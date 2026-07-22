Con capítulos de 20 minutos: la entretenida joya escondida de Netflix ideal para maratonear + Agregar ámbito en









Una producción canadiense apuesta por el humor, los vínculos y un escenario poco habitual para conquistar a quienes buscan una ficción distinta.

Una historia ambientada en un rincón del Ártico propone una mirada diferente sobre la vida cotidiana. Magnific

Arrancar una nueva semana muchas veces implica volver a la rutina, y encontrar una serie que entretenga sin exigir largas horas frente a la pantalla puede convertirse en un pequeño alivio. Entre los títulos que suelen pasar desapercibidos dentro del catálogo de Netflix aparece una producción que combina comedia, episodios de menos de media hora y un escenario muy poco frecuente en la televisión.

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La ficción propone una historia sencilla en apariencia, aunque construida desde una perspectiva poco habitual. En lugar de apostar por grandes ciudades o personajes extravagantes, pone el foco en una comunidad del Ártico canadiense y en las relaciones que se forman cuando todos conocen la vida de todos. Ese contexto le aporta identidad y un humor muy particular.

Además de sus actuaciones, muchos destacaron que ofrece una representación poco vista de la cultura inuit dentro de una comedia contemporánea, un aspecto que le dio un sello propio.

Con episodios breves, la producción se transformó en una opción perfecta para ver durante la semana. Netflix De qué trata Al norte del norte Al norte del norte sigue la historia de Siaja, una joven madre inuit que, después de una separación matrimonial que se vuelve imposible de ocultar en un pueblo pequeño, decide empezar de nuevo. El problema es que reinventarse resulta bastante complicado cuando cada vecino conoce los detalles de tu vida y las noticias recorren las calles en cuestión de minutos.

La acción transcurre en Ice Cove, una localidad ficticia ubicada en el Ártico canadiense. Allí, Siaja intenta recuperar su independencia mientras busca trabajo, enfrenta nuevas relaciones personales y lidia con las expectativas de su familia y de toda la comunidad. El clásico dicho de "pueblo chico, infierno grande" encaja a la perfección con el espíritu de la serie.

La comedia encuentra su lugar entre personajes cercanos, conflictos familiares y situaciones inesperadas. Netflix Aunque el tono es claramente humorístico, la producción también deja espacio para temas como la maternidad, las segundas oportunidades, las amistades, las relaciones familiares y los desafíos de la vida adulta. Todo aparece tratado con naturalidad y sin perder el ritmo de una sitcom. Netflix: tráiler de Al norte del norte Netflix: elenco de Al norte del norte Anna Lambe como Siaja

Maika Harper como Neevee

Braeden Clarke como Kuuk

Jay Ryan como Alistair

Mary Lynn Rajskub como Helen

Zorga Qaunaq como Millie

Bailey Poching como Colin

Kelly William como Ting

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