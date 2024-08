"El Gobierno nacional debe atender el reclamo salarial de los docentes y no docentes universitarios"

P: ¿El dinero les llega en tiempo y forma?

F.S.: Sí. El 90% del dinero que recibe la universidad es utilizado para funcionamiento. queda un 10 %, para pagar servicios y demás gastos.

P: ¿Les alcanza ese 10% para cubrir los gastos?

F.S.: Hoy sí. Aclaro que no estamos ajenos a la situación que vive el país. Realizamos los ajustes necesarios, tener un presupuesto ordenado y el 270 % de aumento nos ayudó para que el dinero nos alcance. Hoy lamentablemente no tenemos becas ni comedor porque no nos alcanza el dinero.

P: ¿La falta de fondos para becas hizo desertar a alumnos?

F.S.: Sin lugar a dudas que sí, pero ese es otro tema. Si usted me pregunta si me alcanza el dinero para educación le contesto que sí. Falta financiamiento para programas especiales de investigación y extensión, eso se ha cortado todo. ¿Becas? No tenemos, es uno de los temas en los que tenemos que trabajar fuertemente. Es el planteo que llevo siempre a la Nación. Nuestros estudiantes hacen un esfuerzo muy grande para cumplir con sus estudios. La UNAU trata de darle un acompañamiento a los estudiantes en las carreras que necesitan trabajos de campo. En tal sentido garantizado el traslado de los alumnos y les garantizamos las practicas curriculares.

P ¿Tuvo deserción de personal docente?

F.S.: Muy poco. Nuestros docentes están haciendo un esfuerzo enorme para garantizar el calendario académico. Si hay un reclamo muy acentuado en cuanto al traslado de docentes. Nuestra universidad cuenta con muchos docentes que vienen de otras localidades, antes podíamos cubrir sus traslados con viáticos y hoy no. Entre el reclamo paritario y el viático por traslado se acentúa mucho el reclamo docente, no tanto el del no docente porque en su gran mayoría residen en la localidad de San Vicente, que es cercana. El tema salarial es una preocupación y el gobierno nacional debe atender el reclamo de los docentes y no docentes.

P: ¿La UNAU salió a vender servicios a terceros?

F.S.: Como somos una universidad nueva para poder vender servicios necesitamos inversiones. Este año no tenemos el dinero suficiente para vender servicios o posgrados. Sí estamos trabajando en un laboratorio bacteriológico de análisis de agua y suelo, vamos a encausar por ese lado a la inversión privada, prestar un servicio a la comunidad rentado para reinvertir ese dinero en el laboratorio y que nos sirva como un aula para investigación y extensión.