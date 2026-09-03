Tras la suspensión en Chaco, qué ocurrirá con las PASO en las demás provincias que las utilizan

Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y Catamarca son los distritos que mantienen el sistema de primarias para dirimir candidaturas. El año pasado, la mayoría avanzó con la suspensión.

La Legislatura de Chaco aprobó este miércoles la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), convirtiendo al distrito gobernado por Leandro Zdero en la primera provincia en hacerlo rumbo al 2027. De esta manera, el mandatario radical se adelantó a Nación, que pretende hacer lo propio a nivel nacional.

La compulsa se saldó con 17 votos favorables y ninguno en contra, ya que el grueso del peronismo se ausentó a modo de rechazo. Sin embargo, la alianza entre la UCR y La Libertad Avanza (LLA) logró sumar el voto de Katia Blanc , del Frente Renovador, y selló el triunfo final.

De esta manera, los chaqueños no tendrán primarias el año próximo, tal como ocurrió en 2025, cuando el sistema también fue suspendido por los legisladores. Por fuera de esa jurisdicción, las PASO se mantienen vigente en Buenos Aires , Santa Fe , Mendoza , Catamarca , Entre Ríos y CABA.

La Pampa , en tanto, utiliza un sistema donde las primarias son únicamente obligatorias para aquellas fuerzas que presentan más de una lista de candidatos para un mismo cargo.

Tal como sucedió a nivel nacional, la mayoría de esas jurisdicciones suspendió las primarias. Las únicas excepciones fueron los entrerrianos, que no tuvieron comicios locales, y los santafesinos, que optaron por mantener la modalidad.

De hecho, la Legislatura de esa provincia acaba de aprobar una reforma electoral impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro. Si bien introduce cambios, el proyecto mantiene vigente el esquema de PASO e incluso plantear nuevas modificaciones. Por ejemplo, admite la competencia entre diversos candidatos a vice para un mismo gobernador.

Además, establece que las agrupaciones políticas deberán alcanzar el 1% del padrón correspondiente para superar las internas, mientras que en las elecciones generales se fija un piso del 4% para acceder a la distribución proporcional de bancas.

Por fuera de Santa Fe, el resto de los gobernadores avanzaron con la suspensión temporal de las PASO, indistintamente de sus escuderías políticas. Así sucedió con Axel Kicillof, principal opositor a Javier Milei. El líder bonaerense tomó la decisión luego de que el Congreso aprobar dejar sin efecto las primarias nacionales.

Lo propio hicieron sus pares Raúl Jalil (Catamarca), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Jorge Macri (CABA), además del ya mencionado Leandro Zdero.

La Boleta Única es otro de los debates electorales en diversas provincias.

Sin embargo, en algunas de esas provincias, es difícil que la suspensión se repita de cara al año próximo. Por ejemplo, el porteño Macri no cuenta con la estructura parlamentaria necesaria para aprobar una iniciativa en ese sentido. Si bien lo acompañarían los libertarios, requeriría el apoyo del peronismo y de la izquierda, ya que, al tratarse de un proyecto electoral, necesitaría dos tercios de los votos.

En tanto, el mendocino Alfredo Cornejo anticipó en diversas ocasiones que podría apoyar la derogación de las PASO a nivel nacional, aunque pretende que el sistema continúe rigiendo en su provincia. Sin posibilidad de reelegir, las primarias son una herramienta para que las candidaturas sean votadas y no impuestas. Particularmente, teme que su alianza con LLA decante en la postulación del diputado Luis Petri, su rival en la interna radical.

Por su parte, el catamarqueño Raúl Jalil tiene posibilidad de reelección el año próximo, pero da a entender que no competirá. La postulación del peronismo quedaría en manos del intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, Gustavo Saadi. El distrito será uno de los pocos que no desdoblarán elecciones y votarán en octubre, a la par de Nación.

Jalil se opone al sistema de primarias y manifestó en diversas ocasiones que acompañaría al oficialismo en el debate por la reforma electoral en el Congreso. Por ese motivo, podría impulsar una nueva suspensión ante la Legislatura de Catamarca.

El entrerriano Rogelio Frigerio podría avanzar en el mismo sentido que Milei, ya que mantiene una alianza electoral con los libertarios.

Otras provincias que contaban con PASO eran San Luis y Salta, aunque ambas las suprimieron de manera definitiva.

El Gobierno busca apoyos de las provincias para avanzar con la reforma electoral, que tiene a la eliminación de las PASO como eje central. Hasta el momento, no encuentra los consensos necesarios. Patricia Bullrich anunció que en los próximos días comenzarán a definir los detalles técnicos.

Por ejemplo, mandatarios cercanos a la Casa Rosada como el tucumano Osvaldo Jaldo y el jujeño Carlos Sadir ya se manifestaron en contra de modificar el sistema de primarias. El PJ, incluso, llamó a todas sus tribus a cerrar filas en contra de la iniciativa del oficialismo.