Closs: "En las PASO todos los discursos le daban la razón a Milei"

Maurice Fabián Closs: Era un dato que se veía venir, en principio porque Milei no competía en las internas, por eso yo soy crítico de las Paso, principalmente de la palabra obligatorias, es decir de obligar que se vote al que no compite porque no tiene debate interno, pero sobre todas las cosas hubo dos elementos que eran funcionales a Milei. El primero era discursivo, Milei sostiene que la casta política fracasó y ese fue su discurso. Atrás de él salió el FJxC con el discurso de que el actual gobierno nacional había fracasado y que veníamos de años de fracaso del modelo kirchnerista. Luego se encontraba Massa y el modelo kirchnerista con un discurso monotemático que el FJxC era igual a Macri. En definitiva, Milei decía que la casta política había fracasado y los partidos tradicionalistas también en forma discursiva decían que habían fracasado, por consiguiente, el discurso en una línea era el de Milei. En segundo lugar, se vio una cierta funcionabilidad de algunos espacios políticos para con Milei. Se sospecha que en ciertos lugares a algunos espacios políticos le ayudó a armar la lista de concejales pensando que los resultados podían bajar al FJxC, lo cual sucedió. Y, luego se ve a Macri, de alguna forma en comunicación directa y constante con Milei. En conclusión, los espacios políticos tradicionales se preocuparon en fortalecer a Milei que no competía con nadie y el discurso era ratificado diariamente por el espacio de gobierno cuando criticaba a Macri y cuando el FJxC hacía lo propio sobre el gobierno nacional y, ninguno se preocupó por criticar a Milei. ¿Qué más funcional que eso?

MFC: No hay duda alguna. Tiene toda la posibilidad, pero aclaro no tiene la seguridad porque debe llegar al último instante. Milei saca 30 puntos, diez puntos más de lo que cualquiera hubiera previsto, le sacó siete puntos a Larreta y seis a Massa. Las personas que votaron a ganador no van a dejar de votar a Milei. El racional ya no lo votó. Conclusión: de los 4 millones de personas que no votaron en las Paso y sí lo harán el 22 de octubre, es decir la suma del ausentismo y de todos aquellos que votaron, entre otros a Cuñeo o a Moreno, seguramente van a sacar votos, por eso Milei puede seguir creciendo.

P: ¿Vamos a un balotaje?

MFC: Sí

P: Un importante referente de la oposición me dijo que Milei era el Carlos Menem del siglo XXI. Su equipo económico lo integran, entre otros ex funcionarios del fallecido ex presidente. ¿Coincide?

MFC: Pero no es su discurso en campaña, porque la campaña de Menem era salariazo y revolución productiva siendo un líder popular del interior y después gobierna y hace un acuerdo con los chicago Boys, Cavallo, Bunge Born, siempre tirando hacia el lado del pro mercado, en cambio Milei tiene un discurso absolutamente libertario con un discurso liberar muy extremista. Esta es la diferencia de cómo planteó el acceso al poder Menem y como lo plantea Milei. Hay que ver si Milei accede a la presidencia y gobierna como lo hizo Menem o no

P: ¿Tendría que salir Cristina Fernández de Kirchner a pedir el voto?

MFC: No lo sé. Cristina planteó muy bien cuando dijo que las Paso no eran una elección de techos como lo fue las del 2019 sino de pisos y, éste está parejo para los tres, lo que tiene que intentar el oficialismo que el piso no caiga más, porque Milei llega porque se cayeron Massa y Larreta y que crezca el techo para llegar al balotaje

P: Mientras tanto Massa, a la vez debe llevar adelante su gestión como Ministro de Hacienda…

MFC: Han tomado esa decisión y una vez que se tomó se tiene costos y beneficios

P: El lunes amanecimos con una devaluación del 22% y en los días siguientes siguió el caos económico…

MFC: Esta devaluación, a mi entender fue necesaria porque la brecha cambiara es la principal causa de mucho de los males y la inflación venida de la emisión monetaria para cubrir déficit retroalimenta este problema. La situación de Massa se torna difícil porque debe administrar la economía y a la vez ser candidato a presidente por lo cual tiene que salir a buscar los votos que quedaron afuera, el ausentismo y además el electorado filo radical que por su racionalidad no votará a Milei y probablemente tampoco a Patricia Bullrich y, también pedirle a la estructura dispersa del país ponerle un poco más de empeño y con esto en su rol de ministro y candidato tiene las mismas posibilidades que Milei y Bullrich.

