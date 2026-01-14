Contrapunto entre Maximiliano Pullaro y los gremios calienta la previa de las paritarias en Santa Fe

El gobernador de Santa Fe aseguró que los sueldos de los estatales "siempre le ganaron a la inflación". Referentes de trabajadores del Estado señalaron que no es así y pidieron la apertura de las negociaciones para mejorar los sueldos.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anticipó que la premisa para las paritarias con la docencia y el resto de los trabajadores estatales será evitar la pérdida de poder adquisitivo. "Siempre que nosotros recompusimos los salarios, le ganamos a la inflación", señaló. Sin embargo, desde varios sectores gremiales piden la inmediata apertura de las negociaciones y aseguran que los haberes sí se achicaron desde que asumieron el presidente Javier Milei y el jefe provincial.

Durante la visita a una escuela de verano, acompañado por el ministro de Educación José Goity, el mandatario santafesino mantuvo un encuentro con varios medios de prensa, en donde fue consultado sobre la inminencia de las paritarias. Su respuesta fue que continuará con una gestión "austera, eficiente y honesta" y que, a partir de esa premisa, "los empleados públicos no van a perder bajo ningún concepto", en la comparación con los aumentos de productos y servicios.

"En los meses en que la inflación nos ganó, directamente se hizo una recomposición unilateral fuera del marco paritario, cumpliendo la palabra", remarcó, al referirse a los momentos de su gestión en los que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue mayor que las subas de haberes . Recordó que la diferencia se produjo por el incumplimiento de las proyecciones del Ministerio de Economía de la Nación y que habían sido tomadas como referencia por su provincia cuando se negoció salarios. Interrogado sobre la posibilidad de una "cláusula gatillo", que actualice de manera automática los salarios de los estatales cuando se dé a conocer en IPC, evitó pronunciarse y aseveró que "los empleados públicos, tal vez como muy pocos empleados privados de la provincia, siempre van a tener una recomposición que va a estar por encima de los niveles de inflación para que no tengan que perder poder adquisitivo".

La respuesta estatal no se hizo esperar. La Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA)y solicitó unas horas más tarde el inicio de la paritaria 2026. Marcelo Beltrame , su secretario general, en diálogo con LT10, remarcó que "no solo es lo salarial, aunque nos preocupa la cuestión monetaria, sino también estamos preocupados por recursos humanos, por formas de trabajo y de falta de insumos en determinados lugares".

"Hay hospitales muy lindos, inaugurados con bombos y platillos pero que se inundan a los 15 días, mientras también hay centros de salud que no tienen ni ventiladores", agregó. Sobre la mesa de diálogo, remarcó que "es muy difícil sentarse a discutir porque falta apertura". "Hay personas con las que uno se puede sentar a negociar pero después hay otras esferas que no responden", cerró.

Jerónimo Ainsuain, secretario general del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus), remarcó la urgencia de reabrir el diálogo paritario. "Hemos sufrido una disminución de casi 30 puntos en nuestros salarios, lo que ha impactado directamente en nuestra capacidad de compra, por lo que la situación es insostenible", expresó durante una entrevista en "Radioeme". Para el dirigente, la tasa de renuncia de profesionales del sistema de salud estatal debería ser considera por las autoridades.

"Más de 300 profesionales han renunciado en los últimos años y muchos más están considerando abandonar el sistema público. Esta fuga de trabajadores está afectando la calidad de la atención, con demoras en turnos, estudios complementarios y tratamientos médicos", advirtió. Anticipó que el Siprus desarrollará una agenda de movilizaciones y asambleas para visibilizar la problemática del sector.

También en el arranque de 2026, Lorena Almirón, secretaria general de la Seccional Rosario de la Asociación de Trabajadores del Estado marcó la posición de esa central. "Exigimos una inmediata recuperación salarial para cada estatal de nuestra provincia. A la pérdida que ronda los nueve millones de pesos por cada estatal, desde que asumieron Javier Milei y Maximiliano Pullaro, debemos sumar el congelamiento de las asignaciones familiares, la falta de titularizaciones, de concursos e ingresos", expresó.

"A los que vivimos de nuestro trabajo nos revientan con las facturas de luz, agua, gas, con el alquiler y el costo de vida. Desde ATE Rosario insistimos que la única manera de dar pelea contra este modelo económico y político y contra la pobreza a la que nos empuja, es con organización y lucha", concluyó Almirón durante una entrevista.

El último incremento salarial para los estatales santafesinos fue en noviembre de 2025. El gobierno provincial otorgó una recomposición por el desfasaje entre los salarios y la inflación luego, tras conocerse el IPC del penúltimo mes. Con esos datos de inflación, el Poder Ejecutivo decidió compensar la diferencia a quienes recibieron incrementos inferiores al 8,8% del período julio a octubre.

Además, otorgó una suma fija de $30.000 a los trabajadores que sí superaron ese porcentaje "para fortalecer los ingresos de los sectores con menor poder adquisitivo". Sin embargo, el incremento fue impugnado por la mayoría de los gremios estatales, por considerar que "no recuperó el poder adquisitivo perdido durante el año, donde solo en 2025 se acumuló una caída del 7,7 %, ya que tampoco se contempló la pérdida acumulada del 30,97 % sufrida desde enero de 2024".

Conciliación obligatoria

En un contexto de reclamos de una urgente recomposición salarial, en Santa Fe se hizo sentir el paro de dos días que realizó la semana la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Santa Fe (Festram), en rechazo a la política salarial de los intendentes y presidentes comunales, quienes siguen los lineamientos del gobierno provincial. La Festram le reclamó al gobierno provincial una nueva paritaria pero no tuvo respuestas.

Debido a la medida de fuerza, el Ministerio de Trabajo de Santa Fe dictó la conciliación obligatoria por el lapso de 15 días. Las partes se reunieron este martes 13, no hubo avances y volverán a verse el próximo miércoles 21.

Primeras fricciones

El gobierno de Provincia de Buenos Aires fue el primero en abrir las paritarias con los estatales, como lo informó Ámbito, al ofrecer un aumento salarial del 1,5% que fue rechazado de plano por todos los interlocutores. El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que nuclea a los principales gremios del sector educativo, destacó la convocatoria para dar continuidad a las negociaciones paritarias pero comunicó que la propuesta de la gestión de Axel Kicillof fue considerada insuficiente y que la reunión pasó a un cuarto intermedio. "Resulta imprescindible discutir no solo un salario que acompañe la inflación, sino también una recomposición que recupere lo perdido y garantice condiciones dignas para la docencia bonaerense", se indicó desde el FUDB.