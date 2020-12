Arcioni mantiene el proyecto que avala la minería en Chubut

El mandatario brindó una conferencia de prensa ayer por la mañana en Casa de Gobierno, y ratificó que “no retirará el Plan Productivo de la Meseta de la Legislatura”, y exigió un debate de “cara a la sociedad”. Arcioni estuvo acompañado por los ministros de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco; de Infraestructura, Energía y Planificación, Gustavo Aguilera, y de Seguridad, Federico Massoni.

“Los chubutenses necesitamos que se dé el debate”, indicó Arcioni al iniciar la conferencia, y señaló: “Yo no voy a hipotecar el futuro de la provincia por acusaciones que se realizaron en estos días, pero estoy seguro que este Gobierno y los diputados no son corruptos y no voy a permitir bajo ningún punto de vista que aquellos que están acostumbrados a viejas prácticas políticas acusen y perjudiquen el futuro de todos y cada uno de los chubutenses”.

Asimismo, el bloque de diputados chubutenses de Juntos por el Cambio se fracturó por decisión de la UCR. La ruptura fue confirmada por el presidente de esa bancada, Manuel Pagliaroni, quien sostuvo: “Hemos tomado la determinación, sin con esto imputar delito porque no nos corresponde, pero de ahora en más seremos bloque de la Unión Cívica Radical, separados del PRO”.