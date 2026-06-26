Cumbre del Norte Grande en Santiago del Estero: se profundiza el reclamo a Nación por federalismo y recursos

El último encuentro de los vicegobernadores que integran la región puso en la mira los fondos que retiene el Gobierno a las provincias, la paralización de obras, el desfinanciamiento de instituciones. Para la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, que asistió como invitada, la Casa Rosada "se ha olvidado de las 23 provincias".

En el salón de sesiones de la Legislatura santiagueña, con las banderas de las diez provincias del NOA y NEA como telón de fondo, se realizó la 58ª Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande. El acto, presidido por el vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder , reunió a mandatarios regionales que compartieron un diagnóstico demoledor que se sintetizó en que la Nación les quitó recursos, paralizó obras, desfinanció instituciones y, en palabras de la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario , "se ha olvidado de las 23 provincias".

La sala estuvo poblada por cerca de un centenar de parlamentarios y la mesa principal estuvo ocupada por Silva Neder, también presidente del Parlamento; Miguel Acevedo , vicegobernador de Tucumán; Alberto Bernis de Jujuy y Antonio Marocco de Salta. También se sumaron Carmen Delgado, presidenta de la Cámara de Diputados de Chaco; Eduardo Tassano, su par correntino y exintendente de la capital; Ramón Figueroa Castellanos, presidente provisorio de la Cámara de Senadores de Catamarca, y Sebastián Macías, presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, además de los vicegobernadores de Catamarca, Formosa y Corrientes. Como observadores e invitados participaron los senadores nacionales Gerardo Zamora , el dirigente de mayor peso político de la provincia y referente del Frente Cívico, y José Emilio Neder , también presidente del Partido Justicialista local.

La figura que despertó más curiosidad no fue del Norte Grande. Verónica Magario, vicegobernadora de Buenos Aires y presidenta del FOVIRA (Foro de Vicegobernadores de Argentina), participó del plenario con el peso de representar a la provincia más poblada del país, históricamente señalada como beneficiaria del centralismo porteño, aunque se alineó con el reclamo del interior. La presencia de Magario le añadió una capa de complejidad política al evento.

La vicegobernadora, alineada con el gobernador Axel Kicillof , sintonizó su discurso con el de sus anfitriones. "El mayor valor que tiene la Nación son sus 23 provincias, y claramente en esta etapa se han olvidado de ellas".

Gracias Gobernador @EliasSuarezSDE por recibirnos en el marco de la 58° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande. Es importante que las provincias podamos trabajar y cooperar mancomunadamente para el bienestar de nuestro pueblo, fortaleciendo los lazos y poniendo en valor… pic.twitter.com/yxk33cWE6w

Magario fue más allá. Citó datos de UNICEF para señalar que Argentina pasó de ser "el país con mejores índices de educación y salud en Latinoamérica" a ocupar "uno de los peores rangos" en ambas áreas. Y remarcó un dato económico incómodo para el discurso oficialista: aunque las exportaciones aumentaron, los ingresos cayeron por la baja de retenciones.

"Cada vez tenemos más importaciones, producto de que estamos cambiando trabajo argentino por trabajo del exterior", advirtió. "Estamos trabajando para recuperar el federalismo, la coparticipación y la caída de los fondos a todas las provincias", cerró, en clara alusión a los contactos y diálogos que realiza en todo el país el sector del peronismo al que representa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AcevedoMiguelok/status/2070491717858410795?s=20&partner=&hide_thread=false Esta mañana compartí una reunión con la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, @magariovero, quien participa por primera vez del Parlamento del Norte Grande Argentino en su carácter de presidenta del Foro de Vicegobernadoras y Vicegobernadores de la República Argentina… pic.twitter.com/eTT1CBHU0Q — Miguel Ángel Acevedo (@AcevedoMiguelok) June 26, 2026

La economía real

Silva Neder no se limitó a la queja porque en su discurso delineó el aporte productivo de la región: el 98% de la fibra de algodón del país se produce en estas diez provincias, al igual que casi el 95% del limón que el país exporta al mundo. El 30% de ganado bovino nacional se cría en en campos del norte y cerca del 20% de los granos —maíz, soja y trigo— se cosecha en el Norte Grande. Más del 90% de la producción nacional de tabaco y casi el 100% de la explotación de litio del país se concentran en esta región que, según el vicegobernador, "sostiene resultados concretos mientras todo cae".

"Esto no es casualidad", aclaró Silva Neder. Es el reflejo de gobiernos provinciales que decidieron "sostener políticas de apoyo a la iniciativa privada mediante leyes de promoción industrial que defienden al que invierte y da trabajo, junto con moratorias tributarias para que el contribuyente moroso tenga la chance de ponerse al día y no baje la persiana".

El tucumano Miguel Acevedo fue más explícito, al indicar que la coparticipación federal cayó, los fondos del BID para obras de infraestructura están congelados, Vialidad Nacional dejó de mantener rutas y provincias como la suya tuvieron que hacerse cargo de gastos que antes financiaba la Nación, como el Fondo de Incentivo Docente y los subsidios al transporte. "Las provincias pueden colaborar, pero necesitan contar con los recursos necesarios", sentenció.

El Belgrano Cargas en la mesa

En el marco de los reclamos de infraestructura, Eduardo Tassano puso en la mesa una urgencia que trasciende a Corrientes y es el Corredor Ferroviario Belgrano Cargas. Aunque el tema no figuró de manera explícita en la agenda formal del Parlamento, la cuestión estuvo en los diálogos.

La referencia al corredor Belgrano apunta a una red logística que la Nación prometió reactivar y que, según los mandatarios regionales, sigue truncada. "Necesitamos que se reactiven las economías regionales", había dicho Acevedo horas antes. Y sin vías ni rutas en condiciones, esa reactivación es un espejismo.

Una de las crítica más agudas del encuentro surgió de la analogía deportiva que utilizó Tassano. Como presidente del club Regatas de Corrientes, comparó la política nacional con la Liga Nacional de Básquet, "el torneo más federal del país", en donde los dirigentes "se sacan la camiseta de querer ganar a cualquier precio y piensan estructuralmente en el desarrollo". Eso, dijo, "es lo que le falta a la política nacional".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tassanoeduardo/status/2070544577807675877?s=20&partner=&hide_thread=false Cerramos la 58° sesión del Parlamento Norte Grande con el apoyo unánime de legisladores de toda la región a las tres iniciativas de Corrientes: igualar el beneficio de las tarifas eléctricas, licitar el mantenimiento del Corredor Belgrano y revisar los límites de la #IslaApipé. https://t.co/VG2e7lN2wu pic.twitter.com/hB5uVGdBcs — Eduardo Tassano (@tassanoeduardo) June 26, 2026

La ironía es que el propio Parlamento del Norte Grande funciona como una respuesta a esa ausencia. Creado en 1990, el organismo reúne a legisladores de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones para articular una agenda común. En esta última sesión se aprobaron más de 130 proyectos, desde la reactivación de obra pública hasta la exigencia de una tarifa eléctrica diferencial para la región.