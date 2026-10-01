Axel Kicillof recibió al embajador de Países Bajos para "fortalecer los lazos de cooperación y el intercambio comercial" + Agregar ámbito en









El gobernador bonaerense y Mauritz Verheijden analizaron cooperación en agua, infraestructura portuaria, tecnología agrícola y comercio.

El gobernador Axel Kicillof recibió al embajador de Países Bajos, Mauritz Verheijden, para fortalecer lazos comerciales.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof recibió este jueves en su despacho al embajador del Reino de los Países Bajos en la Argentina, Mauritz Verheijden, con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación y ampliar el intercambio comercial entre la provincia de Buenos Aires y el país europeo.

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Durante la reunión, ambos repasaron la cooperación en materia de agua que se desarrolla en el marco del programa Blue Deal y analizaron oportunidades vinculadas con infraestructura portuaria y tecnología agrícola.

También abordaron alternativas para profundizar el intercambio comercial y avanzar en proyectos conjuntos relacionados con turismo, ciencia y educación universitaria. Kicillof señaló que el encuentro apuntó a reforzar los vínculos de cooperación con los Países Bajos.

Nos reunimos con el embajador de Países Bajos en la Argentina, @MWVerheijden, para fortalecer los lazos de cooperación y el intercambio comercial.



Conversamos sobre el programa Blue Deal que impulsa Países Bajos para mejorar la calidad del agua y también analizamos oportunidades… pic.twitter.com/jDNoZcLjxj — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 1, 2026 La agenda incluyó distintos ejes de trabajo con potencial para ampliar la relación bilateral a nivel provincial, entre ellos la gestión del agua, la infraestructura portuaria y la incorporación de tecnología al sector agropecuario.

Del encuentro participaron además el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco; el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padín; y el presidente de la Autoridad del Agua, Damián Costamagna.

Axel Kicillof declaró de interés provincial la visita del papa León XIV y habilitó los gastos para el operativo El gobernador Axel Kicillof declaró de interés provincial la visita institucional del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, y en particular los actos que se desarrollarán en territorio bonaerense. Lo hizo a través del Decreto 1657, publicado este jueves en el Boletín Oficial del distrito, donde el Poder Ejecutivo señala que la Santa Sede comunicó que la visita incluirá actividades en las ciudades de Luján y de Almirante Brown, por lo que la Provincia participará en la organización y prestará apoyo institucional y operativo. El texto remarca que el Sumo Pontífice es jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano y máxima autoridad de la Iglesia Católica, culto sostenido por el Estado nacional y provincial según la Constitución Nacional y la bonaerense. El decreto define la visita como un acontecimiento de relevancia internacional que convocará a una asistencia masiva de peregrinos y fieles de todo el país y del exterior, y advierte que los eventos, actos y celebraciones previstos requieren la actuación coordinada de distintas áreas del Gobierno provincial.