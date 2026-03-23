Chubut entregó las primeras viviendas a familias afectadas por los incendios forestales

El gobernador Ignacio Torres supervisó la construcción de 70 casas y entregó llaves a habitantes de la Comarca Andina. Las obras forman parte de un plan provincial.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres , entregó las primeras viviendas nuevas a habitantes de las localidades de El Hoyo y Epuyén que perdieron sus bienes en los incendios forestales que afectaron a la Comarca Andina durante el inicio del 2026.

Torres supervisó la construcción de 70 casas destinadas a personas afectadas por el siniestro, que son desarrolladas en el marco de un plan provincial, con mano de obra local, e hizo entrega de las llaves a un grupo de familias.

“Cumplimos con la palabra de que antes del invierno iban a tener su nueva casa, completamente equipada”, expresó el mandatario patagónico durante la ceremonia.

Durante la recorrida por Epuyén y El Hoyo, el gobernador destacó que “es muy emocionante haber cumplido con la palabra de que, antes del invierno, las familias iban a poder volver a tener su casa” y valoró que “ los tiempos de obra no solo se están cumpliendo, sino que incluso se adelantaron respecto a lo previsto inicialmente”.

“Demostramos que la palabra vale, y que las familias que perdieron todo están pudiendo reconstruir sus vidas, con la premisa de que los compromisos se cumplen con hechos”, sostuvo Torres.

Cómo es el plan de construcción de viviendas en Chubut

El plan contempla la construcción de un total de 70 viviendas: 57 en Epuyén y 13 en El Hoyo, con una inversión provincial superior a los $3.300 millones. Las unidades cuentan con servicios esenciales de agua, electricidad y gas, y son edificadas con materiales ignífugos, lo que permitirá brindar mayor seguridad ante eventuales siniestros.

Participaron de las actividades la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; los intendentes de Epuyén, José Contreras; de El Hoyo, César Salamín; de El Maitén, Oscar Currilén; de Esquel, Matías Taccetta; y los legisladores provinciales Daniel Hollmann, Karina Otero y Jacqueline Caminoa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NachoTorresCH/status/2036130222756733131&partner=&hide_thread=false EL VALOR DE LA PALABRA



Hace apenas unos meses, muchas familias de la Cordillera lo perdieron todo. El fuego no solo se llevó casas, sino también años de esfuerzo y recuerdos.



Estuvimos ahí desde el primer día y asumimos un compromiso claro: no dejarlos solos. Estar, acompañar y… pic.twitter.com/YzC697OsTP — Nacho Torres (@NachoTorresCH) March 23, 2026

Las viviendas que se construyen en ambas localidades están diseñadas con materiales ignífugos, lo que permite reducir riesgos ante futuros incendios y mejorar las condiciones de seguridad para las familias.

“Esta es una primera etapa, pero más allá de la felicidad de las familias que hoy recibieron sus llaves, rápidamente vamos a poder celebrar que cada uno de los vecinos damnificados tenga su casa antes del invierno”, concluyó Torres, remarcando que “cuando hay decisión política y trabajo conjunto, las respuestas llegan y las obras se concretan”.

El Gobernador recordó que, al inicio del proceso licitatorio, “existía la posibilidad de contratar una empresa externa que garantizaba los plazos, pero con la condición de traer su propia mano de obra”, y remarcó que “junto a los intendentes decidimos priorizar el trabajo local, porque hay gente capacitada, comprometida y con vocación de servicio”.

“Además de cumplir en tiempo y forma, estas obras generan empleo y movilizan la economía de la región”, señaló.

Ruta 40 incendios Chubut Durante los primeros meses del 2026, el fuego consumió miles de hectáreas de bosque en Chubut. X

En ese sentido, Torres destacó que “el ritmo de ejecución incluso se adelantó respecto a los plazos originales, lo que nos permite garantizar que todas las viviendas estarán finalizadas antes del invierno”.

Asimismo, anticipó que el esquema de construcción próximamente se extenderá a un plan más amplio de 450 viviendas destinadas a personal de salud, docentes y efectivos policiales, en articulación con los municipios, que aportarán lotes con servicios.

“Queremos que este sistema no sea algo excepcional, sino que se convierta en una política de Estado sostenida en el tiempo, que permita dar respuestas concretas al déficit habitacional en toda la provincia”, sostuvo.