La imagen positiva de Javier Milei subió al 40%, mientras cayó la consideración de Axel Kicillof + Agregar ámbito en









El estudio, seguido de cerca por los inversores de Wall Street, mostró un repunte del Presidente en dos meses y un deterioro de los referentes kirchneristas.

La Imagen de Milei subió al 40% en dos meses, mientras que la de Kicillof cayó al 38% en el mismo período.

La imagen positiva del presidente Javier Milei registró una recuperación en los últimos dos meses al trepar del 36% al 40%, en contraposición con una marcada caída de los principales referentes del kirchnerismo, según un relevo seguido de cerca por los inversores de Wall Street.

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El estudio de la consultora Atlas Intel y Bloomberg señala que en el mismo período el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sufrió un fuerte deterioro en su consideración pública, al caer del 46% al 38%, una tendencia decreciente que también alcanza a la exmandataria Cristina Kirchner.

Este repunte en los niveles de aprobación del jefe de Estado coincide con el Índice de Confianza del Consumidor que elabora Poliarquía junto a la Universidad Di Tella, el cual interrumpió la tendencia negativa y experimentó en junio una mejora del 6,4%, consolidando su segundo incremento mensual consecutivo y la mayor suba desde noviembre pasado.

De acuerdo con analistas del mercado, el cambio de tendencia en el humor social responde de manera directa a factores económicos vinculados al bolsillo de los ciudadanos. Luego de meses complejos que impactaron en la gestión, las proyecciones de las consultoras privadas coinciden en que la inflación de junio habría quebrado el piso del 2%, encadenando su tercera baja consecutiva.

En paralelo, los salarios comenzaron a mostrar signos de recomposición en términos reales, acompañados por un incremento del 1% mensual en el "ingreso disponible" de las familias durante mayo, según las mediciones de la consultora Empiria.

Los datos económicos que explican la mejora del humor social En el frente de la actividad económica, si bien los datos del INDEC reflejaron un inicio de año rezagado, el Índice General de Actividad de Orlando Ferreres arrojó una suba del 0,7% en mayo, con balances positivos en 8 de los 11 sectores evaluados. Frente a este panorama, entidades como Balanz corrigieron al alza sus estimaciones de crecimiento para el total de 2026, elevándolas del 2,7% al 3%, traccionadas principalmente por los sectores de la energía, el agro y la minería, a los que prevén que se acoplen de forma gradual la industria manufacturera y el comercio. A fin de blindar este proceso de estabilización de cara al escenario electoral y evitar sobresaltos cambiarios, el Palacio de Hacienda aceleró medidas clave de ingeniería financiera. El ministro de Economía, Luis Caputo, concretó la refinanciación hasta 2028 de una línea de créditos del tipo repo con bancos internacionales por un total de u$s6.000 millones, despejando el horizonte de vencimientos para 2027. A la vez, el Gobierno ultima los detalles para el desembolso de otros u$s5.000 millones bajo el aval de organismos multilaterales, mientras evalúa un eventual regreso al mercado internacional de crédito si el riesgo país perfora la barrera de los 400 puntos básicos.