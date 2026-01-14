Cómo funciona el programa M3, la herramienta que busca fortalecer la seguridad en Santa Fe

Fue implementado hace seis meses por el gobierno provincial y se aplica en 13 localidades. Funciona a partir del análisis sistemático de datos y permite asignar recursos de manera eficaz.

Desde hace seis meses, Santa Fe implementa el programa M3 -sigla que responde a Mapeo, Métricas y Monitoreo - con el objetivo de profesionalizar la gestión policial y fortalecer el modelo de policiamiento urbano a partir del análisis sistemático de datos. La herramienta, impulsada por el Ministerio de Justicia y Seguridad, permite planificar y evaluar el despliegue operativo mediante información objetiva sobre criminalidad, desempeño policial y disponibilidad de recursos.

El M3 se estructura en tres ejes complementarios: el mapeo del delito, el análisis de métricas del trabajo en calle y el monitoreo de indicadores vinculados a resultados operativos.

"Se trata de un esquema descentralizado y con fuerte anclaje territorial, que articula a la conducción ministerial con la Policía de Santa Fe y los equipos locales", indicaron en la gestión provincial .

Actualmente, el programa se aplica en Rosario , Santa Fe , Venado Tuerto , Rafaela , Reconquista , San Lorenzo , Villa Gobernador Gálvez , Santo Tomé , Villa Constitución , Cañada de Gómez , Casilda , Avellaneda y Esperanza . Estas 13 ciudades reúnen a más del 60 % de la población provincial y concentran una parte sustantiva de la demanda de seguridad.

En cada una de ellas se elaboran y revisan a diario los Informes de Indicadores Básicos, que sistematizan datos sobre circulación de violencia, hechos predatorios, resultados operativos y recursos disponibles.

A esa información se suma el seguimiento del Tiempo de Respuesta al Ciudadano (TRC), medido a partir de los registros de la Central de Emergencias 911.

De manera semanal, se realizan reuniones de análisis y planificación operativa entre la conducción policial y los referentes territoriales del Ministerio. Allí se evalúan los indicadores de criminalidad y la operatividad en calle, además de analizar eventos relevantes que deban escalarse a niveles superiores de decisión. Este circuito consolida un canal permanente entre la conducción política -encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni- y las dinámicas operativas de cada territorio.

Policía Santa Fe.jpg El programa M3 funciona en 13 localidades de Santa Fe.

Cómo funciona el programa M3 en Santa Fe

“El gobernador Pullaro y el ministro Cococcioni nos marcan que esta es la metodología adecuada para monitorear y evaluar el accionar policial”, explicó el director de Estadística Criminal, Ramiro Galassi. Según detalló, el programa permite medir de manera parametrizada los indicadores de violencia y delito -robos, hurtos, tentativas, personas heridas y hechos de violencia altamente lesiva- y vincularlos con el despliegue operativo.

A ese análisis se incorporan métricas de operatividad y resultados: identificaciones en la vía pública, aprehensiones, traslados a comisarías por el artículo 10 bis y secuestros de armas de fuego, entre otros. “Estos indicadores nos permiten evaluar el trabajo policial y mejorar las estrategias en conjunto con la conducción”, señaló Galassi.

El seguimiento del M3 se apoya en una dinámica rigurosa de informes, reuniones y minutas que consolidan decisiones y líneas de acción. El esquema facilita la detección temprana de problemas y consolida una lógica de gestión basada en evidencia y corresponsabilidad institucional.

Dentro del programa M3 también se evalúa el desempeño del sistema de emergencias. Galassi precisó que el Tiempo de Respuesta al Ciudadano mostró una mejora sustancial: “Al inicio de la gestión, el promedio rondaba los 18 minutos. Hoy estamos entre los seis y siete minutos para todo tipo de incidencias que ingresan por el 911”.

Según explicó, la optimización de recursos y la asignación del móvil más cercano a cada evento permiten ordenar la operatividad en calle. “Muchos llamados se realizan con fines preventivos; desde que el vecino se comunica hasta que llega el patrullero transcurren, en promedio, entre seis y siete minutos”, concluyó.

Con este enfoque, el programa M3 se consolida como una herramienta central para fortalecer la seguridad en la provincia, combinando planificación técnica, articulación territorial y control permanente de resultados.