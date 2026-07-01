Gustavo Sáenz reunió a los intendentes salteños y advirtió: "Estamos pensando en el día a día, no en las elecciones"

El gobernador reafirmó su perfil dialoguista aunque aseguró que "hay una Argentina que lo tiene todo y otra a la que falta mucho". Aún no está definido si podrá competir por un tercer mandato.

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó este miércoles una reunión del Foro de Intendentes de la Provincia de Salta (FIPSA) y arengó a los alcaldes a "mantener un bloque sólido provincial", al tiempo que aclaró: "Nosotros estamos pensando en el mañana; no tenemos tiempo de pensar en los comicios del año que viene".

Sáenz participó de la Asamblea General Ordinaria de la FIPSA junto a su jefe de Gabinete, Sergio Camacho , un día después de haber asistido a la jura de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete.

En la jornada, los mandatarios de los municipios renovaron las autoridades de la Comisión Ejecutiva para el nuevo período de gestión, ratificando a Marcelo Moisés (Apolinario Saravia) y Efraín Orosco (El Carril) como presidente y vicepresidente primero, respectivamente.

El gobernador, en tanto, pronunció un discurso donde repasó el complejo escenario económico, el valor de sostener el equilibrio fiscal provincial con equilibrio social, y la necesidad de mantener un bloque sólido entre la Provincia y los municipios para resguardar a los sectores más vulnerables frente a las medidas de ajuste del Gobierno Federal.

"Vengo a saludarlos y a agradecerles. Somos un equipo: el Gobierno provincial y los intendentes juntos por la gente. La verdad es que son momentos muy difíciles los que estamos pasando y lo hacemos juntos”, señaló.

En otro pasaje de su alocución, el cacique norteño reafirmó su posición dialoguista con Nación y su convicción “en la salud, educación y la obra públicas; nosotros las necesitamos más que nadie en el interior".

Al respecto, consideró que como provincia se están "haciendo cargo de lo que nos corresponde y de lo que Nación recortó, como el incentivo docente, el financiamiento para quienes se quedaron sin medicamentos y el impacto de la quita de subsidios al transporte”.

Gustavo Sáenz, durante la reunión del Foro de Intendentes de la Provincia de Salta.

Acto seguido, dijo "el que vive en una burbuja o el que vive en Capital Federal cree que todo el país es lo mismo". "Eso es lo que estoy tratando de hacerles entender poco a poco: que hay dos Argentinas, una Argentina que tiene todo y una Argentina a la que le falta mucho, y ahí es donde tenemos que estar más juntos y más unidos que nunca, peleando”, apuntó.

Por otra parte, defendió las gestiones ante el Gobierno para mantener obras públicas y aseguró no estar pensando en las elecciones: “Nosotros estamos pensando en el mañana; no tenemos tiempo de pensar en los comicios del año que viene".

"Estamos pensando en el día a día, en cómo hacemos para resolver los problemas de salud, de educación, de seguridad. Pensamos en la gente que no llega a fin de mes, en que cada vez son más los abuelos que necesitan medicamentos y más los chicos que quieren oportunidades y no las encuentran. Y eso es exactamente lo que le reclamamos al Gobierno Nacional”, dijo.

La advertencia de Gustavo Sáenz

El futuro de Sáenz al frente del Ejecutivo de Salta es una incógnita. El mandatario llegó al poder en 2019 y fue reelecto en 2023. En principio, no tendría reelección. Sin embargo, la reforma constitucional que él mismo impulsó en 2021 le abriría una ventana para competir por un tercer mandato.

De momento, la moneda está en el aire y la Justicia tendrá la última palabra. Sáenz ya advirtió que, de no poder competir, se considerará "proscripto". Mientras tanto, logró sellar la unidad en el intervenido Partido Justicialista (PJ) provincial, que pasó de tener 24 listas en danza para la interna a una sola referenciada en el gobernador.

Así las cosas, se apresta a un viejo anhelo: volver a conducir al PJ salteño, cuyo control había quedado en manos de la comandancia nacional de Cristina Kirchner. De no haber cambios, el próximo titular de la escudería será Julio San Millán, Representante de Relaciones Internacionales de la provincia y dirigente histórico del saencismo.