolero Sea Lion en el Atlántico Sur, "no se escuchó una palabra del Gobierno argentino" y recordó que la administración libertaria "habló de la autodeterminación de los kelpers".

Gracias @ZohranKMamdani por invitarnos a compartir un encuentro con el presidente del gobierno de España, @sanchezcastejon y representantes de distintos países que participan de la Asamblea General de la ONU.



Para alcanzar un orden internacional basado en la justicia social, la… pic.twitter.com/FASTq03Ym4 — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 23, 2026

"Fue un discurso muy deslucido, con principios generales que no tienen los resultados que él dice", señaló, y acusó al mandatario argentino de hacer un "ataque frontal muy duro a las Naciones Unidas".

Por otra parte, el gobernador evaluó que "en el mundo se están dando discusiones importantes y veo a la Argentina marginada". "Tenemos un montón de recursos naturales y no veo que haya intención de que eso juegue en un esquema de integración regional ni en una cuestión de desarrollo nacional, sino en ver quién se los lleva", reflexionó.

Respecto al desayuno con Sánchez y Mamdami, señaló que la construcción de un nuevo orden mundial "tiene que tener en cuenta lo desbalances de poder entre países pero también entre sectores".

La agenda de Axel Kicillof en EEUU continuará con actividad pública en la Universidad de Columbia.

Se trata de una conversación organizada por el Instituto de Estudios Latinoamericanos (ILAS), centrada en las perspectivas de la Argentina y el escenario global. También mantendrá entrevistas con medios estadounidenses antes de regresar al país el jueves. La agenda había sido confirmada previamente por la Provincia y coincide con la presencia de Milei en Estados Unidos por la Asamblea General de Naciones Unidas.

El presidente de España, Pedro Sánchez, junto a Axel Kicillof en Nueva York.

Un día antes, en su arribo a Nueva York, Axel Kicillof había mantenido un encuentro con representantes de Microsoft, Mastercard, Google, MetLife y Dreyfus, según aseguraron fuentes cercanas a Ámbito. Ante los empresarios, el gobernador sostuvo que el nuevo orden mundial abre "un gran momento para la Argentina", pero cuestionó que esa oportunidad esté siendo desaprovechada por las políticas de Javier Milei y por decisiones del Gobierno nacional que, a su entender, no forman parte de un "plan concreto de desarrollo".

La cumbre formó parte de la agenda internacional que el mandatario inició durante la jornada en EEUU.

Kicillof estuvo acompañado por los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, y de Economía, Pablo López. De la reunión participaron más de 20 referentes de compañías vinculadas a sectores como energía, minería, petróleo y gas, biotecnología, comercialización de granos y servicios tecnológicos, entre otros.

En relación con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), Kicillof planteó que la Argentina necesita una política industrial que no priorice un sector por sobre otro, sino que incluya tanto a grandes como a pequeñas empresas y apunte a generar "más empleo, de calidad", además de contemplar el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales.

También estuvieron presentes el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padín, y la asesora en Asuntos Internacionales, Cecilia Nicolini.

Lo curioso del caso es que la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires en territorio neoyorquino coincide con la de Javier Milei, quien participa de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas.