La Libertad Avanza sale a colonizar al PRO y enfría acuerdo para 2027 Por Ezequiel Rudman + Agregar ámbito en









En Casa Rosada enfrían la posibilidad de un acuerdo en CABA. La figura de Diego Santilli, clave en LLA para eclipsar la rebeldía de Patricia Bullrich. Preparan cumbre de legisladores de LLA con Karina Milei y Pilar Ramírez.

La ambulancia de La Libertad Avanza sigue sumando figuras del PRO al gabinete.

"Acuerdo por ahora no hay, y tampoco creo que vuelvan las milanesas en Olivos con Mauricio Macri". Un funcionario de primera línea de La Libertad Avanza descarta por el momento ante la consulta de Ámbito un acuerdo con el PRO de cara a las elecciones 2027. Por el contrario, la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete apunta a darle la estocada final al partido del ex presidente y, a la vez, eclipsar el volumen político de Patricia Bullrich.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Para marcarle la cancha al PRO en la Ciudad de Buenos Aires, Karina Milei prepara un encuentro de legisladores de La Libertad Avanza con el objetivo de exhibir a su partido activo y en pie de guerra en distrito madre del macrismo. Será además una puesta en valor de la figura de Pilar Ramírez a quien la hermana del Presidente no descarta como candidata a jefa de gobierno porteña para el próximo año.

En el campamento de Jorge Macri, sin embargo, ensayan una tregua con el objetivo de explorar la posibilidad de un acuerdo luego de la caída de Manuel Adorni, quien detonó la estrategia de Karina en la Ciudad a partir de las denuncias en su contra por enriquecimiento ilícito. La posibilidad de que el actual alcalde de CABA cierre un acuerdo con los libertarios para encabezar una fórmula de unidad en la Capital Federal tiene también como fusible a su primo. Mauricio Macri debería desistir de su amenaza de ser candidato presidencial para no entorpecer el camino de Javier Milei hacia su reelección.

El PRO en la mira de La Libertad Avanza El plan de Karina Milei, sin embargo, apunta más a una rendición incondicional del PRO mas que a una negociación entre partes. Explicado en otros términos, el esquema de los hermanos presidenciales se orienta a licuar al macrismo para vaciar al partido del ex presidente de cualquier tipo de representatividad electoral de cara al año próximo. La extracción de la fórmula 2023 de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich-Luis Petri, fue la primera fase, que siguió con la designación de distintas figuras de la gestión Cambiemos como Luis Caputo y Federico Sturzenegger. A ellos se suman Diego Kravetz,Ignacio Devitt, María Ibarzabal Murphy, Juan Bautista Mahiques, Gustavo Coria, Leonardo Cifelli y Carlos Torrendell, entre otros funcionarios con pasado amarillo.

Lo único que indica esto es que lo que falló de aquel proceso fue la conducción. Yo revisaría. Abrazo. — Santi C. (@slcaputo) June 28, 2026 La designación de Santilli corona esa estrategia para vaciar el PRO y minimizar la amenaza electoral de un Mauricio Macri díscolo y dispuesto a desafiar a Milei en las urnas en 2027. El nuevo jefe de gabinete, a partir del nuevo organigrama de su dependencia, maneja también la relación con la provincias y con los bloques del Congreso a través de Gustavo Coria. La bancada de diputados del macrismo, a cargo de Cristian Ritondo, esta prácticamente alineada en su totalidad con la Casa Rosada. Ritondo fue el artíficie del acuerdo electoral con LLA en la provincia de Buenos Aires en las legislativas del año pasado cuando ese combinado del PRO y libertarios se impuso al peronismo con Santilli como primer candidato a diputado nacional.

Mauricio Macri se queda sin soldados Fernando de Andreis, tal vez el último de los diputados nacionales del PRO leales a Macri, confirmó también las relaciones carnales con LLA y admitió que le votaron prácticamente todas las iniciativas a la Casa Rosada. En el Senado ocurre algo similar. Con la salvedad de la sombra disidente de Patricia Bullrich que perturba a Karina. La secretaria de general de la presidencia viene de intervenirle el bloque a la ex ministra de seguridad y congeló las sesiones hasta nuevo aviso. A la vez empoderó a Santilli y obturó la posibilidad de que Bullrich se convierta en una ventanilla de contrataciones para macristas desencantados. El destino político de la jefa de bancada de la LLA en el Senado es por ahora un interrogante. Sin acuerdo con el PRO en la Ciudad, difícilmente se incline a competir por la jefatura de gobierno porteña. Y tampoco parece gozar de la confianza de Karina para convertirse en compañera de fórmula de Milei como candidata a la vicepresidencia, una cargo para el que suena cada vez con mas intensidad Martín Menem. Con agenda propia, Bullrich estará como anticipó este medio entre el 15 y 18 de agosto en Santa Fe. Además de un paso obligado por Rosario junto a su referente local Federico Angelini, la ex candidata presidencial irá a la localidad de San Justo invitada por la Sociedad Rural local. Mientras tanto, el Presidente no tiene en carpeta volver a recibir a Macri en Olivos. La Libertad Avanza se perfila para seguir haciendo macrismo sin Macri. Durante un intercambio deportes en pared social X, Santiago Caputo explicó el fenómeno con claridad cuando Hernán Iglesias Illia se ufanó de la abundancia de ex funcionarios del PRO en el gabinete de Presidente. Para el principal asesor y estrategia de Milei lo que falló en la gestión gubernamental de Macri fue justamente "el proceso de conducción". Detrás de la agenda pública copada por el Mundial de la FIFA ya late la campaña presidencial. Y en la Casa Rosada el principal objetivo es reconquistar al electorado de Juntos por el Cambio que coronó a Milei como presidente en la segunda vuelta electoral frente al peronismo.