¿De "héroes" a "villanos"? Diputados que responden a gobernadores norteños se alejan del veto de Javier Milei

Indefinición

Nadie duda que el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo fue el primer mandatario peronista en aplicar la motosierra en el presupuesto provincial y alinearse con el presidente Milei. Desde entonces, mantiene nado sincronizado con la Casa Rosada y los tres diputados peronistas del Bloque Independencia que le responden y se alejaron de Unión por la Patria, votaron siempre del lado del oficialismo.

Cuando se trató la ley de Reforma Jubilatoria, Gladys Medina, Agustín Fernández y Elia Fernández de Mansilla se abstuvieron de votar a favor para no quedar "pegados" a la oposición pero después levantaron el aplazo de Milei cuando formaron parte de los 87 "héroes" que evitaron que la movilidad jubilatoria se convirtiera en ley, tras el veto presidencial. Y estuvieron en el asado de festejo en Olivos.

Este mediodía, en conferencia de prensa, el gobernador Jaldo se expresó a favor de la Marcha Federal Universitaria porque "no hay duda que las universidades necesitan mayor presupuesto porque son las formadores de los futuros profesionales en Tucumán, en Argentina y en todo el territorio nacional". Pero puso el acento en las auditorías sobre el uso de los recursos que el Estado destina a las casas de estudios: "No debemos molestarnos porque nos hagan auditorías o controlen los recursos que se nos asignan". Ante la insistencia sobre qué harán los miembros del Bloque Independencia, evitó pronunciarse. Por consultas de Ámbito, se supo que en las próximas horas, Jaldo tendrá una reunión con los tres diputados para definir una postura que no se hará pública, solo recién en la sesión. No se descarta que otra vez opten por ausentarse de una sesión caliente, por lo que pasarían de ser héroes a villanos, según una fuente.

En el caso de Tucumán, el gobierno provincial tiene una estrecha relación con la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), a través de múltiples convenios de colaboración mutua y porque comparten la administración de Canal 10. La emisora, propiedad de la UNT y la de mayor penetración en los hogares tucumanos, tiene un directorio de tres integrantes en cuya presidencia se encuentra la única representante del gobierno. En los últimos días, por pedido del gobernador Jaldo, el Tribunal de Cuentas de la Provincia accedió a un pedido para la realización de una auditoría en la emisora, con el objetivo de analizar los últimos ocho balances presentados por la televisora estatal. Este escenario generó cierta tensión, por lo que algunos definen como "congelada" la relación entre la Casa de Gobierno y el Rectorado de la UNT.

En la última sesión del Consejo Superior de la UNT, la semana pasada, se decidió declarar el estado de alerta permanente, adherir al documento del Consejo de Rectores (CIN) que convocó a la Marcha Federal y en sus considerandos, los consejeros universitarios tucumanos exhortaron a las diputados y senadores nacionales graduados de la universidad pública a que, de confirmarse el veto presidencial, "sostengan en el Congreso la Ley de Financiamiento Universitario e introduzcan razonables modificaciones al proyecto de ley de Presupuesto 2025 para garantizar al sistema universitario y científico las condiciones mínimas e indispensables para su funcionamiento". Se verá qué parlamentarios tucumanos escuchan este reclamo.