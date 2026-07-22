Murió Gabriel Real, secretario de Asuntos Legislativos de Santa Fe y dirigente del Partido Demócrata Progresista + Agregar ámbito en









El dirigente tenía 69 años y falleció al descompensarse en un aeropuerto de los EEUU. Fue diputado provincial cuatro veces y ocupó diversos cargos partidarios. El gobernador Maximiliano Pullaro lo despidió en las redes.

Gabriel Real falleció a los 69 años.

Gabriel Real, abogado, exdiputado provincial y actual secretario de Asuntos Legislativos del Gobierno de Santa Fe, falleció este martes a los 69 años tras sufrir una descompensación mientras se encontraba en un aeropuerto de EEUU, desde donde se disponía a regresar a la Argentina junto a su familia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La noticia generó un fuerte impacto en la política santafesina, donde Real era reconocido por su extensa trayectoria institucional y por su pertenencia al Partido Demócrata Progresista (PDP), fuerza de la que fue uno de sus principales referentes en la provincia.

Oriundo de la ciudad de Firmat, desarrolló una carrera política de varias décadas. Fue elegido diputado provincial en cuatro oportunidades y ocupó distintos cargos partidarios, entre ellos la Secretaría General del PDP. En su último mandato legislativo integró la Cámara de Diputados entre 2019 y 2023.

Durante su paso por la Legislatura, Real impulsó iniciativas vinculadas al fortalecimiento institucional, la transparencia del Estado y la calidad democrática. También había sido candidato a convencional constituyente en el proceso de reforma de la Constitución de Santa Fe.

Desde la asunción del gobernador Maximiliano Pullaro, en diciembre de 2023, se desempeñaba como secretario de Asuntos Legislativos de la provincia. Desde ese cargo tenía la responsabilidad de articular la relación entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura, además de participar en la elaboración y seguimiento de proyectos de ley.

La despedida de Maximiliano Pullaro Precisamente, Pullaro lo despidió en las redes sociales. "Lamento profundamente el fallecimiento de Gabriel Real, una persona que le dedicó la vida entera a trabajar por la democracia, el respeto a la Constitución y el diálogo entre los santafesinos", tuiteó. Lamento profundamente el fallecimiento de Gabriel Real, una persona que le dedicó la vida entera a trabajar por la democracia, el respeto a la Constitución y el diálogo entre los santafesinos.



Un fuerte abrazo a su familia, sus seres queridos y a todo el Partido Demócrata… pic.twitter.com/0EoIfW7ohq — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) July 22, 2026 Lo propio hizo la diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia: "Con muchísimo dolor te despido querido Gabriel. Fuiste de esos que hacen las cosas de otra manera". "Con respeto, aún en las diferencias, con la lealtad ante todo y con mucha vocación puesta al servicio de cada gestión. Así te voy a recordar, y así te voy a extrañar", dijo la legisladora, quien envió un abrazo a los familiares y amigos del dirigente, así como también al Partido Demócrata Progresista. En tanto, el diputado nacional por Santa Fe, Esteban Paulón expresó sus condolencias y el acompañamiento a la familia, afectos y compañeros del funcionario fallecido. Por su parte, Virginia Coudanes, vocera del gobierno santafesino, dijo: "Con profundo pesar despedimos a Gabriel Real, un hombre de diálogo, comprometido con su trabajo y con la gente. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento".