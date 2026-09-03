Sergio Massa profundiza el armado territorial en la Provincia mientras crece el operativo clamor por su candidatura

El líder del espacio profundiza el armado bonaerense sección por sección, mientras dirigentes propios lo empujan como candidato a presidente y otras fuentes marcan que, puertas adentro, prioriza primero ordenar el frente antimilei.

El Frente Renovador que conduce Sergio Massa llega este viernes a un nuevo capítulo de su reorganización territorial en la provincia de Buenos Aires : a partir de las 18, dirigentes e intendentes del espacio se reúnen en Junín para replicar en la Cuarta sección electoral el esquema que ya aplicaron en la Primera, Quinta, la Séptima y, ayer, con referentes de la Sexta.

Un dirigente de peso del espacio, sin embargo, discutió el término con el que suele describirse este momento. "No es que hay un 'operativo clamor'. Nos estamos ordenando, son decisiones estratégicas de cómo enfrentar la elección. Para el FR, Sergio debe ser el candidato, es una obviedad . Hay que ir ordenando a los jugadores, para que no se vayan; hay que trabajar para que ampliemos los actores y traer gente que se fue, pensar la estrategia", planteó.

La misma fuente fundamentó por qué, a su juicio, tiene que ser Massa. "Milei se cayó, después recuperó y hoy está mal. Está polarizado el escenario -los 'outsiders' Jorge Brito, Dante Guebel y Daniel Hadad no miden- entre el PJ y LLA. Massa y Axel Kicillof serán los candidatos. El que define es el votante no polarizado: pocos son, pero son los que definen. Hay que ir a buscarlos y hay que incentivarlos. Por eso tiene que ser Sergio, que es más de centro y no uno duro: a Axel se lo sigue asociando con el kirchnerismo, Sergio llega a más lados ", explicó.

La consigna que baja desde la conducción del FR es instalar en cada distrito bonaerense un referente propio , más allá de que las candidaturas terminen resolviéndose en unas PASO o en una negociación de listas. Ese trabajo también funciona como preparación para una eventual interna presidencial con el gobernador Kicillof, hipótesis que volvió a asomar esta semana mientras ambos dirigentes activan sus estructuras rumbo al año próximo.

A diferencia de otros encuentros, el tigrense no estará presente en Junín. El FR tiene estructura en 17 de los 19 distritos de esa sección del norte bonaerense, y el armado se apoya en los intendentes Juanci Martínez , de Rivadavia; Darío Golía , de Chacabuco, y Fernando Rodríguez , de General Pinto, además de la presencia legislativa del vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Guerrera, y de la senadora provincial Valeria Arata , que asoma como precandidata en Junín.

El sábado 5, además, el espacio realizará un encuentro regional en La Rioja, que organiza el diputado provincial Ismael Bordagaray, en otra escala de la misma estrategia de organización territorial que el FR despliega en simultáneo en distintos puntos del país. "Pase lo que pase, el Frente Renovador es una estructura importante en el tablero nacional y bonaerense. Por eso, Sergio cree que hay que fortalecer el armado en todos los distritos y secciones de cara a lo que se viene", contó a Ámbito uno de sus armadores.

Días atrás, en tanto, se realizó un encuentro similar en la Primera sección, en San Martín, con diputados nacionales, legisladores bonaerenses, intendentes, funcionarios locales y concejales. En el FR ya anticipan que en unos 15 días será el turno de la Segunda sección.

El diputado nacional Sebastián Galmarini.

Ese despliegue ya tiene un antecedente reciente: en el encuentro realizado en Maipú con la Quinta sección, el diputado nacional Ramiro Gutiérrez y el diputado provincial Germán Di Cesare remarcaron la decisión de disputar 14 de los 27 municipios de esa sección, con eje en la construcción de equipos locales y proyectos de gestión. El esquema se replica en el resto de la provincia: sobre un total de 135 distritos bonaerenses, el Frente Renovador conduce hoy 17, mientras que el peronismo en su conjunto gobierna 81.

El operativo forma parte de una recorrida sección por sección que el massismo viene desplegando desde hace semanas y que combina el relevamiento de cada distrito con la instalación de referentes propios de cara a 2027. Ayer, Massa recibió en sus oficinas de Avenida Libertador a los cinco intendentes de la Sexta sección: Pablo Garate (Tres Arroyos), Sergio Bordoni (Tornquist), Ricardo Marino (Patagones), Matías Nebot (Saavedra) y Carlos Bevilacqua (Villarino). Allí les pidió redoblar el trabajo territorial y les dejó una definición que circuló entre los presentes: que si hay que jugar la candidatura presidencial, él va a jugarla.

El "operativo clamor" hacia la candidatura presidencial de Sergio Massa

En paralelo al trabajo territorial, distintos referentes del espacio vienen posicionando públicamente a Massa como candidato a presidente. En declaraciones a 221 Radio, Guerrera –hombre de confianza del tigrense en la Legislatura- lo definió como el dirigente indicado para revertir el rumbo económico del Gobierno nacional y contrastó su paso por el Ministerio de Economía con la gestión de Javier Milei, al sostener que la inflación actual es similar o incluso mayor a la de entonces, pero sin los ingresos y las paritarias activas de aquel momento. El legislador también defendió las PASO como mecanismo de ordenamiento del peronismo y no descartó una interna entre Massa y Kicillof, aunque aclaró que esa disputa no necesariamente debería darse en todos los niveles.

