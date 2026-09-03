Osvaldo Jaldo: "Una macroeconomía ordenada es importante pero no suficiente"

El gobernador de Tucumán volvió a distanciarse de la Casa Rosada. "Los resultados de una buena macro tiene que impactar directamente en la gente", lanzó.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo , analizó la situación económica del país y señaló que la evolución de las variables macroeconómicas debe generar efectos concretos sobre la microeconomía. "Una macroeconomía ordenada sola es importante, pero no suficiente", dijo.

Jaldo sostuvo que las variables macroeconómicas mostraron señales de ordenamiento y planteó que ese proceso debe alcanzar a los sectores productivos y a los hogares: “La preocupación que tiene un gobernador es la preocupación de todo el pueblo argentino".

"Nosotros por ahí vemos con agrado que las variables macroeconómicas se van acomodando despacio, pero van encontrando su rumbo, y las flechas van cambiando la dirección. En vez de bajar, están subiendo, acomodándose”, comentó.

En ese sentido, el gobernador señaló que una mejora de los indicadores macroeconómicos requiere un impacto sobre la actividad económica cotidiana: “Pero la verdad que una macroeconomía ordenada sola es importante, pero no suficiente, porque los resultados de una buena macro tiene que impactar directamente en la gente, en la micro, tiene que impactar en la microeconomía, que es donde están las empresas que producen, que industrializan, que comercializan, donde está el ciudadano de a pie”.

Jaldo vinculó esta situación con las dificultades que atraviesan los hogares y señaló que la evolución de la microeconomía constituye una de las principales preocupaciones de la población: “Eso que ustedes escuchan todos los días, ‘que no llego a fin de mes, que no me alcanza el sueldo’".

El mandatario sostuvo que el ordenamiento macroeconómico debe contribuir al crecimiento de la producción y de la actividad industrial, con impacto en el mercado laboral: “justamente, la macro, una vez ordenada, tiene que ayudar y tiene que derramar para que las empresas, la industria nacional, pueda producir más, pueda dinamizar más la economía, pueda generar más puestos de trabajo, y a esto estamos apuntando”.

Juan Manzur coquetea con una candidatura a gobernador para enfrentar a Osvaldo Jaldo en Tucumán.

Jaldo consideró que la recuperación de la economía requiere tiempo y descartó soluciones inmediatas para los problemas que atraviesa el país: “Por supuesto que todas las cosas llevan tiempo, y por supuesto que nadie tiene la varita mágica, ni que de la noche a la mañana se van a solucionar todos los problemas”.

Por último, el Gobernador señaló que el impacto de la situación económica se manifestó de manera desigual entre los hogares y remarcó la necesidad de dinamizar la microeconomía: “Pero sí creo que hoy todos los argentinos estamos sintiendo ese impacto, en la micro, que golpea los hogares, en algunos hogares mucho más fuertes que en otros, pero no hay duda que hoy se la está sintiendo a la microeconomía los efectos que todavía no puede arrancar o no la podemos dinamizar”.

En el último tiempo, el mandatario tucumano viene tomando distancia de la Casa Rosada, luego de tener un vínculo cercano. Jaldo rechazó la reforma de la ley de Tierras y en diversas ocasiones anticipó que no acompañará la eliminación de las PASO.

Además, ahora debe lidiar con el desafío violeta en su pago chico. La semana pasada, el exministro del Interior Lisandro Catalán lanzó su candidatura a gobernador por La Libertad Avanza (LLA). Cabe recordar que Tucumán es la única provincia que ya definió la fecha de los comicios: serán el domingo 9 de mayo.

De todos modos, Catalán no es el único lanzado en la carrera. El senador Juan Manzur también anticipó su deseo de competir, un problema para el actual jefe provincial, ya que implicaría una fractura en el peronismo. Manzur, más cercano al Instituto Patria.