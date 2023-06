Córdoba presentará un amparo contra la disposición del BCRA

Según supo Ámbito, el monto total de la deuda de las provincias con vencimiento en la segunda mitad del año es de u$s460 millones. A partir de la resolución, el BCRA exigirá que se refinancie el 60% de dicho monto, lo que equivale a u$s276 millones.

El argumento de la autoridad monetaria es que la caída de exportaciones del complejo agropecuario rondará los US$ 19.500 millones en 2022, mientras que el año que viene se proyecta un superávit comercial de entre US$ 13.900 millones y US$ 16.800 millones, por lo que la medida busca regular el ahogo que provocó la sequía este año y, así, "evitar que una situación coyuntural y puntual afecte negativamente el proceso de crecimiento".

A qué provincias afecta la nueva regulación del BCRA

La medida iguala las condiciones que rigen desde 2020 para los vencimientos de deuda financiera de las grandes empresas con emisiones de títulos en dólares que, desde entonces, acudieron a la reestructuración del 60% de sus compromisos de pago con acreedores para cumplir con la norma.

En total son 14 las provincias con bonos en dólares en circulación: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Sante Fe y Tierra del Fuego, y la Ciudad de Buenos Aires.

Según datos de mercado, las provincias que tienen vencimientos de capital en lo que queda de 2023 son: Córdoba (u$s259 millones), Chubut (u$s39 millones), Salta (u$s36 millones), Entre Ríos (u$s26 millones), Jujuy (u$s24 millones), Neuquén (u$s21 millones) y Tierra del Fuego (u$s12 millones).

Hasta marzo, las provincias tenían depósitos en dólares por u$s1.600 millones, según datos oficiales.