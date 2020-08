Vice de Chubut: "La provincia está ante una situación límite"

Ricardo Sastre: Son situaciones distintas. La de Nación era una deuda casi sin garantías. La negociación de Alberto Fernández y Martín Guzmán fue excelente, pero esperemos que pueda suceder algo similar en Chubut. Lo que estamos haciendo es intentar pagar la deuda dentro de unos años y hay que ver si los bonistas aceptan estas condiciones porque están en una situación muy cómoda. Con sobre garantías. Hay que ver si les cierra y, de seguro, van a pedir una suma de intereses que representará una deuda más abultada para empezar a pagar dentro de tres o cuatro años.

P.: A partir de esto, la Provincia va a contar con 800 millones de pesos parar enfrentar un déficit de 2300 millones de pesos para pagar salarios. ¿Cómo se genera un escenario de confianza con estas cifras?

R.S.: Hay que trabajar en un plan productivo. Es lo única forma de revertir ese déficit. Tenemos industrias muy importantes como el petróleo, la pesca y el aluminio. Hay que motivar a que inviertan en nuestra provincia para darle mayor valor agregado a lo producido. Nosotros pescamos en nuestras costas el langostino, llega a nuestros puertos y luego lo recibimos envasado en escabeche en Ecuador. Lo mismo pasa cuando tenemos la principal industria de aluminio en Madryn. Por qué no pensar que una llanta aleación o una tapa de cilindro también fabricada acá. Son ideas para generar más empleo y en consecuencia más dividendos para las arcas del estado.

P.: ¿Y en ese marco, cómo califica la situación actual de la Provincia?

R.S.: Esta refinanciación hubiese sido importante conseguirla un año atrás. Hoy Chubut está en una situación límite, con dos masas salariales atrasadas. No podemos hablar de otra cosa que no sea el pago de sueldos. Y una gestión no puede pasar solo por el pago de sueldos, sino que debería permitir hablar de generación de obra pública o por cubrir necesidades en los pueblos del interior provincial.

P.: ¿Cree que es posible modificar la situación actual?

R.S.: Hay que revertir todo lo antes posible. Y más allá de todas las manos que dio el gobierno nacional, es hora de que los chubutenses puedan actuar en consecuencia para ver de qué manera se puede salir. Hay ministerios que deberían aportar ideas para darle fuerza al gobernador y generar proyectos para darle valor agregado a nuestra producción.

P.: ¿Cómo analiza el rol de Alberto Fernández durante estos primeros meses en la presidencia?

R.S.: Le tocó algo muy complejo. Más allá de la situación de crisis tuvo que lidiar con una situación atípica y tuvo la cintura necesaria. Demás de renegociar la deuda, atiende a todos los intendentes del país. Y eso habla muy bien de él. Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn firmaron muchas obras para lo que va del año. Vamos a tener un presidente que va a quedar en la historia.

P.: Más allá de encolumnarse con el Presidente, el Frente de Todos hoy no forma parte del ejecutivo de Chubut. ¿Qué tan grande es la diferencia en el peronismo local?

R.S.: Las diferencias no son insalvables. Cuando hay temas importantes no hay posicionamientos políticos. Primero está la provincia. En una situación de crisis económica financiera es importante abrir el juego y hacer parte a todos los sectores para entre más aportar y salir adelante. Nadie se salva solo, como dice Alberto. Y en este contexto, es lo mismo. Salimos adelante cuando hubo chances de acortar y aportar ideas.

P.: A fin de año hay elecciones del PJ local. ¿Lo seduce la idea de estar al frente del comité provincial?

R.S.: Soy afiliado desde los 18 años, pero hoy priorizo el bienestar de los chubutenses y la situación institucional por encima de lo partidario. Hay personas con más tiempo que pueden hacerlo y uno no puede abarcar todo.

P.: ¿Cómo es su relación actual con el gobernador Arcioni?

R.S.: La semana pasada pudimos dialogar y ponernos de acuerdo. Es una cuestión mutua de confianza. Tenemos posturas diferentes, pero a la hora de tocar temas de estas características y de garantizar lo institucional tenemos que estar todos en la misma baldosa. La política es el arte del entendimiento, y se logra cuando hay diálogo y cuando se hace parte a otros sectores.

P.: Sin embargo, el sector que usted representa junto al intendente de Trelew, Adrián Maderna, funciona como interbloque en la Legislatura. ¿Puede haber cambios a partir de este acuerdo?

R.S.: Más allá de las diferencias trataremos de no hablar más de interbloque. Lo mejor es poder hablar de los diputados en su conjunto. Vamos a aportar todo para que la situación mejore, pero tenemos que ser partícipes desde la Legislatura para garantizar el éxito. Y eso pasa cuando hay apertura de diálogo.