Con una foto nutrida, el Gobierno le transfirió una ruta clave a Santa Fe: cómo es el plan de obras para reacondicionarla

Se trata de la Ruta Nacional A012, que conecta la zona fabril del Gran Rosario con los principales puertos agroexportadores. Maximiliano Pullaro rubricó el acuerdo con Karina Milei, Diego Santilli y Luis Caputo, en una concurrida reunión en Casa Rosada. Qué idea tiene la provincia.

El Gobierno le transfirió este miércoles a Santa Fe la Ruta Nacional A012, una arteria clave para la producción, ya que conecta la zona fabril del Gran Rosario con los principales puertos de la región. La provincia iniciará un plan de obras para su reacondicionamiento, tras años de reclamos.

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La medida se concretó en una reunión entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; el jefe de Gabinete, Diego Santilli ; y el ministro de Economía, Luis Caputo , con una comitiva santafesina encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro , quien celebró la rúbrica del acuerdo.

Estuvieron, también, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem ; secretario de Coordinación de Infraestructura, Fernando Herrmann ; el secretario de Transporte, Mariano Plencovich ; el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy ; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , y los diputados nacionales por Santa Fe Romina Diez , Rocío Bonacci , Alejandro Bongiovanni , Nicolás Mayoraz , Juan Pablo Montenegro , Agustín Pellegrini , Valentina Ravera , Verónica Razzini , Yamile Tomassoni , Gisella Scaglia, José Núñez y Pablo Farías.

Por la provincia participaron el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico ; el ministro de Economía, Pablo Olivares ; el administrador general de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo; el presidente y el director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato y Javier Cervio , respectivamente; y el intendente de Roldán, Daniel Escalante .

Desde la administración de Pullaro anticiparon que desde este jueves comenzarán con las obras para la puesto punto de una traza a cuyo estado definieron como "obsoleto, colapsada y peligrosa para la seguridad vial de sus usuarios".

Diego Santilli, Karina Milei, Maximiliano Pullaro, Luis Caputo y Lisandro Enrico.

Cómo es el plan de obras en la Ruta A012

Desde Santa Fe indicaron que, apenas 24 horas después de firmarse el convenio de traspaso en Casa Rosada, se iniciará el plan de obras durante la mañana del jueves 23 de julio de 2026.

Las primeras reparaciones (bacheo) sobre carpeta asfáltica tendrán un plazo de 7 meses.

Durante la primera etapa, se contemplan las siguientes refacciones:

Reparaciones profundas y superficiales del hormigón (bacheo)

Reparaciones con tipo de asfalto CA30

Reconstrucción parcial en sectores puntuales con mezcla asfáltica AM3

Sellado de fisuras

Texturizado con la finalidad de borras ahuellamiento

Calce de banquinas

Reposición de luminarias

Trabajos de pintura sobre ruta

Implementación de cartelería (señalética)

Desmalezamiento y corte de pasto sobre banquinas

Nueva rotonda en cruce con Ruta 25 (obra en desarrollo, comenzaría a construirse en los próximos meses)

Nueva rotonda en cruce con antigua Ruta 9 (un proyecto que se encuentra en elaboración)

La Ruta Nacional A012, de 67 km de extensión, constituye el segundo anillo de circunvalación del Área grane Rosario. Comienza y finaliza dentro del territorio de Santa Fe, conectando numerosas localidades que han experimentado un auge de urbanizaciones residenciales y parques industriales en la última década.

Cumple un rol fundamental en el sistema logístico nacional, operando como vía distribuidora del tránsito de cargas de toda la Argentina hacia los puertos del Gran Rosario, tanto desde el norte como desde el sur.

Desde la provincia, evaluaron que su infraestructura actual es “obsoleta, colapsada y peligrosa para la seguridad vial de sus usuarios”.

“La congestión que se registra actualmente, agravada por la falta de variantes que permitan desviar el tránsito pesado de las zonas urbanizadas, genera mayores posibilidades de siniestros, y a su vez, aumentos significativos en los costos logísticos de una cadena de valor estratégica para la Provincia y para la Argentina, como es la agroindustria exportadora”, evaluaron.