Los gobernadores desangran a los partidos y ganan poder de fuego en el Senado

Fracturas internas diezman al PJ, que queda condicionado de cara al futuro. El PRO cierra filas con los mandatarios para no perder influencia. Distorsión entre la línea de la UCR y sus legisladores.

La dispersión en el Senado favorece a La Libertad Avanza, que negocia directamente con los gobernadores.

Con sendos movimientos, cambios de bancadas y conformación de interbloques , los gobernadores ganan poder de fuego en el Senado en detrimento de los partidos tradicionales, que cada vez más acusan la orfandad de liderazgos y el repliegue de sus dirigentes a nuevas escuderías sin comandancias nacionales.

En los últimos días, hubo distintos pases que derivaron en una nueva configuración de la Cámara alta, con el Gobierno de Javier Milei como el principal accionista. Incluso, de manera directa, el oficialismo logró sellar el salto del cordobés Luis Juez , quien se sumó al bloque de La Libertad Avanza (LLA), redondeando un pack de 21 escaños.

Pero no fue el único episodio que acaparó las miradas en el recinto. Tres senadores peronistas abandonaron el interbloque que conduce José Mayans y dejaron en una posición todavía más aislada al PJ oficial, que con 21 bancas -la misma cantidad que los libertarios- acusa su número más flaco allí desde la vuelta de la democracia. Sumando a sus aliados, los celestes alcanzan los 25 lugares y superan el tercio por la mínima. Por fuera de ese ecosistema no aparece haber demasiado horizonte para que los apóstoles del general se expandan.

La jujeña Carolina Moisés , la tucumana Sandra Mendoza y el catamarqueño Guillermo Andrada son los legisladores que escindieron a Convicción Federal (CF) de la tropa de Mayans. En los hechos, CF existía como marca propia desde marzo del 2025, cuando esos tres dirigentes, junto al puntano Fernando Salino y el riojano Fernando Rejal , lo fundaron como parte del entramado del peronismo oficial. La novedad, ahora, es la ruptura total con la comandancia del formoseño y, por elevación, de Cristina Kirchner.

Convicción Federal Senado

La fractura tiene dos aristas. Para Milei, es beneficiosa porque presenta un nuevo sello dialoguista que podría prestar votos clave en el futuro. También para los gobernadores, que ganan autonomía del justicialismo más opositor vinculado al kirchnerismo. De hecho, Andrada responde a Raúl Jalil y Mendoza, a Osvaldo Jaldo. Moisés, aunque proviene de Jujuy, suele jugar en tándem con el salteño Gustavo Sáenz, quien además tiene una espada propia: Flavia Royón, del monobloque Primero los Salteños.

Entre los pases de factura a sus antiguos compañeros de bloque, los federales denunciaron que el peronismo no avanzó con un dictamen propio de reforma laboral, "dejando a los trabajadores y a la CGT sin una propuesta superadora ante la sociedad". La ruptura recogió frutos pronto. Un día después del anuncio, Carolina Moisés fue electa vicepresidenta del Senado, luego de ser postulada por Patricia Bullrich.

Los libertarios lograron así barrer de los puestos de mando al kirchnerismo y se hicieron con sillas clave para el funcionamiento legislativo.

De esta manera, Sáenz, Jalil y Jaldo, el trío de caciques provenientes del peronismo que muestran mayores simpatías a Milei que a Cristina, constituyeron una posición fortificada para terciar en la Cámara alta en la antesala de las numerosas reformas que el Gobierno planea llevar al recinto.

Por fuera del justicialismo, también hubo movimientos que involucran a otros gobernadores. Los tres representantes del PRO, junto con los dos de Provincias Unidas y otros monobloques provinciales, constituyeron el interbloque Impulso País. Lo integran los amarillos Enrique Goerling Lara, Andrea Cristina y María Victoria Huala; la cordobesa Alejandra Vigo y el correntino Carlos "Camau" Espínola (PU); la chubutense Edith Terenzi; y la tucumana Beatriz Ávila.

