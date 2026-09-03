Interna de la UCR de Córdoba: el rumbo se dirime en la Justicia Federal

La disputa por el Comité Provincia ya se libra en los tribunales pero el verdadero litigio pasa por definir qué lugar ocupará el radicalismo frente a la gestión de Javier Milei. Rodrigo de Loredo y Ramón Mestre, las caras visibles del debate de fondo.

El exintendente Ramón Mestre y el legislador provincial Juan Jure son la cara visible de la oposición interna a Rodrigo de Loredo.

A diez días de las elecciones internas de la Unión Cívica Radical (UCR) en Córdoba , previstas para el próximo 20 de septiembre, el conflicto entre el oficialismo partidario que responde al exdiputado nacional Rodrigo de Loredo y la alianza opositora "Más Radicalismo", que encabezan el exintendente Ramón Mestre y el legislador provincial Juan Jure , dejó de dirimirse solo en el territorio y pasó a tribunales.

Lo que empezó como una discusión por la elección de autoridades en la ciudad Marcos Juárez escaló, en los últimos días, a una batalla judicial que amenaza con definir quién controla el Comité Provincia antes de que un solo afiliado vote.

Más Radicalismo apeló ante la Justicia Federal Electoral la resolución 6/26 de la Junta Electoral Partidaria, que había proclamado autoridades en Marcos Juárez a favor de "Generación X", la alianza oficialista que lidera Matías Gvozdenovich y que sostiene De Loredo. El Juzgado Federal de Córdoba N° 1, a cargo del magistrado Miguel Hugo Vaca Narvaja, dio curso al recurso e intimó al partido a remitir todos los antecedentes del expediente .

Pero antes de que ese primer capítulo se resolviera, una segunda resolución -la 7/26, fechada el 31 de agosto- volvió a inclinar la balanza porque dejó en carrera a Generación X y excluyó a Más Radicalismo de la disputa por la conducción provincial, al considerar que la alianza opositora no había cumplido con el despliegue territorial exigido por la Carta Orgánica en diez departamentos.

La resolución, de 44 páginas, precisó que en General San Martín, Ischilín, Cruz del Eje, Totoral, Calamuchita, Santa María, Río Cuarto, Río Seco, San Alberto y San Justo, se incumplieron los requisitos de despliegue territorial y de documentación exigidos por el artículo 128 de la Carta Orgánica Partidaria, y proclamó como lista única a Generación X para la conducción del Comité Central de la Provincia, el Tribunal de Conducta, el Tribunal de Cuentas y los delegados al Comité Nacional.

El organismo, en cambio, optó por diferir -no resolver de fondo- la situación de otros tres distritos gravitantes, como lo son Capital, Colón y Juventud, en donde adujo limitaciones de recursos para expedirse, por lo que la competencia interna sigue habilitada.

El resultado es una interna que corre en dos carriles paralelos porque mientras siguen los actos y recorridas de cara al 20S, en el enfrentamiento en los expedientes judiciales, ambos sectores se acusan de manipular las reglas para torcer un resultado que debería salir de las urnas. Desde el entorno de Mestre lo resumen con una frase que circula puertas adentro del radicalismo: "El oficialismo busca ganar en los escritorios lo que no puede conseguir con los votos".

El verdadero objeto del litigio

Detrás de la pulseada por actas, plazos y requisitos formales hay un debate de fondo que excede a Marcos Juárez o al propio Comité Provincia porque se trata de dirimir quién tendrá la lapicera para decidir las alianzas que hará la UCR, de cara a las elecciones provinciales y nacionales de 2027, y en particular, qué distancia -o qué cercanía- tomará el radicalismo respecto de la gestión de Javier Milei.

El oficialismo deloredista llega a esta instancia con una hoja de ruta clara porque en los últimos meses el exdiputado profundizó su vínculo con el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, un radical que ya gobierna en sociedad con la Casa Rosada, y coincidió con el rumbo de ajuste fiscal, desregulación y reforma laboral que impulsa el gobierno libertario, aun buscando matizarlo con un discurso de impronta más social.

Esa sintonía no es menor porque la interna cordobesa se lee puertas adentro del radicalismo como un test de si ese acercamiento se consolida como política oficial del partido en la provincia.

Del otro lado, Más Radicalismo construyó su campaña en espejo. El diputado provincial Jure fue categórico al fijar postura en una entrevista. "Con Milei no voy ni a la esquina", dijo, y reivindicó la necesidad de construir una alternativa propia para Córdoba en lugar de subordinarse al esquema libertario.

Sus aliados repiten el argumento, aunque con matices. El legislador Carlos Briner cuestionó al modelo nacional por dejar de lado lo social y a la persona humana, mientras que Dante Rossi, otro referente del mestrismo, descartó de plano una alianza con LLA por considerarla incompatible con los valores del radicalismo, y prefirió explorar coaliciones con la Coalición Cívica y con Encuentro Vecinal.

Esa grieta interna no es nueva pero la judicialización la vuelve más visible porque cada resolución de la Junta Electoral y cada apelación ante la Justicia Federal, es leída por ambos sectores como una jugada en la disputa por definir la identidad del radicalismo, no solo en Córdoba sino en su proyección nacional.

El resultado del 20S definirá quién presidirá el Comité Provincia, la integración del Tribunal de Conducta y del Tribunal de Cuentas, y los delegados al Comité Nacional de la UCR. Pero, en los hechos, también definirá algo de mayor peso político, como quién controlará la estructura del partido, es decir, la capacidad de negociar candidaturas y alianzas.