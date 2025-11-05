Cómo es la baja de patentes que debatirá la provincia de Buenos Aires para 2026

El proyecto de Ley Impositiva beneficiará al 75% de los propietarios de vehículos. Desde ARBA destacaron que la medida busca corregir distorsiones, aliviar la carga sobre los sectores medios y reforzar la progresividad del sistema tributario provincial.

La ley tributaria 2026 incluye una baja de patentes en la provincia de Buenos Aires.

El gobierno bonaerense envió a la Legislatura la nueva Ley Impositiva 2026 , que define los tributos que los bonaerenses deberán pagar el próximo año e incorpora una reducción del Impuesto Automotor para el 75% de los propietarios de vehículos . La iniciativa fue presentada junto con el proyecto de Presupuesto y la solicitud de endeudamiento ante diputados de todas las bancadas.

Durante la exposición formulada ayer en el Anexo de la Cámara baja, el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard , destacó que la nueva normativa “es un engranaje más dentro de la concepción general que tenemos desde el gobierno provincial sobre el rol del Estado y de cómo, a partir de su intervención, puede mejorar las condiciones de vida, ampliar derechos y sostener una sociedad más justa y solidaria” .

Una de las medidas más destacadas del proyecto es la baja nominal de las patentes para tres de cada cuatro bonaerenses . “Estamos reduciendo el impuesto automotor al 75% de las y los propietarios de vehículos, más de 1,5 millones de unidades. Tres de cada cuatro bonaerenses van a pagar menos que en 2024 , gracias a una reformulación de las tablas”, explicó Girard.

El titular de ARBA precisó que la iniciativa busca corregir los saltos de alícuota generados por el aumento del valor de los autos y la falta de actualización del año anterior, cuando no se aprobó la Ley Impositiva 2025. “Esta medida recompone la equidad, protege a los sectores medios y evita que la presión impositiva recaiga desproporcionadamente sobre ellos” , sostuvo.

La nueva tabla para calcular el impuesto

Con la nueva tabla, la Provincia reduce de 15 a 5 los tramos del tributo, con una alícuota mínima del 1% y una máxima del 4,5% (antes iban del 3,64% al 5%). De esta forma, Buenos Aires se ubica entre las jurisdicciones con menor carga del país: en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, las alícuotas oscilan entre el 1,6% y el 8%.

Girard subrayó que la medida “acompaña a quienes producen y trabajan, reduce la carga sobre los patrimonios medios y reafirma el principio de que en la provincia de Buenos Aires paguen más quienes más tienen, para que todas y todos podamos vivir mejor”.

Cuánto se pagará según el modelo de vehículo

De acuerdo con los casos testigo elaborados por la Agencia de Recaudación bonaerense, la reducción del impuesto será significativa en la mayoría de los modelos. Por ejemplo:

Fiat Cronos Drive 2021 : abonará $222.910 en 2026, frente a los $377.837 que pagó este año (una baja del 41%), equivalente a cuotas trimestrales de $22.291.

Volkswagen Polo Track 2024 : pagará $409.861 en 2026, frente a $905.623 en 2025 (disminución del 45%), con cuotas de $40.986.

Volkswagen Taos Comfort 2024 : el tributo anual será de $904.050, frente a los $2.406.889 abonados en 2025 (baja del 62%), unos $90.405 por cuota.

Jeep Compass Serie-S 2025: pagará $1.728.316 en 2026, frente a $2.522.717 este año (reducción del 31%), con cuotas de $172.832.

Con esta actualización, el esquema impositivo busca corregir distorsiones acumuladas y aliviar la carga sobre los sectores medios. Desde el Poder Ejecutivo además se indicó que, al mismo tiempo, se pretende "mantener el principio de progresividad tributaria que orienta la política fiscal del gobernador Kicillof".