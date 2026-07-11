Cuatro intendentes peronistas del conurbano tejen su propio espacio para ganar volumen rumbo al 2027

Un sector de jefes comunales bonaerenses avanza en la construcción de un bloque propio dentro del justicialismo, con la mira puesta en ganar peso en la definición de candidaturas para las elecciones del año próximo.

Un conjunto de jefes comunales bonaerenses avanza en la construcción de un espacio político dentro del peronismo , con la mirada puesta en ganar protagonismo en la discusión por las candidaturas para las elecciones de 2027 . Sin plantearse como una nueva tribu interna, el grupo busca fortalecer la articulación entre los distintos sectores de Fuerza Patria y participar de la definición del próximo postulante a la Gobernación , con la aspiración de que ese nombre pueda surgir de sus propias filas.

El núcleo original está integrado por Federico Achával (Pilar), Gastón Granados (Ezeiza), Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Nicolás Mantegazza (San Vicente), quienes en las últimas semanas ampliaron sus vínculos con otros distritos.

Lejos de buscar constituirse en un cuarto actor dentro de Fuerza Patria, los intendentes aseguran que el objetivo es "empezar a trabajar en conjunto para que le vaya bien al peronismo", tendiendo puentes entre todos los sectores de la coalición y "trabajando para la unidad" . En ese marco, pretenden participar activamente de la discusión que definirá el candidato a gobernador bonaerense en 2027 y consideran que esa mesa también debería contemplar un nombre surgido de las filas de los intendentes.

En el espacio destacan que mantienen una buena relación con el Movimiento Derecho al Futuro que conduce Axel Kicillof , con el Frente Renovador de Sergio Massa y con La Cámpora . Aseguran que trabajan tanto con el gobernador como con Cristina Kirchner y que su construcción apunta a fortalecer el acercamiento entre las distintas vertientes del peronismo antes que profundizar las diferencias internas.

Granados había explicitado esa postura semanas atrás en el ciclo de streaming Uno Tres Cinco, al sostener que todos los sectores deberían discutir juntos la candidatura a la gobernación bonaerense, pero que, si no hay acuerdo, "no hay nada malo" en dirimir esa interna mediante una PASO provincial. El dirigente remarcó que, a su criterio, el sucesor de Kicillof en 2027 tiene que salir de las filas de los intendentes.

Los perfiles

Federico Achával (Pilar). Con pasado de jugador de rugby y formación como abogado penalista con posgrado en la Universidad de Duke, Achával comenzó su carrera política como concejal en 2011, con apenas 31 años, tras haber asegurado en una entrevista que se veía como intendente de Pilar en el mediano plazo. Pasó por la Secretaría de Gobierno y la Jefatura de Gabinete durante la gestión de Humberto Zúccaro y, en 2019, derrotó al entonces intendente de Juntos por el Cambio, Nicolás Ducoté, recuperando para el peronismo un distrito que había sido bastión del PRO. En 2023 fue reelecto con amplitud.

Gastón Granados (Ezeiza). Conocido como "el Gato", es hijo del histórico intendente Alejandro "Sheriff" Granados, quien gobernó el distrito durante 28 años desde la creación del municipio en 1995. Antes de asumir como intendente electo en 2023 ya había sido jefe de Gabinete, secretario de Obras Públicas e intendente interino durante las licencias de su padre. En las elecciones de 2023 obtuvo más del 60% de los votos, convirtiéndose en el candidato más votado del conurbano. Empresario del rubro gastronómico y hotelero, combina el peso territorial del apellido con una creciente participación en la política provincial.

Con mucha alegría recibí la visita del Intendente de

Bahía Blanca @fsusbielles de Dolores Juan Pablo

García.

Seguimos sumando voces en la construcción de un peronismo renovado de cara a la sociedad, en el que los intendentes seamos protagonistas del futuro de la provincia. pic.twitter.com/Sy2mnEdBrX — Granados Gastón (@GranadosGaston) July 1, 2026

Federico Otermín (Lomas de Zamora). Periodista de formación, con pasos por Clarín y Cuatro Cabezas, ingresó a la política en 2009 como responsable de Comunicación del municipio. Fue secretario de Cultura, diputado provincial y presidente de la Cámara de Diputados bonaerense entre 2019 y 2023, antes de asumir como intendente.

Está casado con Daniela Vilar, ministra de Ambiente bonaerense. Además de conducir Lomas de Zamora, es vicepresidente del PJ bonaerense. Mantiene buen vínculo con el kicillofismo, el kirchnerismo y el massismo. Durante el proceso de reorganización partidaria fue uno de los nombres que circularon para conducir el PJ bonaerense como una figura de síntesis entre ambos sectores, aunque finalmente la presidencia quedó en manos de Axel Kicillof.

Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora, de buen vínculo con Axel Kicillof y el cristinismo.

Nicolás Mantegazza (San Vicente). Profesor de Educación Física oriundo de Alejandro Korn, construyó su base política a partir del trabajo social y deportivo. En 2006 fundó el Club Estrella del Sur, desde donde desarrolló una tarea territorial que luego lo llevó al Concejo Deliberante y, en 2019, a la intendencia. En 2023 fue reelecto con más del 67% de los votos, uno de los porcentajes más altos del conurbano.

