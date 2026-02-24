Osvaldo Jaldo blinda al peronismo tucumano y a su gestión tras su apoyo parlamentario a la reforma laboral

El gobernador de Tucumán respondió fuerte a las críticas desde sectores del PJ y de la cúpula nacional de la CGT. "Les sugiero que no defiendan únicamente los intereses de su organización, sino que también bajen a defender los intereses de los trabajadores", sostuvo.

Osvaldo Jaldo junto a la ministra de Educación, Susana Montaldo, durante la entrega de equipamiento para escuelas en la previa del inicio de las clases.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, reforzó el operativo blindaje del peronismo provincial , tras las críticas que recibió de dirigentes nacionales del kirchnerismo y de la CGT, luego de que los tres diputados nacionales del Bloque Independencia dieran quórum para la aprobación del proyecto oficial de reforma laboral. "Tomo decisiones fuertes, que sorprenden a propios y extraños. Pero la verdad es que para mí primero está Tucumán”, sostuvo el mandatario.

La aprobación de la reforma laboral, sesión en la que las diputadas tucumanas Gladys Medina y Elia Fernández votaron a favor, mientras que Javier Noguera se ausentó, desató una ola de cuestionamientos nacionales en contra de Jaldo y los parlamentarios. Sin perder tiempo, al día siguiente de la votación el mandatario tucumano defendió la postura: "avalo y respaldo el accionar de los tres diputados del Bloque Independencia que acompañaron la media sanción de una ley que puede ser perfectible, pero que va a dar sus resultados en el tiempo", afirmó .

Remarcó que por su responsabilidad institucional, "muchas veces debí tomar decisiones políticas, aun asumiendo costos personales o partidarios". "Para mí, siempre primero está Tucumán. Por encima de cualquier especulación partidaria está la gobernabilidad de mi provincia y el poder colaborar con la Nación", aseveró en una conferencia de prensa.

Por esas horas, el propio Jaldo, al igual que sus pares Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta), quienes también apoyaron con sus diputados la media sanción de la reforma laboral, recibieron críticas desde la conducción nacional de la CGT y el tucumano salió fuerte al cruce contra un espacio que suele moverse en nado sincronizado con los mandatarios peronistas: "A ellos nadie los votó, a diferencia de quién habla, que fue elegido por la voluntad popular. Los eligen a dedo, por eso van perdiendo la representatividad del pueblo trabajador".

"Les sugiero que hagan una autocrítica y vean en qué están fallando. Les sugiero que no defiendan únicamente los intereses de su organización, sino que también bajen a defender los intereses de los trabajadores", cerró. Por el momento, la CGT Tucumán se llamó a silencio, mientras funcionarios de la más estrecha confianza de Jaldo, como el ministro del Interior Darío Monteros , lo defienden de las críticas del kirchnerismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DarioMonterosOK/status/2024996183794454924?s=20&partner=&hide_thread=false Nadie celebra esta ley. Pero en Tucumán el Peronismo lo eligió a @OsvaldoJaldo para que gobierne a los más de 2 millones de Tucumanos, por eso nuestros Diputados que están comprometidos con esta gestión apoyan las decisiones que toma el Gobernador, no sé si vos estás haciendo lo… https://t.co/LRTaUKeIYq — Dario Monteros (@DarioMonterosOK) February 20, 2026

Osvaldo Jaldo manda en el peronismo tucumano, que acompaña sus decisiones, aunque en los papeles su presidente es el exgobernador y senador nacional Juan Manzur, desdibujado, aunque aseguran sus allegados que sigue de cerca la realidad política provincial pero optó por bajar el perfil para no condicionar la gestión de quien fue su vice gobernador.

En ese escenario, el gobernador tucumano avanza y marca el ritmo de la gestión, con la todavía tenue oposición que ejerce la dirigencia de La Libertad Avanza (LLA), que en las últimas elecciones legislativas nacionales de octubre sentó en la cámara de Diputados a Soledad Molinuevo y a Federico Pelli. El partido libertario tucumano es presidido por Lisandro Catalán, miembro del directorio de YPF, y se alista para presentar candidato propio a mandatario en 2027.

En diálogo con Ámbito, un dirigente que conoce a Osvaldo Jaldo desde los años 90 y lo acompañó en varias campañas lo describió como "un pragmático que está muy atento a los números para tener una gestión ordenada" y no le esquiva a la territorialidad para acercarse al humor social.

"No es casual que se ponga las campañas al hombro y que después continúe recorriendo la provincia, ya sin la preocupación electoral", remarcó. Y agregó: "Es su estilo". Un estilo que un minoritario peronismo opositor no critica pero sí sus sinuosidades ideológicas, como haber mantenido posiciones duras en contra de la Casa Rosada antes de las elecciones de octubre de 2025 pero que luego volvió al estilo dialoguista con la gestión del presidente Javier Milei.

Ese acercamiento supuso el acompañamiento parlamentario en proyectos de ley a cambio de fondos contantes y sonantes, como los $20.000 millones de Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) que recibió en diciembre último, la cifra más alta de la era Milei que se giró a una provincia, en un contexto de recorte brutal de fondos de la Nación a las provincias para obra pública, salud, educación y asistencia social, entre otras áreas.

Sin señales, todavía

Osvaldo Jaldo recorre su tercer año de gestión y aunque mantiene las aguas calmas para adentro del peronismo, con acompañamiento de la Legislatura que preside Miguel Acevedo, debe realizar malabarismos para sostener la casa propia en orden y continuar con diálogo fluido con la Casa Rosada "para que se giren los fondos que le adeudan a la provincia". "Sin sueldos al día, sin salud pública, ni sistema educativo ordenado y un mínimo de obras públicas, es inviable una provincia", se justifica desde el jaldismo sobre el teléfono abierto con Balcarce 50.

En varias ocasiones el gobernador tucumano fue consultado sobre una posible candidatura a la reelección en 2027 y su respuesta siempre fue "la gente me eligió por cuatro años, no está en mis planes, por el momento". Para adentro de la Casa de la Casa de Gobierno, por consultas de este medio, se sabe que algunos funcionarios ya trabajan en esa dirección pero impera el silencio de radio, frente un escenario de alta sensibilidad social en el que los efectos negativos de un plan económico nacional ya se hace sentir en la vida cotidiana.