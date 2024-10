Baja ocupación y turistas "gasoleros", las proyecciones en el NOA para la temporada de verano

Con el inminente cierra de octubre en las provincias comienzan a prepararse para la temporada de vacaciones de verano que arrancará en diciembre pero desde Salta prefieren no ilusionarse demasiado. "El gran problema es que no hay consumo y cuando a la gente no le alcanza el dinero, lo primero que deja de hacer es salir a comer o viajar", sostuvo Juan Lucero, presidente de las Cámaras de Turismo y Hotelera Gastronómica y Afines.