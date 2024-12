El estado de las rutas reaviva un viejo frente entre los gobernadores y Nación

"Para el Gobierno de Milei las rutas nacionales no existen, no les importa, no les interesan. La situación es insostenible", denunció el funcionario santafesino, al tiempo que aseguró que "nadie habla de rutas nacionales porque es un tema que está en el interior y este es un gobierno que tiene una mirada muy porteña, es una porteñocracia, y la verdad es que no les importa”.