El Gobierno bonaerense llamó a la unidad del campo popular para "vencer a Javier Milei" y no le cerró la puerta a una PASO

El ministro Carlos Bianco sostuvo que "quien impulse una división busca, en los hechos, perder" en la conferencia de prensa que encabezó junto a sus pares Pablo López y Andrés "Cuervo" Larroque, en medio de la tensión que atraviesa el peronismo provincial.

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco , analizó este lunes que " la unidad del campo popular es la única vía posible para derrotar a Javier Milei en 2027" , y remarcó que quien impulse una división busca, en los hechos, perder . Lo dijo en una conferencia de prensa que encabezó en La Plata acompañado por los ministros de Economía, Pablo López , y el de Desarrollo de la Comunidad, Andrés "Cuervo" Larroque y en el medio de la escalada más dura que atraviesa el peronismo bonaerense en lo que va del año.

Consultado sobre la posibilidad de que el peronismo llegue con dos listas a las elecciones presidenciales del año próximo, Bianco fue tajante: "El año próximo en las elecciones, la derecha va a tener un solo candidato, que será Javier Milei o quien en el círculo rojo decida" .

Y enumeró el diagnóstico que, sostuvo, obliga a no repetir errores: "con este desguace de las instituciones, de nuestros aparatos científico-tecnológicos, con los problemas que está teniendo la población, con la destrucción de aparato productivo, el aumento del desempleo, la pérdida del poder adquisitivo, de ingresos de la población- hay que ganar la elección y nosotros queremos ganar la elección".

Para el ministro, "ante un candidato de la derecha vamos a tener que tener un candidato fuerte del campo popular, del peronismo" , más allá del método que finalmente se utilice para definirlo.

La definición central pasó por trazar una línea clara entre unidad y derrota: "Si algún sector piensa en perder, querrá dividir. Nosotros queremos ganar. Si algún sector plantea que el campo popular tiene que ir dividido, quiere perder" , insistió, e indicó: "Nosotros queremos candidato único".

El mensaje llega en un contexto de máxima tensión dentro del peronismo. En las últimas semanas, el sector más duro del cristinismo escaló su ofensiva contra el gobernador Axel Kicillof: desde la comparación del gobernador con Augusto Vandor -el histórico dirigente sindical asesinado en 1969, acusado de traición- hasta la insistencia de La Cámpora en que no hay otro candidato posible para 2027 que no sea la expresidenta Cristina Kirchner, pese a estar condenada e inhabilitada para ejercer cargos públicos.

En ese cuadro, el planteo de Bianco funciona como una respuesta indirecta: sin nombrar a nadie en particular, dejó planteado que cualquier maniobra para fracturar al espacio -ya sea vía Congreso partidario o por afuera de una interna ordenada- termina jugando, en los hechos, a favor de Milei.

Puertas adentro del gabinete provincial, la lectura sobre el momento que atraviesa la interna es incluso más cruda que la que se expone públicamente.

Fuentes del entorno del gobernador admitieron que la ofensiva del cristinismo duro esconde, en el fondo, un cálculo de poder antes que uno electoral: sostienen que en unas Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) ordenadas el propio Kicillof aventajaría con claridad a los sectores más identificados con Máximo Kirchner, y remarcan que, a diferencia de otras veces, el kirchnerismo más duro parece decidido esta vez a competir por afuera en serio si no logra torcer la definición de la candidatura a su favor, y no sólo a agitarlo como amenaza.

El debate por las PASO

En medio de ese cuadro, Bianco volvió a poner las fichas en las primarias como herramienta para ordenar la interna: "Hoy están las PASO. Nosotros creemos que ese es el mejor instrumento posible para definir una candidatura única del campo popular, en tanto y en cuanto haya distintos sectores que quieran representar al pueblo argentino desde una mirada asociada al campo popular".

El Gobierno bonaerense no le cierra la puerta a una PASO en el peronismo.

El funcionario relativizó además las versiones cruzadas sobre la suerte de las primarias en el Congreso nacional, que la Casa Rosada intenta eliminar: "Hoy también sabemos que hay proyectos para derogarlas o para suspenderlas. Un día sale en el diario que están los votos, otro día que no. Ahora parece que hasta después las vacaciones de invierno no están los votos", señaló. Y aclaró cuál es el plan si finalmente no hay PASO: "Tendremos que discutir cuál es el momento, cuál es el método para dirimir una interna o para llegar a un acuerdo de consenso. Se verá, falta un montón además. Estamos muy ansiosos".

"Para nosotros el método más eficiente son las PASO, que justamente quiere sacar Milei", remarcó. Sobre los rumores de reinstalar el sistema de listas colectoras, el ministro fue igual de directo: "están tratando de establecer un sistema electoral que les permita ganar. Nos tenemos que oponer. Si el enemigo, que es Milei, quiere sacar las PASO, nos tenemos que oponer".

Con ese telón de fondo, el mensaje de Bianco puede leerse como un intento de correr el eje de la discusión: de la pelea por nombres propios hacia una discusión de método, con las PASO como bandera y con la unidad como condición excluyente para pensar en ganarle a Milei en 2027.

En ese contexto, el exdirector nacional Electoral, Alejandro Tullio, opinó sobre la intención del oficialismo de eliminar las PASO. En declaraciones formuladas a Radio Provincia, recordó que el objetivo de su implementación fue "unificar la manera en que se seleccionan los candidatos por parte de los partidos y las alianzas" y "poner a todos los candidatos en pie de igualdad", en reemplazo de un sistema previo que calificó de "heterogeneidad peligrosa". También destacó que el mecanismo "generó un estímulo para constituir alianzas políticas" y ayudó a reducir el número de candidaturas.

Tullio reconoció que las PASO "no funcionaron respecto de democratizar más" el proceso electoral, ya que "no siempre hubo competencia política dentro de las agrupaciones más grandes".

Aun así, remarcó que "hay hitos importantes, como que Mauricio Macri no hubiese sido Presidente si no fuera por las PASO", porque "las Primarias ordenan al más desordenado, que no es al que está gobernando, sino a la oposición".

Sobre una eventual eliminación, sostuvo que "es un mecanismo de mucha complejidad y bastante costoso que necesita ajuste, pero suprimirlas es engañoso, porque se está reemplazando por otra cosa, y si no se hace desde el Congreso, se puede generar una situación anárquica". Y concluyó: "eliminarlo sería un retroceso" porque privaría a los partidos y a los ciudadanos de acceso a información, "un retroceso desde la calidad democrática".