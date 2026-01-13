Elevaron a $6 millones la recompensa por datos de Natalia Liliana Soledad Acosta, la mujer desaparecida hace 17 años en Santa Fe

La medida fue oficializada por el Ministerio de Seguridad Nacional y apunta a reactivar la investigación por la desaparición de Natalia Liliana Soledad Acosta, vista por última vez en 2009.

A casi 17 años de la desaparición de Natalia Liliana Soledad Acosta en la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Seguridad Nacional aumentó a 6 millones de pesos la recompensa para quienes aporten información que permita dar con su paradero.

La decisión fue formalizada a través de la Resolución 22/2026 , publicada este martes en el Boletín Oficial , y responde a un pedido de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y de la Unidad Fiscal Federal de Santa Fe , en el marco de la Ley 26.538 .

La actualización reemplaza la resolución anterior, que establecía una recompensa de un millón de pesos . Desde la cartera de Seguridad aclararon que el pago solo se hará efectivo si la información aportada resulta veraz y contribuye de manera concreta al avance de la causa , bajo supervisión del juzgado interviniente.

Natalia Acosta, nacida el 3 de febrero de 1986 , fue vista por última vez el 29 de mayo de 2009 , cuando tenía 21 años , en la intersección de Suipacha y 25 de Mayo , en la ciudad de Santa Fe. La investigación está a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe y de la Unidad Fiscal Federal local .

Si bien la causa principal continúa abierta, en 2021 se archivó una investigación paralela por trata de personas , luego del fallecimiento del principal sospechoso, quien había sido procesado y permanecía detenido desde 2017.

El padre de la joven, Ariel Acosta, sostiene la búsqueda desde el momento de la desaparición. En declaraciones realizadas el año pasado al medio local El Ciudadano, expresó: “No quiero morirme sin saber dónde está ella”, al cumplirse 16 años del caso.

Las personas que cuenten con información relevante pueden comunicarse de manera confidencial a la línea 134, disponible las 24 horas. Las autoridades garantizaron la reserva absoluta de la identidad de quienes aporten datos.

Para reforzar la difusión de la medida, la Dirección de Comunicación Institucional del Ministerio de Seguridad fue instruida a coordinar acciones con la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), con alcance nacional y provincial.

En 2023, la imagen de Natalia fue actualizada mediante herramientas de inteligencia artificial, en un trabajo coordinado por el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) junto a peritos forenses y especialistas en reconstrucción facial. El procedimiento incluyó el análisis de fotografías familiares y técnicas de envejecimiento facial digital, con el objetivo de ampliar las posibilidades de reconocimiento y colaboración ciudadana.