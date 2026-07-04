Elecciones en Santiago del Estero: la pelea de dos exsocios massistas calienta el escenario en La Banda

Se trata de Pablo Mirolo y Roger Nediani. Mantuvieron una alianza durante una década, que se quebró durante la gestión del ministro de Economía Sergio Massa, cuando el primero de ellos asumió en Ferrocarriles Argentinos.

Pablo Mirolo (izquierda) y Roger Nediani (derecha), flanquean a Sergio Massa, cuando el líder del Frente Renovador fungió como Ministro de Economía.

Durante casi una década, Pablo Mirolo y Roger Nediani fueron socios políticos indisolubles en La Banda , la segunda ciudad de Santiago del Estero. Compartieron dos mandatos municipales, una candidatura a gobernador y vicegobernador en 2017 y la construcción del Frente Renovador como principal fuerza opositora al zamorismo provincial.

Pero la sociedad se fracturó en marzo de 2022, cuando el entonces presidente Alberto Fernández designó a Mirolo como vicepresidente de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado. Desde ese momento, las diferencias que ya existían en silencio se convirtieron en una grieta abierta que hoy, cuatro años después, los enfrenta como adversarios en las urnas, ambos como candidatos a intendente.

Pablo Mirolo, abogado de 47 años y referente histórico del massismo santiagueño, llegó a la intendencia en 2014 de la mano de Sergio Massa, con quien diagramó la estrategia electoral que le permitió romper el monopolio del Frente Cívico en la ciudad. Fue reelegido en 2018 con más del 40% de los votos y consolidó al Frente Renovador como la principal fuerza opositora provincial. A su lado, siempre estuvo Nediani, primero como secretario de Gobierno, luego como viceintendente y, finalmente, como su sucesor designado.

La designación de Mirolo en Ferrocarriles Argentinos en mayo de 2022 obligó a una sucesión anticipada. Nediani asumió la intendencia y la relación entre ambos se deterioró en unos pocos meses . Según un dirigente bandeño consultado por Ámbito , "Mirolo nunca estuvo conforme con que su viceintendente construyera una candidatura propia porque pretendía que su sucesor fuera un familiar directo —su hermana o su esposa, ambas funcionarias municipales—, pero no pudo imponer su voluntad". Los puentes de posibles diálogos volaron por los aires cuando en 2023 Nediani no renovó los contratos de los empleados y funcionarios que estaban identificados con las gestiones de su antecesor.

Lo que vino después fue un distanciamiento público. En las elecciones de 2022, Nediani ganó la intendencia con el 37% de los votos pero surgieron fuertes rumores de que Mirolo habría mandado a cortar boleta para favorecer a Llamil Abdala , el candidato del zamorismo, en un intento por evitar el triunfo de su exsocio. La maniobra no funcionó porque Nediani se impuso y relegó a Mirolo a un segundo plano.

Otros tiempos en los que Roger Nediani y Pablo Mirolo compartieron el Frente Renovador santiagueño.

El "papelón electoral"

La crisis del otrora binomoio se profundizó en las elecciones legislativas nacionales de octubre de 2025, también legislativas provinciales en Santiago.

Ambos protagonizaron un fracaso electoral porque ninguno logró obtener una banca de diputado provincial para sus espacios. Lo más llamativo fue que a ambos estuvieron unidos porque apoyaron la candidatura de José Emilio Neder -presidente del PJ santiagueño- al Senado de la Nación, una jugada que generó rumores de todo tipo en el electorado bandeño.

El turno de las urnas

El próximo domingo 2 de agosto los dos exsocios se medirán en las urnas con propuestas antagónicas y acusaciones cruzadas, como candidatos a la intendencia. Roger Nediani, de 65 años, busca la reelección encabezando el Frente Compromiso y Unidad, con Victoria Torres como compañera de fórmula.

