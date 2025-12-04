Tras más de un mes de búsqueda, encontraron el cuerpo del policía que cayó al río Paraná + Seguir en









Un pescador encontró el cuerpo de Gustavo Ibarra en Capitán Bermúdez. Tras un mes y medio de búsqueda, la Justicia confirmó su identidad.

La Justicia confirmó la identidad del cuerpo hallado en el Paraná y aún investiga las causas del accidente.

Hallaron el cuerpo del exsubcomisario Gustavo Fabián Ibarra luego de un mes y medio de intensa búsqueda, tras caer al río Paraná durante un accidente con su lancha. La Justicia confirmó su identidad tras diversos estudios. El hallazgo se produjo en aguas de Capitán Bermúdez, donde un pescador dio aviso inmediato a las autoridades.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El cuerpo apareció en una zona conocida como el Banquito de los Rodríguez, a la altura 438 del río Paraná. Fue retirado del agua y trasladado a la Morgue de Rosario, donde comenzaron las tareas de reconocimiento. El proceso se extendió debido al avanzado estado de descomposición, lo que obligó a recurrir a características físicas y a la participación directa de la familia para avanzar con la identificación.

POLICIA DESAPARECIDO ROSARIO El hallazgo se produjo tras un mes y medio de búsqueda en distintas zonas del río. Facebook: Baigorria Informa La desaparición de Ibarra, de 39 años, había ocurrido el 22 de octubre, cuando cayó al agua tras el accidente con su embarcación. Desde entonces, equipos de búsqueda oficiales y voluntarios habían recorrido diariamente la zona, sin resultados hasta este jueves.

Identificación y perfil del exsubcomisario Ibarra era oriundo de Rosario y había servido como subcomisario de la Policía de Santa Fe. Al momento del accidente, cumplía una condena de prisión en suspenso por tenencia de un arma de 9 mm y por trasladar dinero en efectivo y cheques, un antecedente que había marcado sus últimos años fuera de la fuerza.

La confirmación definitiva de su identidad llegó mediante fichaje dactiloscópico, luego de que los forenses lograran obtener material útil para el cotejo.

Busqueda-desaparecido-rio-parana-scaled El exsubcomisario cumplía una condena en suspenso al momento del hecho. Versión Rosario La investigación sigue abierta A pesar del hallazgo, la causa no está cerrada. La Justicia continuará investigando las circunstancias del accidente y las posibles causas de la muerte. Los estudios forenses permitirán reconstruir qué ocurrió en las aguas del Paraná y si existieron factores determinantes adicionales. Las próximas pericias serán clave para definir el cierre del caso, que mantuvo en vilo a su entorno durante semanas.