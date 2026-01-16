Santa Fe: la información que todos los jubilados y pensionados tienen que tener a mano + Seguir en









Todo lo que tenés que saber para una mejor atención en el organismo previsional que funciona en tu provincia.

Las sedes de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Santa Fe. Imagen: Gobierno de Santa Fe

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Santa Fe es el organismo encargado de gestionar los beneficios previsionales de miles de trabajadores que aportaron durante su vida laboral en el ámbito provincial. Funciona a través de una sede central en la ciudad de Santa Fe y una red de delegaciones distribuidas en diferentes localidades.

La atención a los beneficiarios incluye asesoramiento, trámites de inicio y consulta de expedientes, y se brinda tanto de forma presencial como por canales de contacto oficiales, con horarios específicos según cada oficina. Conocer dónde y cómo acceder a estas oficinas puede hacer la diferencia para realizar gestiones sin contratiempos, y hay una información que todos los jubilados y pensionados deben saber.

Jubilados de Santa Fe Todo lo que tenés que saber para tener la mejor atención Imagen: Freepik Caja de Jubilaciones y Pensiones Santa Fe: cuáles son las oficinas de atención al publico Si bien la Caja cuenta con la posibilidad de comunicarse a través de distintos medios: teléfono, redes sociales, página web. Muchas personas prefieren o necesitan de atención presencial para un mejor asesoramiento, por lo tanto, es importante conocer dónde están ubicadas las delegaciones de cada ciudad.

La sede central de la Caja está ubicada en 1º Junta 2724, en la ciudad de Santa Fe, donde los jubilados y pensionados pueden dirigirse para realizar trámites generales, recibir información, gestionar reconocimientos de servicios y consultas específicas.

Además de esta sede principal, la Caja cuenta con delegaciones en varias ciudades para facilitar la atención presencial en diferentes regiones de la provincia. Entre las delegaciones se encuentran oficinas en:

Venado Tuerto (Mitre 766)

(Mitre 766) Reconquista (Rivadavia 666)

(Rivadavia 666) Rosario (Brown 2262)

(Brown 2262) San Justo (Independencia 2525)

(Independencia 2525) Rafaela (Blvd. Hipólito Yrigoyen 421)

(Blvd. Hipólito Yrigoyen 421) Tostado (Punto Digital, Saavedra 1157) Cada una de estas oficinas ofrece atención al público con atención telefónica y horarios de atención presenciales, lo que permite a los beneficiarios realizar consultas y trámites cerca de su lugar de residencia. Conocer la ubicación y datos de contacto de estas delegaciones ayuda a planificar las visitas y obtener respuestas eficientes a las gestiones previsionales necesarias.