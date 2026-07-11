Día Internacional del Mojito: clásicos y reversiones para todos los gustos

Con promociones especiales, recetas tradicionales y versiones de autor, distintos bares y restaurantes de Buenos Aires celebrarán el Día Internacional del Mojito con propuestas pensadas para descubrir nuevas formas de disfrutar uno de los cócteles más emblemáticos del mundo.

El Día Internacional del Mojito se celebrará con promociones especiales, recetas clásicas y versiones de autor en distintos bares y restaurantes de Buenos Aires, que ofrecerán propuestas para disfrutar uno de los cócteles más populares del mundo.

Con motivo del Día Internacional del Mojito , Chill Garden celebrará el 11 y 12 de julio con una promoción de 2x1 en Mojito Clásico , disponible tanto al mediodía como por la noche. El cóctel, preparado con ron, jugo de lima, azúcar, hojas de menta fresca, soda e hielo , integra la oferta permanente de la barra, uno de los pilares de la propuesta del restaurante. La acción estará acompañada por música de inspiración caribeña y podrá disfrutarse junto a la carta habitual, que incluye pastas caseras, milanesas, carnes braseadas y tapas para compartir . La cocina está a cargo del chef Tupac Guantay y se desarrolla en una casona del siglo XIX ubicada en Caballito, con un jardín de más de cien plantas, salón interior y distintos espacios pensados para recibir comensales desde el desayuno hasta la cena.

En su local de Nordelta , Hierro suma a su carta de coctelería de autor el San Lucas , una reinterpretación del tradicional mojito desarrollada por el bartender y mixólogo Santiago Lambardi . La propuesta reemplaza el ron blanco clásico por una versión macerada durante una semana con ramas de canela, que incorpora un perfil más complejo y sutilmente especiado. A su vez, la soda cede lugar a un refresco de lima-limón que potencia las notas cítricas, mientras que el almíbar artesanal, la menta fresca y el jugo de lima equilibran el conjunto. Este cóctel integra la oferta de bebidas de la Casa de Fuegos y fue pensado para acompañar su cocina basada en carnes de novillo Angus Black maduradas al vacío y vegetales de estación cocidos sobre brasas de quebracho colorado.

SENDERO

Fresco, aromático y siempre vigente, el mojito es uno de esos clásicos que nunca pasan de moda. En Sendero, se prepara con Havana Club 3 Años, menta fresca, jugo de limón, azúcar y un toque de soda, logrando un cóctel equilibrado y refrescante. Ideal para acompañar la propuesta gastronómica del restaurante, invita a disfrutar de una cena frente al río mientras la música en vivo o las sesiones de DJ completan la experiencia. La intensidad del ron, la frescura de los cítricos y la menta, junto con el entorno de Costanera Norte, lo convierten en una de las opciones más elegidas de la barra.

Dirección: Av. Rafael Obligado 6600, Costanera Norte.

MIXTAPE

En la terraza del restaurante Haiku funciona Mixtape, un listening bar que combina coctelería de autor y música en vinilo. Dentro de su carta, Pablo Pignatta, socio y bar manager, presenta una reinterpretación del mojito elaborada con ron blanco infusionado en menta fresca y vermouth bianco aromatizado. La receta se completa con lima, almíbar simple y soda, logrando un cóctel de perfil fresco con predominio de notas herbales y cítricas. La experiencia convive con la barra omakase dirigida por Takeshi Shimada, en un espacio inspirado en los tradicionales bares kissa japoneses.

Dirección: Franklin D. Roosevelt 1806, Belgrano.

LA PESCADORITA

Entre los clásicos de la barra de La Pescadorita se encuentra el mojito, una opción que acompaña la identidad gastronómica del restaurante, especializada en pescados y mariscos. La preparación combina ron, almíbar, hojas de menta, lima, soda y una rodaja de limón, logrando un perfil fresco que suele elegirse para acompañar las distintas recetas de cocina de mar. Con más de una década de trayectoria en Palermo, el restaurante basa su propuesta en materias primas frescas y técnicas contemporáneas, con menús por pasos y una ambientación inspirada en el universo submarino.

Dirección: Humboldt 1905, Palermo.

RONCONCON

La barra de Ronconcon traslada a la copa el mismo recorrido latinoamericano que propone su cocina. Inspirada en sabores de Venezuela, Colombia, México, Ecuador, Perú y Argentina, la carta combina ingredientes autóctonos, frutas tropicales y destilados premium. Entre los cócteles más pedidos aparece el Mojito Andino, una reversión del clásico cubano elaborada con pisco, menta, huacatay, limón, azúcar y soda, que aporta un perfil fresco, herbal y muy aromático. Es el complemento ideal para platos como arepas, ceviches, tacos, tequeños y patacones, en una casona de impronta tropical ubicada en Caballito.

Dirección: Beauchef 527, Caballito.

HIERRO BODEGÓN

En Hierro Bodegón, la barra tiene el mismo protagonismo que la cocina. Curada por Santiago Lambardi, la carta reúne clásicos, aperitivos y recetas propias. Entre ellas aparece el Old Cuban, un cóctel contemporáneo que reinterpreta el Mojito Royale con ron, limón, almíbar simple, Bitter Angostura, menta y espumante. La incorporación de Angostura aporta mayor profundidad y notas especiadas sin resignar frescura. Es una opción ideal para acompañar platos como la bresaola Hierro con huevo poché y papas rotas crocantes o los langostinos a la chapa con risotto, dentro de un espacio de estética contemporánea que reinterpreta el concepto tradicional de bodegón.

Dirección: Fitz Roy 1722, Palermo.