También el intendente de Chascomús, Javier Gastón, respaldó al líder del FR en el streaming Uno, Tres, Cinco y lo definió como un articulador de consensos, en referencia al rol que tuvo en el freno legislativo a la ley de extranjerización de tierras de los libertarios. En la misma línea se manifestó días atrás el diputado provincial Carlos Puglelli, quien planteó que la unidad del peronismo es indispensable para competir con el proyecto de Milei y calificó a Massa como la persona más preparada para la presidencia.

Puertas adentro del espacio, la lectura es más matizada. Según pudo reconstruir Ámbito con fuentes propias de los renovadores, "Massa trabaja por la unidad y por ahora elige jugar de 5 y no de 9: cree que primero hay que ordenar un gran frente anti-Milei y recién después definir candidaturas".

Un dirigente con acceso directo a él planteó: "Dice que está para ayudar al peronismo, que va a hacer todo lo que se necesite para que gane el justicialismo y que esta fuerza va a ganar. Pero no se pone como candidato, dice que para eso es muy pronto, que primero hay que ordenar".

Alexis Guerrera, diputado bonaerense del Frente Renovador.

Otro referente del espacio coincidió en que Massa no está lanzado, pero admite que a cada visitante que recibe en sus oficinas -desde concejales hasta diputados o gobernadores- le transmite que mantiene intactas sus expectativas de ser presidente. "Está preparando el escenario, solo él sabe qué va a terminar haciendo, pero mientras tanto fortalece el armado del espacio", explicó esa fuente, que graficó el cálculo con un ejemplo: si la disputa termina siendo una PASO contra el gobernador bonaerense, esa pelea se define ciudad por ciudad y sección por sección, de ahí la insistencia en el trabajo territorial. En esa lógica, el FR apuesta a la "renovación generacional" y a sumar candidatos propios en los municipios, sabiendo que el escenario es dinámico y todo puede cambiar.

Esos mismos voceros marcaron que Massa le reconoce a Kicillof un terreno propio, pero se adjudica a sí mismo un plus: mayor llegada en el resto de las provincias, otro recorrido político y cercanía con gobernadores y diputados de distintos signos. A eso se suma, señalaron en su entorno, su despliegue con el sector productivo, uno de los terrenos donde el tigrense considera que tiene una diferencia a favor.

Ese doble juego -hacia afuera, la disposición a "jugar" si hace falta; hacia adentro, la cautela de que "todavía es muy pronto"- resume por ahora la estrategia del massismo rumbo a 2027.

Durante su paso por Rosario para acompañar la presentación de un libro del diputado nacional Diego Giuliano, Massa insistió en la necesidad de la unidad del PJ santafesino, aunque evitó cerrarle la puerta a que otros referentes también compitan por sus propios espacios. Fue su primera aparición pública en varias semanas, un gesto leído en el peronismo como el inicio de un mayor protagonismo de cara a 2027. "Lo más importante es la unidad", fue la frase con la que cerró su paso por el evento.

En el calendario del espacio también aparece anotado el martes 8 de septiembre, cuando podría realizarse en la Ciudad de Buenos Aires un homenaje al histórico dirigente cordobés José Manuel de la Sota, otra escala en la agenda pública de Massa.

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La sucesión en la provincia de Buenos Aires

El armado territorial también avanza sobre la discusión por la sucesión de Kicillof en la Gobernación. Dentro del massismo circulan los nombres de Juan Andreotti, intendente de San Fernando, y del diputado nacional Sebastián Galmarini, quien también expresó públicamente su respaldo a que Massa sea el candidato presidencial del espacio.

En el seno del sector, sin embargo, hay quienes dentro del FR alientan a Massa para que él mismo sea el postulante a gobernador bonaerense. Un dirigente de peso del espacio fue categórico al respecto: "Sergio no quiere saber nada con la idea de ser candidato a gobernador. Pero todo depende de cómo se llegue al escenario nacional. Si Milei llega mal, se gana la Presidencia caminando y nadie querrá ser gobernador. Si la elección nacional está difícil, el cargo en La Plata se torna más interesante", indicó.

Con todo, según pudo saber Ámbito, el tigrense tiene la mira puesta en la Presidencia. "Conoce el funcionamiento del Estado y considera que se preparó toda su carrera política para ese cargo. Si finalmente resuelve ir a una PASO con otros dirigentes que tengan aspiraciones, será en favor de la unidad, para que la discusión se resuelva puertas adentro y él pueda cumplir un rol ordenador", describió un intendente.

"Sólo él sabe qué lugar ocupará en la boleta", lo resumieron en el FR e insistieron que, mientras tanto, primero se trabaja para ordenar la casa y después discutir quién compite.