Córdoba: Sergio Massa suma el apoyo de intendentes de la UCR y cosecha goteo del PJ

Así las cosas cada movimiento es mirado por lupa tanto en el campamento de Unión por la Patria (UP) como desde las filas de La Libertad Avanza (LLA).

Sin pronunciamientos de fuste respecto a los dos postulantes pero sí con gestos repartidos, el peronista no K Schiaretti hace equilibrio. En paralelo su tropa se inclina cada vez más por la postulación de Massa.

A las declaraciones de distintos dirigentes del "cordobesismo" a favor del tigrense, se le sumó el lunes el pronunciamiento de 25 intendentes de la Unión Cívica Radical (UCR) del norte cordobés en respaldo de la candidatura del ministro de Economía.

Respaldo de intendentes de la UCR de Córdoba a Sergio Massa

El inédito alineamiento con Massa se cocinó a partir de la intervención del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, de origen radical.

Reunido en la localidad santiagueña de Ojo de Agua, el pelotón de alcaldes cordobeses que apostó a Juntos por el Cambio (JxC) tanto en las PASO como en las elecciones generales hizo pública su posición con una foto junto al presidente del poderoso Consejo del Norte Grande.

"Es muy importante que en esta instancia, por encima de cualquier pertenencia partidaria, podamos coincidir en defender el federalismo, la producción, el trabajo, la industria nacional, la salud y la educación pública, en una Argentina que no excluya a nadie", comentó Zamora en las redes sociales al exhibir la postal del encuentro.

Gerardo Zamora.jpg Foto: Camila Godoy.

Aunque se trata de localidades de poco peso en el padrón, el gesto busca generar un golpe de efecto tanto a nivel provincial como en la dispersa tropa de JxC, que incluye a un sector importante del radicalismo furioso contra el pacto de Mauricio Macri y Patricia Bullrich con Milei.

En los últimos días, además, el candidato oficialista recibió el apoyo de los Partidos Justicialistas de diversas localidades cordobesas. El más importante fue el de San Francisco, municipio de donde es oriundo el gobernador electo de la provincia, Martín Llaryora, cuyos movimientos rumbo al 19-N son más subterráneos que los del actual mandatario.

Durante su visita, Massa les pidió "perdón" a los cordobeses y sumó a su equipo a la diputada del Peronismo Federal Natalia de la Sota, e hija del fallecido mandatario José de la Sota.

Los movimientos de Juan Schiaretti

Schiaretti, en tanto, evita pronunciarse y atiende su propio juego. El lunes el "Gringo" recibió a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en un gesto que, de mínima, fungió como límite a los discursos negacionistas agitados por Milei y Victoria Villarruel. Más tarde el líder de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC) volvió a cargar las tintas sobre la administración nacional.

carlotto.jpg

"Hoy salió el índice de inflación de octubre y ya estamos en 143% anual de inflación. Es una vergüenza que los argentinos tengamos que sufrir tamaño aumento de precios. En estos últimos tiempos, fruto de la inflación desbocada del gobierno kirchnerista, cada vez la plata alcanza menos", lanzó durante un acto de entrega de créditos.

A la vez consignó: "A Córdoba no la van a callar. Yo siempre voy a seguir reclamando que haya federalismo en serio y no de jarabe de pico. Queremos que nuestra patria sea federal y los cordobeses somos y seguiremos siendo la voz del interior profundo de nuestra Argentina. No nos vengan con el cuento del federalismo a pocos días de una elección. Queremos federalismo ya y federalismo para siempre para la patria argentina. Y vamos a continuar con este planteo”.

En las elecciones generales Massa cosechó un magro 13,4% en Córdoba, ubicándose en el cuarto lugar. El primer puesto fue para Milei, con el 33,5%, relegando al mandatario local a la segunda ubicación con el 29%. Tercera se ubicó Patricia Bullrich, con 22,6%.

Dentro de ese escenario complejo, el interrogante pende sobre cómo se comportarán los votantes de Schiaretti y Bullrich y sí el robustecimiento del volumen político de UP alcanza para recortar una amplia diferencia a nivel local.