P: Estos días el país está viviendo un caos…

MFC: Por ahí no tanto. La devaluación era previsible porque el Fondo Monetario Internacional (FMI) venía planteado que la cosa no andaba bien y que aguantaba hasta las elecciones. La cosa salió mal y enviará el dinero , pero con condicionamientos y, fue la devaluación del 22 % y con una inflación que el gobierno nacional pretende llegar hasta las elecciones del 22 de octubre buscando acelerar la liquidación de las exportaciones porque si el tipo de cambio es el mismo que dentro de 60 días es importante liquidar ya; es decir quedarse con los pesos y transformarlos en otra cosa porque si se liquida dentro de dos meses, los pesos valdrán menos que ahora. No es un plan integral, pero tiene la lógica para poder llegar octubre

P: ¿Y la gente como hace para llegar a octubre?

MFC: Muy difícil. La gente dejará de comprar porque no le alcanzará el dinero. Su poder adquisitivo mejorará solamente con los acuerdos salariales entre los gremios y las patronales

P: ¿Coincide en que el problema de la Argentina es más cultural que económico?. Le doy un ejemplo, el viernes previo a los comicios en una farmacia de Posadas (Misiones) el dueño le dijo a sus empleados que aumenten los precios por las dudas, el sábado lo repitió y el lunes por el día después…

MFC: Coincido, pero tiene un límite que fue lo que sucedió en 2002 que se devaluó y como nadie tenía pesos en el bolsillo primero se acomodaron los precios para poder vender y, luego se acomodaron los salarios porque veníamos del subsuelo, hoy tenemos una economía muy rara con una gran disconformidad de parte del pueblo, pero la economía diaria tiene movimiento económico que seguramente se disminuirá en los próximos 60 días.

P: ¿Cuál será, a su entender el rol del presidente Alberto Fernández de aquí al 22 de octubre?

MFC: Lo han corrido de la escena política

Misiones y el NEA

P: ¿Cómo analiza las elecciones en Misiones?

MFC: Similar a lo que sucedió en gran parte del país

P: La gente acompañó a la Renovación a nivel provincial, principalmente en el interior de la provincia…

MFC: La Renovación obtuvo un buen resultado y dentro de los votos positivos, en principio le da el ingreso de dos diputados nacionales y dos senadores

P: Con la posibilidad de ingresar un tercer diputado nacional…

MFC: Si, pero es un poco difícil. Metiendo dos y dos claramente hay una buena estrategia que hace que haber ido con la boleta de Massa le dio un volumen de votos que relativamente es bajo, pero como Milei no fue con boleta larga termina la Renovación siendo la fuerza más votada para el parlamento nacional y consigue, en cierta forma el resultado buscado. Hay que ver cómo reacciona el FJxC que en Misiones hizo una muy mala elección

P: En el Nea se dieron resultados muy dispares a nivel nacional. En Misiones ganó Milei, en Corrientes el FJxC y en Chaco UxP. ¿Qué análisis hace?

MFC: En Corrientes Gustavo Valdes jugó muy fuerte; Capitanich lo hizo en Chaco y logró un piso electoral. Esto demuestra que cada uno de los gobernadores defendió su piso electoral

P: ¿Qué vislumbra para el 22 de octubre?

MFC: Un escenario muy competitivo, los tres tercios están vigentes, claramente se llega a la primera vuelta electoral con un ganador en las Paso que no era el esperado que lo deja con muchas chances y un cambio que se produjo ante la disconformidad de la gente.