Piden la liberación urgente de fondos del BID para obras en una planta depuradora en Villa Gesell + Seguir en









El reclamo fue remitido por un concejal de La Libertad Avanza al Presidente. Aduce que existe una "creciente preocupación por el tratamiento de afluentes cloacales".

La planta depuradora en Villa Gesell.

La Libertad Avanza (LLA) de Villa Gesell le reclamó al Gobierno nacional la liberación "urgente" de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinados a la obra de una planta depuradora en la región ante la "creciente preocupación por el tratamiento de afluentes cloacales".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El pedido fue formalizado mediante una nota presentada por el concejal libertario Luis Vivas, quien denunció el impacto ambiental en las ciudades de General Madariaga y Villa Gesell, con posibles consecuencias sobre la salud de miles de vecinos y el equilibrio ecológico de la zona.

Conflicto por una planta depuradora en Villa Gesell "Considero imprescindible que el Estado nacional intervenga con celeridad para destrabar los recursos comprometidos y permitir el avance de una obra clave para la infraestructura sanitaria regional", escribió Vivas en el documento.

Asimismo, indicó que el cuidado del ambiente y la salud de nuestros vecinos no puede seguir esperando. "Por eso, continuaré impulsando todas las gestiones necesarias hasta que esta obra se concrete y Villa Gesell tenga la solución que merece", finalizó.

El pedido responde a la paralización de fondos del BID por parte de Nación para una obra de la planta depuradora vinculada al servicio de ABSA en la región y su consecuente contaminación ambiental. La situación plantea una disputa entre los municipios de Villa Gesell y General Madariaga, dado que el primero empieza a verter sus residuos en territorio del segundo.

Vivas graficó la situación en sus redes sociales, a través de dos videos con imágenes satelitales. "El agua ahora va por otro zanjón que hizo el intendente del lado de Madariaga", indicó. Planta depuradora Del otro lado de la frontera geselina, el municipio de General Madariaga podría iniciar acciones legales ya que los desechos de la localidad vecina se esparcirían sobre terrenos propios. Allí, el concejal remarcó que "la contaminación no desapareció", sino que "la cambiaron de lugar". "Según lo relevado, se habría aprovechado la obra de la nueva mano de la ruta para desviar estos líquidos hacia un zanjón recientemente construido, enviándolos en dirección a la zona de Madariaga", indicaron. En ese sentido, denunciaron que "no se trataría de agua correctamente depurada" sino de agua cloacal. "El cauce original debía dirigirse al monte La Paloma y posteriormente a la laguna Mar Chiquita. Sin embargo, el recorrido habría sido modificado, generando un nuevo foco de posible contaminación que ahora impacta en otra jurisdicción", detallaron.