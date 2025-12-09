Misiones: la policia busca a dos hermanas que salieron de su casa y desaparecieron sin dejar rastro + Seguir en









Ambas mujeres fueron vistas por última vez el domingo. Los efectivos de seguridad activaron un operativo de rastrillaje y trabajan contrarreloj junto a la familia para.

La Policía de Misiones desplegó este lunes un operativo reforzado para dar con el paradero de Daniela Rocío (20) y Verónica Itatí García Smaniotto (22), quienes desaparecieron el domingo luego de salir de su casa en Bonpland. La alerta la presentó su madre, Magdalena A. (36), en la Comisaría local, donde confirmó que ambas jóvenes - diagnosticadas con discapacidad intelectual - se alejaron del domicilio familiar, ubicado en la calle Los Italianos, y no volvieron.

Las autoridades difundieron las descripciones físicas para colaborar con la búsqueda. Daniela Rocío es de contextura robusta, tez morena, cabello corto castaño oscuro y ojos marrones. Verónica Itatí, en tanto, es delgada, también de tez morena, cabello corto castaño, mide aproximadamente 1,60 metros y tiene ojos marrones. Las dos llevaban mochilas personalizadas con su nombre.

Desde la Unidad Regional VI afirmaron que trabajan “de manera ininterrumpida en rastrillajes, entrevistas y operativos conjuntos para localizar a las jóvenes y asistir a su familia”.

image La descripción de Daniela Rocío, desaparecida desde el domingo. image La descripción de Verónica Itatí, desaparecida desde el domingo. Otro caso activo en la provincia: la desaparición de Teresa Dos Santos Al mismo tiempo, continúa la investigación por la desaparición de Teresa María Dos Santos (48), vista por última vez el 30 de noviembre en Leandro N. Alem. Su familia sostiene que el caso está rodeado de incógnitas: no hay registros en cámaras de seguridad, no tomó la medicación que usa a diario y dejó objetos personales clave en su casa.

“Parece que la tierra se la tragó”, relató su hermano Paulo, que sigue la búsqueda junto a otros cinco familiares.

Si bien ambos expedientes están bajo la órbita de la misma Unidad Regional, las autoridades aclararon que no existe ningún vínculo entre las desapariciones. En este sentido, las autoridades solicitaron que cualquier dato relevante se comunique al 911, 101 o a la Comisaría más cercana.

Temas Policiales

desaparición

Misiones