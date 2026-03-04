Axel Kicillof cruzó a Javier Milei: "El Dios mercado no construye escuelas"

El gobernador bonaerense puso en marcha un nuevo polo educativo, el número 300 en su gestión, y aseguró que la infraestructura escolar “es una decisión política y presupuestaria”. También cuestionó la paralización de obras nacionales en la provincia.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , inauguró este miércoles el edificio educativo número 300 de su gestión durante un acto en Berazategui, donde defendió la inversión pública en infraestructura y aseguró que “la mano invisible del mercado no resuelve el acceso a la educación” .

"Esta inversión es obra de una decisión política y presupuestaria. El Dios mercado no puede resolver la construcción de escuelas" , dijo el mandatario bonaerense, en un tiro por elevación a Javier Milei, y añadió que "como la mayoría no puede pagar educación de calidad, es el Estado el que debe hacerlo" .

En el acto, que se desarrolló en el Polo Educativo del barrio Once, en la localidad de El Pato, el economista puso en funcionamiento el Jardín de Infantes N°953, la Escuela Primaria N°58 y la Escuela Secundaria N°58 junto al intendente de Berazategui, Carlos "Turco" Balor ; la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi ; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco ; y la directora ejecutiva del OPISU, Romina Barrios .

La obra implicó la construcción de tres edificios nuevos totalmente equipados, un Salón de Usos Múltiples (SUM) y un espacio público integral. El proyecto se ejecutó mediante un convenio entre el OPISU y la cartera educativa, con una inversión total de $14.449 millones , un plazo de obra de 24 meses y la participación de la empresa PMP como contratista.

"La mano invisible del mercado no resuelve el acceso a la educación, a la seguridad, a la salud o a la dignidad de la enorme mayoría del pueblo de la provincia" , manifestó Kicillof durante su discurso.

Luego, sostuvo que "el gobierno nacional predica la privatización absoluta y la destrucción del Estado. Javier Milei dejó mil viviendas paradas en la provincia, entre ellas, 80 escuelas" y completó: "Orgullosamente con la mirada contraria a esas políticas, hoy estamos inaugurando el edificio escolar número 300".

Con esta inauguración, la administración bonaerense alcanza los 300 edificios escolares nuevos en 97 municipios. El nuevo polo educativo generará 1.380 vacantes y cuenta con seis aulas en el jardín, doce en la primaria y seis en la secundaria, además de dependencias administrativas, patios, sanitarios y espacios específicos como biblioteca y sala de música.

El complejo también incluye un SUM de 200 metros cuadrados, playón multiuso cubierto, posta deportiva y un espacio público con cancha de fútbol 7, juegos infantiles, huerta comunitaria, áreas de descanso e iluminación.

Más tarde, en su mensaje, el gobernador remarcó que "hoy completar obras vale doble, cuando siguen cayendo los ingresos de los laburantes, de las empresas y comercios, de los estados municipales y provinciales" y señaló que "también arreglamos y remodelamos más de 500 edificios escolares que estaban deteriorados o clausurados por problemas edilicios".

"A la vez, agregamos 1.300 aulas. Es el equivalente a 200 edificios escolares más. Es como si hubiéramos construido 500 escuelas nuevas. La provincia lleva inaugurado el equivalente a mil edificios escolares nuevos. ¡Mirá Milei, esto es para la gente, porque hay un Estado que invierte, acompaña e incluye. Tiene que haber educación pública, gratuita y de calidad", concluyó.

En tanto, Terigi planteó que "esta es una transformación para la vida de los nenes y adolescentes de este lugar, que va a cambiar la vida de las familias", indicó que "los niños van a entrar chiquititos y se van a ir para la universidad" y apuntó que "el gobierno bonaerense destinó 8.500 millones de pesos en acciones preparatorias para las escuelas, además de las grandes obras; desde el 20 de febrero más de un millón de chicos volvieron a clases en el marco del Período de Intensificación Escolar".

Pidió a las familias bonaerenses "que envíen todos los días a los chicos a la escuela" y analizó que la asistencia intermitente genera "interrupciones en el aprendizaje, en la construcción de autonomía y de lazos sociales". Además, dijo que faltar al colegio "genera calificaciones más bajas en lengua y matemática en la primaria" y resaltó que "en la secundaria hace que se adeuden más materias".

Finalmente, expuso que "la escuela es un derecho social"; pidió a "un compromiso de todos para discutir juntos el uso de celulares, la violencia y el último primer día (UPD)" y aseveró que la cartera que conduce trabajará para "concreta el derecho a la educación en cada rincón del territorio bonaerense".

A su turno, Balor manifestó que "hoy es un día muy importante para Berazategui porque este polo -idea del querido doctor Juan José Mussi- es una apuesta al futuro, a la igualdad y a la oportunidad para todos los chicos del barrio". Y agregó: "Nada de esto hubiera sido posible sin la decisión política del querido gobernador Kicillof, quien hoy cumple la visita número 34 a Berazategui y acompaña siempre a la ciudad".

Los datos del sistema educativo más grande del país

Según datos oficiales actualizados a febrero de 2026, la provincia lleva invertidos $1,04 billones en infraestructura educativa. Además de los 300 edificios inaugurados, hay 261 obras en ejecución, 89 nuevos edificios en construcción y 8.289 intervenciones finalizadas en establecimientos escolares.

Entre otros indicadores, el Gobierno provincial detalló la entrega de 171.989 netbooks, la refacción integral de 501 edificios, la finalización de 3.406 nuevas aulas y la ampliación de 485 edificios con 1.348 aulas adicionales. También se informó la conexión de 7.285 escuelas, la entrega de 65 combis de transporte escolar y la instalación de paneles solares en 128 establecimientos.

El sistema educativo bonaerense es, junto al de San Pablo, el más grande de América. Está integrado por 5 millones de estudiantes en todos los niveles -inicial, primario y secundario- y modalidades, 400.000 docentes y 80.000 auxiliares, distribuidos en más de 20.000 establecimientos. Del total, el 70% corresponde a gestión estatal y el 30% a gestión privada.