Su campaña se apoya en un balance de gestión que destaca más de 300 cuadras de pavimento, 10.000 nuevos puntos lumínicos y la modernización del Código de Ordenamiento Urbano. En términos discursivos, Nediani intenta marcar distancia del gobierno del presidente Javier Milei, a quien acusa de reducir la coparticipación y quitar fondos para transporte, incentivos docentes y asistencia a personas con discapacidad.

Las ciudades también cambian cuando se planifican y se transforman con obras concretas.



Con nuevas columnas, renovación integral e incorporación de 650 luminarias LED, seguimos transformando nuestros espacios para construir una ciudad que crece y mira hacia adelante pic.twitter.com/3OXIlyYTN8 — Roger Nediani (@roger_nediani) June 19, 2026

Pablo Mirolo encabeza el Frente Renovador y Progresista, una alianza de siete partidos que incluye a Libres del Sur, el Partido Autonomista y Renovación Cívica y Social. Su campaña es, en esencia, un acto de contraposición frontal a la gestión de Nediani. En recorridas barriales, Mirolo denuncia que La Banda "transmite una sensación de abandono" y asegura que la ciudad debe recuperar "el crecimiento que tuvo durante nuestra gestión" .

Cuestiona el estado de la higiene urbana -"desaparecieron los contenedores, ni siquiera existen las brigadas de limpieza"-, el abandono del parque automotor municipal y la falta de incentivos al comercio local.

Mirolo no solo no abandonó a Sergio Massa tras la derrota presidencial de 2023 porque continúa siendo uno de los referentes más cercanos del líder del Frente Renovador en Santiago del Estero.

El exintendente mantiene intacta su lealtad al massismo y canaliza esa militancia en su candidatura, que lleva el sello renovador como bandera de identidad. La presión sobre Nediani tiene a una segunda protagonista directa porque desde el Concejo Deliberante, Stella Mirolo -hermana del exfuncionario nacional- aguijonea a menudo al oficialismo municipal, cuestiona decisiones de la gestión y en cada sesión pide informes que convierte luego en insumo para la campaña de su hermano.

El fallo judicial que despejó el camino

La candidatura de Nediani no estuvo exenta de obstáculos legales porque la Carta Orgánica Municipal de La Banda establece límites a la reelección consecutiva, y el Frente Renovador no dudó en impugnar esta semana su postulación ante el Tribunal Electoral Municipal, invocando una sentencia recurrida y argumentos de la Corte Suprema.

Pero el intendente se había anticipado. Meses antes, presentó una acción declarativa de certeza ante la Justicia y obtuvo un fallo favorable del juez Pedro Carlos Juri, quien resolvió que Nediani se encuentra habilitado por el artículo 158 de la Carta Orgánica para competir en los comicios de agosto.

La resolución, firmada también por la secretaria Carmen Angélica Matar, estableció que, en caso de resultar electo, el mandato 2026-2030 se computará como su segundo período consecutivo -no como un tercero-, dado que su primer mandato como intendente electo comenzó en 2022 tras la renuncia de Mirolo.

El fallo no cerró la discusión. La apoderada del Frente Renovador Verónica Larcher, denunció que la resolución carece de fundamentación, que no se corrió traslado al fiscal y que el juez ni siquiera merituó los argumentos presentados. "Es una acción unilateral, meramente declarativa de certeza", sostuvo, y adelantó que el partido presentó un per saltum ante el Superior Tribunal de Justicia para que se revise la cuestión antes de las elecciones. Por ahora, Nediani sigue en carrera. Pero la impugnación pende como una espada de Damocles sobre su campaña.

Un escenario fragmentado

La contienda no es binaria. Además de Mirolo y Nediani, compiten al menos ocho frentes más, entre los que se destacan Llamil Abdala (Frente Cívico), el zamorista que ya había sido la alternativa en 2022, y Lorena Gladys Bazán, que responde al exintendente Héctor Eduardo "Chabay" Ruiz, de Despierta Santiago, quien no pudo presentarse por impedimentos legales, al pesar sobre él una condena por delito doloso. El 2 de agosto se sabrá si los bandeños premian la continuidad, apuestan al regreso o eligen un tercer camino, quizás la vía zamorista.