Al diseccionar el flamante entramado se observan las conexiones. Terenzi y Cristina son cercanas al mandatario chubutense Ignacio Torres. Vigo, en tanto, reporta al cordobesismo, aunque tiene juego propio más allá de la palabra de Martín Llaryora. El peronista "Camau" Espínola, en tanto, responde al gobernador de su provincia, Juan Pablo Valdés, quien influye sobre los tres senadores del distrito (los radicales Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela son los otros dos).

Impulso País Senado Impulso País, el nuevo bloque del Senado que conforman el PRO y Provincias Unidas junto a independientes.

El caso de Ávila es particular, porque formaba parte de Juntos por el Cambio. Una vez extinto el sello, se acercó a Osvaldo Jaldo. Con la nueva configuración, Jaldo tendrá alfiles en dos bloques distintos, ya que Sandra Mendoza pertenece a Convicción Federal. Ambas marcas serán claves para el futuro de las reformas que impulsa el oficialismo.

La conformación del nuevo pelotón se dio apenas un día después de que un grupo de siete gobernadores del justicialismo anti K y provincialistas se reunieran vía Zoom. La cumbre, que fue revelada por Ámbito, incluyó a los mandatarios de Catamarca, Salta y Tucumán, así como también al neuquino Rolando Figueroa, al rionegrino Alberto Weretilneck, al misionero Hugo Passalacqua y al jujeño Carlos Sadir.

La presencia de este último fue la más llamativa. Sadir proviene de la Unión Cívica Radical (UCR) y además integra Provincias Unidas. Precisamente, la UCR también sufre ruidos internos. Actualmente su bancada en la Cámara alta consta de 10 senadores, liderados por el correntino “Peteco” Vischi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OsvaldoJaldo/status/2026137821312848338&partner=&hide_thread=false Tucumán | Compartimos un encuentro vía Zoom con gobernadores de distintas regiones del país para analizar, con responsabilidad institucional, la realidad que atraviesan nuestras provincias a partir de las políticas implementadas por el Gobierno nacional.



Participamos junto a… pic.twitter.com/Bma9Mdp8Cc — Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) February 24, 2026

Aunque el flamante presidente del partido, Leonel Chiarella (intendente de Venado Tuerto), planteó una línea más beligerante para con el proyecto, todos los representantes boina blanca votaron a favor. El hecho expone que los gobernadores Alfredo Cornejo, Leandro Zdero, Maximiliano Pullaro y Juan Pablo Valdés pesan más que la línea interna.

Cabe recordar que Cornejo y Zdero trabaron alianzas electorales con LLA en sus provincias. El mendocino, además, fue invitado por Javier Milei a los EEUU para participar del Argentina Week, un evento al que también asistirá Valdés.

Más allá de los interbloques y las bancadas robustas, quedan un puñado de senadores con terminales directas en los gobernadores que se mantendrán en escuderías autónomas. Es el caso de José Carambia y Natalia Gadano, de Moveré por Santa Cruz, referenciado en Claudio Vidal. Julieta Corroza, en tanto, es la única integrante de La Neuquinidad, a cargo de Rolando Figueroa.

El oficialismo de Misiones, por su parte, tiene a Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, sus dos representantes, en el sello Frente Renovador de la Concordia Social. Ambos son puntales de las iniciativas libertarias en el Congreso, ya que suelen acompañar las iniciativas de Javier Milei.

Si bien la dispersión no es mérito exclusivo de la mesa política del Gobierno, lo cierto es que Santiago Caputo, Karina Milei, Diego Santilli, los Menem y Patricia Bullrich jugaron a profundizar las diferencias y lograron una configuración atomizada y favorable para negociar en la Cámara alta. El nuevo escenario será clave para el futuro de las reformas que impulsa el Presiden