Los encuentros

Días atrás, Granados fue anfitrión de una cena en Ezeiza a la que se sumaron la jefa comunal de Cañuelas, Marisa Fassi; su par de Dolores, Juan Pablo García; y, como dato saliente, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles. Estaba prevista también la presencia del titular del municipio de Morón, Lucas Ghi, que finalmente no pudo asistir por motivos personales.

La intención del espacio es sumarlo de manera más estable. Ghi atraviesa una interna distrital frente al Nuevo Encuentro y al exintendente Martín Sabbatella, que ya adelantó que buscará volver a la comuna en las elecciones del año próximo. Desde el sector de Granados consideran que pueden ofrecerle respaldo político en esa disputa.

A esa foto se agregó otra con el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray -una de las voces más críticas del sector referenciado en Máximo Kirchner dentro del peronismo-, quien mantuvo un encuentro con Granados en Ezeiza. Gray definió la reunión como un intercambio sobre "los desafíos que comparten los municipios vecinos" y llamó a fortalecer la unidad y la presencia del Estado en los distritos.

Fernando Gray, de Esteban Echeverría, junto a Gastón Granados, de Ezeiza.

El espacio, que también cuenta con el respaldo del intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y del diputado provincial Juan Pablo de Jesús, planea profundizar en las próximas semanas su recorrida por el territorio bonaerense, con eje inicial en el conurbano. Además, proyectan un encuentro en Ezeiza centrado en la agenda productiva, que podría incluir visitas a fábricas y reuniones con empresarios pyme de la zona.

El fulbito

El fútbol es, además, un terreno habitual de acercamiento para el núcleo duro del espacio. Granados, Achával, Otermín y Mantegazza suelen organizar picados los fines de semana que terminan derivando en charlas políticas, y ese esquema se extendió también a dirigentes de otros sectores. En abril disputaron un partido en Alejandro Korn contra referentes del Frente Renovador y después se trasladaron a la Quinta de Perón, en San Vicente, para un asado con Massa entre los presentes.

El cuarteto de intendentes aprovecha el fútbol como un espacio para acercar posiciones.

En cuanto a los nombres propios que el espacio maneja para pelear la gobernación bonaerense en 2027, dentro del grupo circulan dos: Achával y Otermín. El de Pilar viene mostrando una proyección que excede su distrito: renovó su mandato en 2023 con una amplia diferencia y fortalece una agenda de gestión enfocada en la obra pública, la educación y el impulso al empleo en un municipio de más de 350.000 habitantes con fuerte peso del parque industrial más grande del país. Aun así, enfrenta un límite: no podría competir por un nuevo mandato en su distrito si no se modifica la ley que impide la reelección indefinida.

Otermín, en cambio, sí podría renovar en Lomas de Zamora y es visto por otros integrantes del espacio como una figura con capacidad para articular con los distintos sectores del peronismo bonaerense. Además de su rol como intendente, viene recorriendo la provincia en su condición de vicepresidente del PJ bonaerense y ya encabezó actividades en la Cuarta, Quinta y Sexta secciones electorales. En el espacio entienden que ese despliegue cobra especial relevancia de cara a 2027, cuando Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario ya no podrán competir por un nuevo mandato.

De todos modos, la lista de dirigentes peronistas que trabajan por su propia proyección hacia 2027 no se agota en ese espacio. Dentro del propio Movimiento Derecho al Futuro que conduce Kicillof asoman varios nombres con aspiraciones propias: Jorge Ferraresi, que dejó la intendencia de Avellaneda para recorrer la provincia "liberado de gestión"; Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura bonaerense, que también suma respaldos de jefes comunales del interior; y el jefe comunal de La Plata, Julio Alak, que combina buena llegada a los distintos sectores internos y una amplia experiencia de gestión.

Los intendentes bonaerenses esperan tener un rol clave en el armado del 2027.

Del lado del kirchnerismo, la diputada provincial e intendenta con licencia de Quilmes, Mayra Mendoza, aparece hoy como la figura con mayor volumen para disputar ese lugar, aunque su suerte está atada a la estrategia nacional del espacio y al vínculo que finalmente se logre -o no- entre Cristina Kirchner y el gobernador. La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, es otra de las dirigentes que busca proyectarse hacia la gobernación. Con base territorial y una construcción que intenta ampliar su alcance, la referente del Movimiento Evita combina identidad militante con perfil de gestión.

La lista de aspirantes suma nombres con matices propios. Menéndez también explicitó su intención de competir por la Gobernación, apoyado en su conocimiento del territorio y en su rol dentro del PJ bonaerense. Otro de los dirigentes que aparece en el radar es el jefe comunal de San Fernando, Juan Andreotti, impulsado por el Frente Renovador, donde destacan su perfil de gestión y su capacidad para interpelar a sectores que el peronismo tradicional hoy no alcanza.

Por ahora, el espacio se mueve con cautela: evita la etiqueta de "cuarta pata" y prefiere presentarse como un articulador dentro de Fuerza Patria, con buenas terminales en todos los espacios. La posibilidad de dar un paso más será puesta a prueba a medida que se acerque la discusión real por la candidatura a la gobernación, cuando el peronismo bonaerense tendrá que resolver si esa pelea se dirime en una mesa de unidad o en una PASO abierta.