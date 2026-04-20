Misiones: el PJ tuvo internas tras 27 años y el kirchnerismo cayó derrotado

Cristian Humada fue electo como nuevo titular del partido en tierra colorada. Se impuso a la lista que responde a Cristina Kirchner, que impugnará el resultado.

Luego de 27 años sin internas, los afiliados del Partido Justicialista (PJ) de Misiones fueron este domingo a las urnas para elegir a la nueva conducción . La reyerta se saldó con la victoria de Christian Humada , quien se impuso sobre el kirchnerismo, que ya anticipó que impugnará el resultado.

La pulseada tuvo como protagonistas a dos listas. Por un lado, "La Julio Humada", que fue la que se impuso; por el otro, "Amplitud Justicialista – Fuerza Patria”, vinculada a Cristina Kirchner , cuyo candidato fue Gonzalo Javier Costa de Arguibel , acompañado por la exdiputada Cristina Britez.

El PJ de Misiones está intervenido desde el 2018. El resquemor sobre algunos de sus dirigentes, que forman parte del oficialismo local, referenciado en Carlos Rovira , creció a partir del respaldo de varios de ellos a distintas iniciativas de Javier Milei.

De hecho, el diputado nacional Alberto Arrúa , quien responde al rovirismo, presentó una lista propia para competir en la interna peronista, pero finalmente fue impugnada. La conducción nacional busca desligar al partido del sello de Rovira y dotarlo de una fuerte impronta anti Milei.

En un comunicado, los interventores celebraron el desarrollo de los comicios, a los que calificaron como un "hito histórico para el peronismo de la provincia", ya que "luego de más de 20 años se concretó un proceso electoral interno que permitió a los afiliados y afiliadas elegir mediante el voto directo y secreto a sus autoridades partidarias, tanto a nivel municipal como provincial, incluyendo la elección de congresales".

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"Queremos agradecer profundamente al pueblo peronista de Misiones, que desde el inicio de este proceso de normalización institucional se involucró, participó y apostó a recuperar al Partido Justicialista como una herramienta política al servicio de los intereses del pueblo misionero", afirmó.

Asimismo, Máximo Rodríguez y Gustavo Arrieta, interventores del PJ de Misiones, agradecieron "especialmente" Cristina Fernández de Kirchner, así como también al Consejo Nacional del Partido Justicialista y al Congreso Nacional partidario presidido por el gobernador Gildo Insfrán, por el acompañamiento institucional a este proceso de normalización.

"Extendemos nuestro reconocimiento a las listas que compitieron en la categoría provincial, así como a todas las expresiones del orden municipal que participaron en la jornada, fortaleciendo con su compromiso la vida democrática interna del Partido Justicialista en la provincia de Misiones", dijeron.

De ratificarse el resultado final, el PJ de Misiones habrá concluido su proceso de normalización, como ya lo hizo tiempo atrás Corrientes. En tanto, Jujuy y Salta mantienen intervenciones y aún no hay fecha definida para las elecciones.

Revés para el kirchnerismo en Jujuy

Semanas atrás, el el juez federal de Jujuy Esteban Eduardo Hansen dictó una resolución que declaró nula la intervención del Partido Justicialista en esa provincia y designó como nuevo interventor judicial a Ricardo Villada, exministro de Gobierno de Salta y hombre de confianza del gobernador salteño, Gustavo Sáenz.

El fallo le puso fin a la intervención que había dispuesto el PJ Nacional y que estaba a cargo de dirigentes como Aníbal Fernández (exministro de Seguridad de la Nación) y Gustavo Menéndez (intendente de Merlo, Provincia de Buenos Aires).

La resolución judicial no solo desplazó a los interventores nacionales, sino que también declaró nulas las suspensiones de más de 300 afiliados del partido, entre ellos, dirigentes cercanos a la senadora nacional Carolina Moisés, quien celebró el fallo en X, al compartir expresiones del dirigente jujeño Carlos de Aparici, exdelegado de la Dirección Nacional de Migraciones, quien sostuvo: "El fallo federal frenó la intervención de Cristina y La Cámpora. Se terminó la etapa de las imposiciones. Ahora el objetivo es claro: diálogo, unidad y un peronismo fuerte para volver a ganar en la provincia. ¡Vamos por eso!".