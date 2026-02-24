El gobierno de Axel Kicillof denunció que Javier Milei le adeuda a la provincia de Buenos Aires casi $16 billones

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, sostuvo que desde diciembre de 2023 Buenos Aires perdió $22,2 billones por recortes, obras paralizadas y deudas directas, y advirtió que el ajuste nacional equivale a ocho años de inversión en obra pública provincial. Además, pidió a la Casa Rosada que “desista de la asfixia financiera”.

El gobierno de Axel Kicillof denunció este martes que la administración de Javier Milei le adeuda a la provincia de Buenos Aires un total de 15,6 billones de pesos , detalló que la pérdida total de recursos asciende a $22 billones desde 2024 entre obligaciones impagas y la caída de la recaudación. Además, sostuvo que esos recortes explican “la mitad del superávit primario” nacional y pidió a La Libertad Avanza que “desista de la asfixia financiera”.

A través de un posteo en redes sociales, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López , precisó: “Desde la asunción del Gobierno nacional, la provincia lleva perdidos $22,2 billones por recortes de programas, obras paralizadas, deudas directas y el impacto de la política económica que deteriora la producción y la recaudación tributaria”.

“Atravesamos un ahogo financiero inédito”, continuó y –a través de un gráfico- detalló la caída de recursos tributarios en el territorio y las deudas nacionales en billones de pesos acumulados desde diciembre de 2023, cuando asumió la administración libertaria: -2,3 es la pérdida de recaudación propia; -3,1 es por discontinuidad o retraso de programas nacionales en la provincia; un -3,8 las deudas directas y -4,3 las pérdidas de recursos nacionales.

El funcionario remarcó que “para dimensionar el impacto: la pérdida de $22,2 billones equivale a 8 años de inversión en obra pública provincial, a la mitad del presupuesto de toda la administración bonaerense o a más de un año de recaudación propia” y apuntó que, en términos físicos, “equivale a más de 15.000 km de rutas” .

En ese marco, destacó que “el superávit nacional es deuda con las provincias” . Luego, indicó que “si se suman deudas directas, obras paralizadas y programas discontinuados -sin contar la menor recaudación- lo adeudado a la provincia explica cerca del 50% del superávit primario acumulado desde 2024” .

“Mientras enfrentamos el retiro de la Nación de todas las funciones del Estado, los recursos de la Provincia están históricamente deprimidos. Educación, salud, seguridad y obra pública son abandonadas por el Gobierno nacional, y nos quita los fondos para financiarlos”, sostuvo López.

Finalmente, el funcionario evaluó que “este modelo es opuesto al federalismo, el crecimiento económico y el desarrollo social” y pidió al gobierno de La Libertad Avanza que “desista de la asfixia financiera sobre la Provincia y cumpla inmediatamente todas sus obligaciones con las provincias argentinas”.

Las demandas ante la Corte Suprema

Hasta la fecha, el gobierno bonaerense formalizo siete demandas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de las cuales solicitó la restitución de fondos que considera retenidos ilegalmente. El reclamo judicial más reciente y voluminoso se centra en la deuda previsional de la ANSES, que asciende a $1,6 billones, destinada a compensar el déficit de la caja jubilatoria bonaerense.

En sus presentaciones, el gobernador Kicillof y el fiscal de Estado, Hernán Gómez, exigieron que la Corte aplique el mismo criterio que con provincias como Córdoba y Santa Fe, convocando a una audiencia de conciliación para destrabar el conflicto.

Kicillof La gestión de Axel Kicillof ya tiene siete demandas contra Nación en la Corte Suprema.

El desglose de la deuda total que hoy se dirime en los tribunales se divide en tres ejes principales: deudas directas, lo que incluye transferencias no realizadas de ANSES y fondos de convenios específicos de educación y salud; obras públicas paralizadas, lo que contempla la detención de programas como el Procrear, Casa Propia, obras viales y convenios de infraestructura con universidades y los programas discontinuados, que abarca el Fondo de Incentivo Docente (FONID), el Fondo de Fortalecimiento Fiscal y programas de asistencia alimentaria.

De hecho, en el Presupuesto 2026, el mandatario incluyó la creación de un Fondo de Recupero de Deudas, un instrumento contable diseñado para administrar específicamente los recursos que ingresen si la Justicia falla a favor de la provincia.

Desde la administración bonaerense advierten que, mientras la Corte no se expida sobre la competencia de estos reclamos, la provincia enfrenta una "asfixia planificada" que afecta directamente el pago de jubilaciones y el mantenimiento de servicios básicos. "No estamos pidiendo recursos extraordinarios, estamos reclamando lo que por ley le pertenece a los bonaerenses para pagar sueldos de docentes, médicos y policías", sostuvo el mandatario en una de sus últimas conferencias en La Plata.