Misiones: yerbateros realizaron cortes de ruta en reclamo de mejoras en los precios + Seguir en









Bajo el lema “El Estado es responsable”, Productores yerbateros, contratistas de cosecha y tareferos volvieron a manifestarse en distintas rutas de Misiones.

Como parte de la protesta, interrumpieron por segundo día consecutivo el traslado de hoja verde y yerba canchada.

Productores yerbateros, contratistas de cosecha y tareferos volvieron a manifestarse este martes sobre distintas rutas de Misiones en reclamo por una mejora en el precio de la materia prima. Como parte de la protesta, interrumpieron por segundo día consecutivo el traslado de hoja verde y yerba canchada, y en la zona de Dos de Mayo incluso descargaron raídos de camiones para quemarlos a la vera de la ruta.

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La medida se desarrolla bajo la consigna “el Estado es responsable” de la crisis que afecta al sector desde la desregulación implementada por el Gobierno nacional en diciembre de 2023. En ese marco, los manifestantes buscan intensificar las acciones y extender los cortes a distintos puntos de la provincia.

Los principales focos de conflicto se ubicaron en San Vicente, Campo Grande y Campo Ramón, donde grupos reducidos realizaron cortes intermitentes para impedir tanto el traslado de cuadrillas como el transporte de materia prima. Como consecuencia, varios secaderos de la zona centro suspendieron el acopio y procesamiento hasta que la situación se normalice.

Cortes, pérdidas y tensión en plena previa de la cosecha Yerba Mate Producción Plantación Desde los grupos que encabezan las medidas plantearon que el problema de fondo es la distribución del ingreso dentro de la cadena. Instituto Nacional de la Yerba Mate

En paralelo, prestadores denunciaron pérdidas luego de que manifestantes descargaran parte de la hoja verde de los camiones para arrojarla al fuego en banquinas. Las protestas se producen a pocas semanas del inicio de la cosecha gruesa, lo que agrega presión a toda la cadena productiva.

Desde San Pedro, referentes del sector señalaron que no todos los actores se sumaron a la protesta y anticiparon una asamblea para definir un posible cese de cosecha. En esa zona, algunos secaderos ofrecieron leves mejoras en el precio y acortaron los plazos de pago, aunque los valores continúan por debajo de los costos estimados por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). A diferencia de otros conflictos, las asociaciones de productores no participaron de forma orgánica e incluso algunos dirigentes rechazaron los cortes. Jorge Skripczuk, de Impulso Yerbatero, apuntó a la vía judicial para cuestionar la desregulación del sector y sostuvo que el eje pasa por revertir la pérdida de herramientas de regulación. El precio, en el centro de un conflicto estructural En medio de la protesta, el juez federal de Oberá, Alejandro Gallandat Luzuriaga, ordenó la intervención de Gendarmería Nacional para exigir el cese inmediato de los cortes sobre la Ruta Nacional 14, bajo advertencia de posibles causas penales. Desde los grupos que encabezan las medidas plantearon que el problema de fondo es la distribución del ingreso dentro de la cadena. “Es imposible mejorar el salario del tarefero si no sube el precio que recibe el productor”, señalaron, al exponer la tensión entre los distintos eslabones. Según estimaciones del sector, el kilo de hoja verde debería ubicarse cerca de los $510 para garantizar rentabilidad, mientras que actualmente ronda los $250. La brecha, advierten, compromete la sustentabilidad de la actividad.