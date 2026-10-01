Axel Kicillof declaró de interés provincial la visita del papa León XIV y habilitó los gastos para el operativo

El decreto delega en los ministerios de Gobierno y de Seguridad la contratación de la logística y del dispositivo de seguridad para las actividades en Luján y Almirante Brown. Autoriza pagos anticipados con garantía del 100%.

El gobernador Axel Kicillof declaró de interés provincial la visita institucional del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, y en particular los actos que se desarrollarán en territorio bonaerense.

Lo hizo a través del Decreto 1657, publicado este jueves en el Boletín Oficial del distrito, donde el Poder Ejecutivo señala que la Santa Sede comunicó que la visita incluirá actividades en las ciudades de Luján y de Almirante Brown , por lo que la Provincia participará en la organización y prestará apoyo institucional y operativo.

El texto remarca que el Sumo Pontífice es jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano y máxima autoridad de la Iglesia Católica, culto sostenido por el Estado nacional y provincial según la Constitución Nacional y la bonaerense.

El decreto define la visita como un acontecimiento de relevancia internacional que convocará a una asistencia masiva de peregrinos y fieles de todo el país y del exterior , y advierte que los eventos, actos y celebraciones previstos requieren la actuación coordinada de distintas áreas del Gobierno provincial.

En ese marco, la norma delega en los ministros de Gobierno y de Seguridad la facultad de autorizar los gastos de producción, montaje, logística y coordinación general, sustanciar los procedimientos, seleccionar a los prestadores y firmar los contratos. Según los considerandos, el evento demanda la contratación integral de escenario, estructuras, sonido, iluminación, pantallas, vallado perimetral, servicios sanitarios, atención al público, señalética y energía , entre otros servicios, para garantizar condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad y dignidad institucional.

El texto justifica la intervención del Ministerio de Gobierno por sus competencias en materia de relaciones institucionales e internacionales, dado el carácter de jefe de Estado extranjero del Papa. En tanto, el Ministerio de Seguridad tendrá a su cargo un dispositivo especial de seguridad, prevención y orden público, que según los fundamentos requerirá la movilización de personal y medios en una escala extraordinaria. Por eso, el decreto prevé erogaciones para el traslado, alojamiento, alimentación y atención del personal afectado, además de instalaciones sanitarias, apoyo logístico y comunicaciones.

El operativo por la visita del Papa: contrataciones, gastos y pagos anticipados en la Provincia.

Las contrataciones se enmarcan en el artículo 40 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto, un régimen de excepción que permite avanzar sin necesidad de licitación pública ni contratación directa. Según los considerandos, de acuerdo con las proyecciones, el monto involucrado supera el tope de 60.000 Unidades de Contratación, por lo que la autorización del gasto corresponde al Poder Ejecutivo, que la delegó en las áreas competentes.

Además, para asegurar la disponibilidad inmediata de las prestaciones de logística y seguridad, el decreto autoriza el pago anticipado de gastos antes de la efectiva prestación del servicio, con la condición de que los proveedores constituyan una garantía a favor de la Provincia por el 100% del monto, mediante seguro de caución o aval bancario, que deberá mantenerse vigente hasta la rendición de cuentas y la conformidad del servicio.

Los gastos se atenderán con las partidas de los ministerios de Gobierno y de Seguridad para el ejercicio 2026, que deberán proponer al Ministerio de Economía las adecuaciones presupuestarias necesarias. El decreto lleva las firmas de Kicillof y de los ministros Carlos Bianco, Javier Alonso y Pablo López.