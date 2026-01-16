Cómo es "El Infierno", la cárcel de alto perfil que recibirá a los presos más violentos de Santa Fe

La obra presenta un 40% de avance y se espera que esté terminada en octubre. Tendrá un doble muro de 1.800 metros de largo por 10 de alto y recibirá a 500 presos. El gobernador Maximiliano Pullaro recorrió las instalaciones.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , supervisó este viernes las obras en la cárcel "El Infierno" , que recibirá a detenidos de alto perfil. “ Vamos a separar a los presos más violentos para romper el vínculo con el afuera”, comentó el mandatario al recorrer las instalaciones.

La Unidad Penitenciaria N° 8 “El Infierno” se ubica en la intersección de las rutas AO12 y 14. Actualmente, su construcción está avanzada en un 40%. y se espera que esté completa en octubre Se trata de la primera cárcel para reclusos de alto perfil -donde irán a parar narcos y sicarios- que se construye en Piñero, y será única en su tipo en sudamérica

Al respecto, Pullaro, quien estuvo acompañado por el titular de la Unidad Ejecutora de Infraestructura en materia de Seguridad Pública y Penitenciaria, Diego Leone, destacó que en "100 años se hicieron 3.500 celdas en la provincia, mientras que en 4 años de nuestra gestión vamos a hacer más”.

“Tenemos 12 grúas juntas trabajando al mismo tiempo en este lugar, lo que es muy difícil de ver en una obra”, señaló el mandatario radical durante la recorrida.

A su vez, puso el acento sobre “ la inversión que estamos llevando adelante y fundamentalmente la decisión de poder terminar la infraestructura penitenciaria que será para 1.150 reclusos de alto perfil” y recordó que a la par en ese predio se están construyendo “dos cárceles más que tendrán alrededor de 1.950 detenidos cada una”.

Cómo es la cárcel "El Infierno"

El Infierno estará compuesto por 4 módulos y un edificio de “gobierno general” por donde se realizará el ingreso. Tendrá un doble muro perimetral de 1.800 metros de largo por 10 metros de alto, con circulación vehicular por debajo y circulación peatonal por arriba. Además, cada 70 metros tendrá un torreón de vigilancia. En el fondo del penal habrá una torre de 36 metros de alto para tener una vista de 360 grados.

Cada uno de los 4 módulos tiene 24 pabellones. En cada ala habrá 12 celdas individuales de hormigón premoldeado que se construirán en dos plantas. En total habrá 288 celdas por módulo y 1.152 plazas en todo el complejo. Cada módulo también contará con boxes individuales para comunicarse por medio de un blindex y para no tener contacto físico. Tendrá sistema de salud a través de atención intramuros para minimizar el traslado, una sala de conferencias y un helipuerto.

Leone destacó que la obra se encuentra “en un 40% de avance” y se espera esté terminada “en octubre de este año”, valorizando que actualmente se encuentran “12 grúas trabajando a la par, 400 operarios de manera directa en el lugar más todos los que trabajan de manera indirecta”, lo que marca que “es una obra pública de impacto que esperamos terminarla rápidamente para que los presos que están en otros penales vengan a esta de alto perfil”.

A la Unidad Penitenciaria N°8 “El Infierno” serán trasladados “alrededor de 500 reclusos que hay actualmente en los tres niveles de alto perfil: 70 en el nivel 1; 176 en el nivel 2; y casi 300 en el nivel 3”, afirmó Pullaro, lo que permitirá, según el mandatario, “seguir separando a los detenidos más conflictivos y violentos de la provincia para romper el vínculo con el afuera”.