Elecciones en Chubut: el peronismo y Juntos peleaban voto a voto por la gobernación

Enviado especial a Chubut - El frente peronista Arriba Chubut y Juntos por el Cambio peleaban anoche voto a voto para determinar quién será el próximo gobernador de la provincia de Chubut. En una elección reñida, el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque , y el senador nacional, Nacho Torres , no se sacaban mayores ventajas para poder determinar el triunfo provincial.

Producto de los daños provocados por el viento, hubo cortes de luz y agua en algunas zonas de la principal ciudad de la Provincia, algunas escuelas debieron atrasar el inicio de los comicios. Sin embargo, se trató de una votación sin mayores complicaciones.

Respaldo nacional

En Trelew, Nacho Torres recibió a Patricia Bullrich, quien llegó junto a su candidato a vicepresidente Luis Petri, después de las 20.30. Minutos después fue el turno de su rival en la interna de Juntos, Horacio Rodríguez Larreta. Ambos viajaron con el fin de poder capitalizar la foto de un triunfo. De fondo, la posibilidad de una foto de unidad rumbo a las PASO.

La idea era poder generar una imagen en conjunto para darle marco a una victoria en la tierra donde manda Mariano Arcioni, quien se referencia en el candidato nacional de Unión por la Patria, Sergio Massa. Pero ya entradas las 23 todo era nerviosismo.

Pese a que la idea era mostrarse con ambos se sabe que Torres se mueve en favor de la candidatura presidencia del jefe de Gobierno porteño. Según pudo saber este diario, Torres había pensado en pronunciarse en esa línea pero no quiso hacerle un desplante a la exministra de Seguridad quien viajó para acompañarlo.

Pasadas las 23, en el bunker que Luque armó en el Sindicato de Petroleros, en Comodoro, reinaba la ansiedad y la cautela. La expectativa era alta. Los resultados generales mostraban una diferencia negativa, pero la dirigencia local recolectaba datos de los demás distritos dejando en claro que todavía quedaba la carga más importante. “ La damos vuelta. Los votos de Comodoro valen la elección ”, aseguraban.

En el gimnasio los bombos de los militantes comenzaban a sonar cada vez con mas fuerza a la espera de las palabras de Luque, quien llegó a la contienda como el representante del peronismo unido. Los que estaban sentados ya se habían puesto de pie ante una espera que desesperaba hasta a los más calmos.

Cabe recordar que el intendente de Comodoro Rivadavia viene de ganar los comicios locales en 2019 y de acompañar como número dos al actual senador, Carlos Linares, en el mandato anterior.

En Puerto Madryn, la diferencia en favor de Luque daba menor a la esperado y complicaba un poco más la elección. El vicegobernador Ricardo Sastre, quien compite para revalidar su rol secundando a Luque, lograba a través de su hermano, Gustavo, mantener el control del distrito pero con un corte de boleta en detrimento de la contienda provincial.

Poder en Trelew

Nacho Torres consolidaba su poder en Trelew donde el dirigente radical Gerardo Merino fue elegidos meses atrás como jefe comunal a través del PRO. En su ciudad natal, el senador lograba una fuerte ventaja sobre su competidor directo.

El tercero en discordia fue el candidato del PLICH, César Treffinger, quien se alió al diputado Javier Milei luego de conseguir un piso de 15 por ciento de los votos en las elecciones de medio término de 2021 y consiguió revalidar la fuerza de aquellos comicios para quedarse con un buen caudal de votos.

Al momento de votar, Treffinger había manifestado que “César no nació de Javier y Javier no nació de César ”. Algo que se reconfirmó al conocerse los resultados debido a que el líder de La Libertad Avanza no le sumó votantes al empresario regional, quien se consolidó como tercera fuerza. E, incluso, peleaba voto a voto el segundo lugar en distritos de porte como Trelew y Rawson.

Vale recordar que, como parte de una estrategia provincial, el gobernador Mariano Arcioni había adelantado los comicios para este domingo. El peronismo apostaba a una baja participación en medio de las vacaciones de invierno y durante un fin de semana largo (el viernes fue feriado provincial).