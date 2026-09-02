Axel Kicillof cargó contra el Gobierno: "Si le va mal al sector industrial es responsabilidad de Milei"

El gobernador bonaerense habló en el acto por el Día de la Industria en Morón y calificó la política económica como un "plan de exterminio".

Axel Kicillof calificó la política económica como un "plan de exterminio" y responsabilizó a Javier Milei por la crisis industrial.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof , participó del acto por el Día de la Industria en el Parque Industrial de Morón . Allí apuntó contra el Gobierno nacional: "Si hoy le va mal al sector industrial es por la responsabilidad de Javier Milei ".

En el discurso que brindó como cierre del encuentro, el mandatario bonaerense señaló que donde la industria funciona "siempre hay Estado".

Agregó que el Estado "ha sido el partícipe central" en las políticas que impulsan el crecimiento económico : "No ocurre de manera espontánea. En todos los países que han triunfado siempre han tenido al Estado como uno de los partícipes centrales, como también la planificación estatal y las decisiones políticas".

Sostuvo además que, a lo largo de todas sus gestiones, defendió "la industria con coherencia", tanto durante la presidencia de Mauricio Macri y la gobernación de María Eugenia Vidal como en el mandato de Alberto Fernández .

"Estoy convencido de que Argentina tiene que tener desarrollo industrial porque no hay Nación sin industria ni tampoco hay industria sin Nación. Hoy tenemos un Gobierno Nacional que ha venido a destruir la industria , la ciencia y la universidad ", expresó.

La Argentina está viviendo las consecuencias de un plan sistemático de desindustrialización por un Gobierno nacional que quiere cambiar de raíz la matriz productiva y construir un país primarizado.



No hay que confundirse, el problema no es la industria, los trabajadores ni las… pic.twitter.com/CTclWXTcqf — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 2, 2026

Kicillof aseguró que podría discutir "con el caballero" —en referencia a Milei— sobre propuestas económicas, pero remarcó que con la misma estructura impositiva que hoy tiene la Provincia, a los industriales "les iba bien" en el pasado. "Si hoy le va mal al sector industrial argentino y bonaerense es porque hay un responsable y es el señor Javier Milei", planteó.

"Un plan sistemático de desindustrialización", según el gobernador

El mandatario provincial afirmó que "de 10 sectores productivos le va mal a todos", porque la problemática es "transversal" a la industria argentina.

"Hay un plan sistemático de desindustrialización de la Argentina, una decisión inadecuada, criminal y suicida de nuestra soberanía. El objetivo es quebrar a todos ustedes porque quieren cambiar la matriz productiva del país", aseveró.

Sostuvo que "la macro de Milei que anda bien" es justamente lo que "está fundiendo" al sector industrial.

Cuestionó además el rumbo económico oficial: "No son de libre mercado, ni anarco capitalistas, ni ultraliberales, ni austríacas. Están interviniendo el Estado y decidiendo esta política económica de desindustrialización". "Yo lo llamaba industricidio y ahora lo llamo 'plan de exterminio de la industria nacional'. La buena noticia es que con otro rumbo se puede revertir la situación", cerró.

El gobernador estuvo acompañado por la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario; el intendente Lucas Ghi; y varios ministros del gabinete, entre ellos Carlos Bianco (Gobierno) y Augusto Costa (Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica).

Las exposiciones de los empresarios estuvieron a cargo de Elio Del Re, presidente de ADIMRA, junto a representantes de las cámaras de la industria cervecera, naval y del juguete.

El evento mantuvo el mismo formato que el del año pasado en San Martín, con la participación de cámaras empresariales, sindicatos y representantes del entramado productivo bonaerense.