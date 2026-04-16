El empleo registrado cayó en 22 provincias durante la era Milei y solo creció en dos

Un nuevo informe reporta que se perdieron 206.262 puestos de trabajo desde el 2023, cuando se produjo el cambio de Gobierno. Cuáles son los distritos más golpeados.

El empleo creció solo en dos provincias durante la era Milei.

El empleo registrado creció solo en dos provincias durante los primeros dos años de g obierno de Javier Milei , mientras que cayó en las restantes 22, que no logran recuperar el volumen respecto al cambio de Gobierno ocurrido el 10 de diciembre del 2023.

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Un informe de la consultora Politikon Chaco sobre los datos de enero dio cuenta de que solo Neuquén (+5,1%) y Río Negro (+2,3%) registran un caudal mayor de empleo que antes de la asunción de Milei, impulsadas por el boom de los hidrocarburos y el fenómeno Vaca Muerta, uno de los sectores más prósperos.

En el caso neuquino, se reportan 7.306 puestos más de trabajo , mientras que en el rionegrino esa cifra exhibe 2.425 nuevos lugares.

El estudio destaca que, si se compara los volúmenes de empleo actual respecto a noviembre de 2023, a nivel país está aún 3,2% por debajo, lo que equivale a la pérdida de 206.262 empleos desde el inicio de la era libertaria.

En sentido contrario a los dos distritos patagónicos, el resto de las provincias mostró contracciones en ese ítem. Tercera en el ranking figura Mendoza (-0,9%), seguida por San Juan (-1%), Tucumán (-2,1%), Entre Ríos (-2,2) y Santa Fe ( -2,4%).

Empleo era Milei Radiografía del empleo durante la era Milei.

CABA (-2,6) y Jujuy y Córdoba, con caídas del 2,9% cada uno, completan las primeras diez ubicaciones.

En el fondo de la tabla, Santa Cruz aparece como el distrito más golpeado, con un descenso del empleo del 15,9% durante la gestión de Javier Milei.

Con caídas fuertes pero menores se ubican Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (-13,2%), La Rioja (-12,3%), Formosa (-11,5%), Catamarca (-11,3%) y Misiones (-9,4%).

Comparación interanual y mensual

En tanto, al comparar el empleo de manera interanual, cuatro provincias mostraron mejorías en enero: Río Negro (+2,8%), Neuquén (+2,6), San Juan (+1,6%) y Santiago del Estero (+0,9%).

Por su parte, Santa Cruz (-8,9%), Tierra del Fuego (-9,8%) y Catamarca (-10,5%) fueron las más golpeadas.

Al comparar los datos de enero con los de diciembre del 2025, se observa una pérdida de 2.667 puestos de trabajo, acumulando así ocho meses consecutivos con caídas en ese nivel.

Empleo interanual

Al analizar el desempeño mensual por sectores de actividad, hubo cuatro de ellos que registraron un incremento del empleo en el mes de análisis: la Construcción (+1,1%, aportando 4.225 nuevos empleos); seguido luego por Otros servicios n.c.p (+1,0% y 3.796 nuevos empleos), Enseñanza (+0,1% y +614 empleos) y Electricidad, Gas y Agua (+0,1% y +75 empleos)

Por su parte, Servicios de Transporte y Comunicaciones y los Servicios Sociales y de Salud no tuvieron variaciones (0,0%, aunque con saldo absoluto neto de +58 empleos entre los dos); y en los otros ocho sectores se observaron bajas en diferentes magnitudes, destacándose como las más profundas de las Industria Manufacturera (-0,3% y -3.474 empleos) y Hoteles y Restaurantes (-0,7% con -1.805 empleos).