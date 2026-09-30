El gobernador bonaerense Axel Kicillof declaró Visitante Ilustre de la provincia de Buenos Aires al papa León XIV, quien realizará una visita apostólica a la Argentina en noviembre y tiene previsto desarrollar actividades pastorales en Claypole y Luján.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , declaró Visitante Ilustre del territorio bonaerense al papa León XIV , con motivo de su visita apostólica a la Argentina durante noviembre y, especialmente, por su presencia en territorio provincial.

La distinción fue establecida mediante el Decreto 1656/2026 , publicado hoy en el Boletín Oficial bonaerense, a partir de un expediente iniciado por la Jefatura de Asesores del Gobernador .

El decreto señala que la Ley 14.622 establece las distinciones que pueden otorgarse en la provincia de Buenos Aires y contempla, entre ellas, la de Visitante Ilustre, que puede ser concedida mediante decreto del gobernador a jefes de Estado y de Gobierno, vicepresidentes y máximas jerarquías de las confesiones religiosas, entre otras autoridades.

En los fundamentos, el Gobierno bonaerense destaca que la presencia del Papa en la Argentina constituye una ocasión de especial significación espiritual, pastoral, cultural e institucional .

El texto precisa que, en el marco de su visita, León XIV tiene previsto desarrollar actividades pastorales en la provincia de Buenos Aires, entre ellas su presencia en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, el 9 de noviembre , y en la Basílica Nuestra Señora de Luján, el 11 de noviembre , dos lugares considerados de profunda significación para la vida religiosa y comunitaria de los bonaerenses.

Asimismo, el decreto recuerda que la Constitución de la provincia de Buenos Aires reconoce la importancia de la libertad religiosa y de culto, el respeto por la diversidad de creencias y el diálogo interreligioso como elementos fundamentales de una sociedad plural y democrática.

En ese sentido, los fundamentos remarcan que la Iglesia Católica tiene una presencia histórica y social profundamente arraigada en el territorio bonaerense, donde desarrolla una significativa tarea en materia educativa, social, asistencial, sanitaria y comunitaria, "especialmente junto a las personas y familias en situación de vulnerabilidad".

El Gobierno provincial también sostiene que la visita apostólica representa una oportunidad para promover valores universales vinculados con la paz, la fraternidad, la solidaridad, la dignidad de la persona humana, la justicia social y el cuidado de los más vulnerables.

A esos principios, el decreto suma la construcción de una sociedad basada en la cultura del encuentro y del diálogo, como parte de las razones por las cuales se decidió otorgar la distinción al pontífice.

Por estos motivos, el artículo 1° del decreto establece: "Declarar Visitante Ilustre de la provincia de Buenos Aires a Su Santidad el Papa León XIV, con motivo de su visita apostólica a la República Argentina durante el mes de noviembre de 2026 y, especialmente, por su presencia en territorio bonaerense".